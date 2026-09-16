Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου για την τελεταυταία συνάντηση με τον Βασίλη Καρρά

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τις τελευταίες ημέρες του Βασίλη Καρρά, περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση

Με μια ματιά Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε συγκινητικά για τη φιλία του με τον Βασίλη Καρρά.

Η τελευταία συνάντηση του Ρέμου με τον Καρρά έγινε λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του.

Ο Καρράς εξέφρασε την επιθυμία του να βλέπει το αεροδρόμιο για να παλέψει τη μάχη του.

Ο Ρέμος θυμάται τον Καρρά ως έναν άνθρωπο με εσωτερική ηρεμία, που έφυγε με γαλήνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, αποκαλύπτοντας πτυχές της βαθιάς φιλίας που τους συνέδεε. Σε συνέντευξή του στον Τάσο Ριζόπουλο και το ραδιόφωνο «Κοσμοράδιο 95,1» της Θεσσαλονίκης, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην επετειακή συναυλία που διοργάνωσε, αλλά και στην πορεία του στη μουσική, δίνοντας ξεχωριστή θέση στον αγαπημένο του φίλο.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι η σχέση του με τον Βασίλη Καρρά ήταν πρωτίστως φιλική και όχι απλώς συνεργατική, παρόλο που είχαν μοιραστεί τη σκηνή σε διάφορες περιστάσεις. «Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την οικειότητα και την αμεσότητα που τους χαρακτήριζε.

Διάβασε επίσης: Η Αγγελική Ηλιάδη στο After Dark: «Θα κυκλοφορήσω σύντομα τα ανέκδοτα τραγούδια που μου χάρισε ο Βασίλης Καρράς»

Η τελευταία συνάντηση και η γαλήνη του Βασίλη Καρρά

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης ήταν η περιγραφή της τελευταίας συνάντησης των 2 καλλιτεχνών, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του. Μαζί με τον Δημήτρη Ξοχοΐδη, επισκέφτηκαν τον τραγουδιστή στο σπίτι του. Ο Ρέμος περιέγραψε τη θέα που απολάμβανε ο Καρράς από το δωμάτιό του, βλέποντας το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ως ένα στοιχείο της γαλήνης που προσπαθούσε να βρει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρέμου, ο Βασίλης Καρράς είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδινε, τονίζοντας την ανάγκη να την αντιμετωπίσει με ηρεμία. «Έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω», φέρεται να είπε ο Καρράς, εκφράζοντας την αίσθηση ότι είχε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες της ζωής του και ήταν έτοιμος να δώσει τη δική του μάχη.

Διάβασε επίσης: «Γιώργο, η συναυλία αφιερωμένη σε εσένα»: Το ξεχωριστό «αντίο» της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Αντώνης Ρέμος κράτησε βαθιά χαραγμένη αυτή την εικόνα του φίλου του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με δυναμική παρουσία, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά εσωτερική ηρεμία. «Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε», τόνισε ο Ρέμος, παρομοιάζοντας τον Βασίλη Καρρά με ένα ηφαίστειο που έκρυβε μέσα του μια «ήρεμη λίμνη».

Ο Βασίλης Καρράς αφήνει πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από γενιές. Οι αναμνήσεις και οι δηλώσεις ανθρώπων που τον έζησαν από κοντά, όπως αυτές του Αντώνη Ρέμου, μας βοηθούν να τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.

Διάβασε επίσης: