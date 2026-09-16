«Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω»: Ο Ορφέας Περίδης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με 1 συγκινητικό ποίημα

Ο Ορφέας Περίδης είπε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα συγκινητικό ποίημα με τίτλο «Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω»

Με μια ματιά Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ένα συγκινητικό ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το ποίημα, με τίτλο «Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω», δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Οι στίχοι αναφέρονται σε συμβολισμούς, όπως η Νίκαια, το «ύδωρ και αίμα» και η αποδέσμευση από το παρελθόν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά τις δυσκολίες, κοιτούσε προς το μέλλον και είχε ισχυρούς δεσμούς με τους θαυμαστές του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της μουσικής και της τέχνης θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, με πολλούς συναδέλφους του από διάφορους χώρους να εκφράζουν τον αποχαιρετισμό τους με σεβασμό και αγάπη. Ανάμεσά τους, ο Ορφέας Περίδης, μια εμβληματική μορφή της έντεχνης σκηνής, επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, δημιουργώντας ένα ποίημα.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ορφέας Περίδης μοιράστηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ένα κείμενο που έγραψε με αφορμή τη ζωή και το τέλος του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή. Το ποίημα, με τίτλο «Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω», δεν αποκλείεται να μεταμορφωθεί και σε μελωδία, αν και η δύναμη των στίχων του αρκεί για να συγκινήσει.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

Στο ποίημά του, ο Περίδης αναφέρεται με συμβολισμούς στην πόλη της Νίκαιας, όπου «βγήκε το ουράνιο τόξο», παραπέμποντας ίσως σε στιγμές φωτός μέσα από τις δυσκολίες. Μιλά για «ύδωρ και αίμα» και την διασταύρωση των ανθρώπινων πορειών, ενώ το κεντρικό ρεφρέν, «Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω, στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω», υποδηλώνει την απόφαση για προχώρημα και την αποδέσμευση από τα βάρη του παρελθόντος. Η «έκρηξη χρωμάτων στον αέρα» και ο συνεχής αγώνας «νύχτα – μέρα» συμπληρώνουν την εικόνα ενός ταραγμένου, αλλά γεμάτου ζωής κόσμου.

Η ανάρτηση του Ορφέα Περίδη στο Facebook προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους διαδικτυακούς του φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την υποστήριξή τους με likes και σχόλια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της ζωής του, παρά τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε, φέρεται να κοιτούσε προς το μέλλον, σχεδιάζοντας και ονειρευόμενος. Καθ’ όλη την πορεία της καριέρας του, είχε πάντα ισχυρούς δεσμούς με τους θαυμαστές του, οι οποίοι τον αγκάλιασαν και τον στήριξαν μέχρι το τέλος. Ο κόσμος αυτός του έδειξε την αγάπη του και κατά την ημέρα της κηδείας του, την Δευτέρα, όπου πολλοί έδωσαν το «παρών» για το τελευταίο αντίο.

Ο τραγουδιστής, μέσα από την ενεργή του παρουσία στα social media, μοιραζόταν συχνά στιγμές της καθημερινότητάς του με τους διαδικτυακούς του φίλους, διατηρώντας μια άμεση επικοινωνία.

Διάβασε επίσης: