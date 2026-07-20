Η Αγγελική Ηλιάδη στο After Dark: «Θα κυκλοφορήσω σύντομα τα ανέκδοτα τραγούδια που μου χάρισε ο Βασίλης Καρράς»

Με μια ματιά Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για την επιρροή της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, στη μουσική της πορεία.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την άποψή της για την απιστία, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο λάθος.

Η Ηλιάδη αναφέρθηκε στον ρόλο της ως μητέρα και στις απαιτήσεις της για την προσωπική της ζωή.

Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα δύο τραγούδια που της χάρισε ο Βασίλης Καρράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε στο πλατό του «After Dark» απέναντι από τον Θέμη Γεωργαντά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, συγκίνηση και απόλυτη ειλικρίνεια. Σε μια βραδιά που ξέφυγε από τα τετριμμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν αρκέστηκε σε μια τυπική παρουσίαση, αλλά επέλεξε να «ξεγυμνώσει» την ψυχή της, μιλώντας για όλες τις πτυχές της ζωής της, από τα πρώτα της βήματα στη μουσική μέχρι τις δύσκολες προσωπικές της επιλογές που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η κουβέντα κινήθηκε με χειμαρρώδη ρυθμό, αγγίζοντας θέματα που σπάνια ακούγονται στη μικρή οθόνη. Με το γνωστό της αυθόρμητο ύφος, η Αγγελική Ηλιάδη άνοιξε τα χαρτιά της για τη σχέση της με τη γιαγιά της, την αείμνηστη Καίτη Γκρέυ, την αιχμηρή άποψή της για την απιστία, αλλά και τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει πλέον για την προσωπική της ζωή. Το αποτέλεσμα ήταν μια συνέντευξη-ποταμός, η οποία ανέδειξε μια Αγγελική πιο ώριμη, πιο αποφασιστική και πιο αληθινή από ποτέ.

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αγγελική Ηλιάδη στο «After Dark» – Οι εξομολογήσεις που θα συζητηθούν

H επιρροή της Καίτη Γκρέυ

Ξεκινώντας από τις ρίζες της, η Αγγελική θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια, όπου η μουσική ήταν ο μόνος δρόμος που μπορούσε να φανταστεί. «Όταν με ρωτούσε η δασκάλα στο δημοτικό τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια: τραγουδίστρια», εξομολογήθηκε. Η επιρροή της γιαγιάς της, της θρυλικής Καίτη Γκρέυ, υπήρξε καταλυτική. «Δεν θα τολμούσα ποτέ να μπω στον χώρο αν δεν μου έδινε η ίδια την άδεια. Ήθελα να είναι περήφανη για μένα». Η σημαντικότερη συμβουλή που της άφησε η γιαγιά της ήταν να μάθει να λέει «όχι», μια τακτική που την προφύλαξε από το να γίνει «δεδομένη» στο δύσκολο περιβάλλον της νύχτας.

Η στάση απέναντι στην απιστία και το «μεγαλύτερο λάθος»

Η συζήτηση πήρε πιο σοβαρή τροπή όταν ο Θέμης έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για την απιστία. Η Αγγελική ήταν αφοπλιστική: «Την έχω συγχωρήσει, αλλά το μετάνιωσα. Αν συγχωρείς την απιστία μία φορά, ο άλλος θα θεωρήσει δεδομένο ότι, ό,τι κι αν κάνει, θα τον συγχωρήσεις ξανά. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Αν το κάνεις, έχεις κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου». Μιλώντας για τις δυσκολίες της διαδρομής της, παραδέχτηκε πως συχνά ένιωθε «πόλεμο» από τον χώρο, ίσως γιατί δεν υπήρξε ποτέ το άτομο των δημοσίων σχέσεων. «Με χαρακτήριζαν σνομπ, αλλά καμία σχέση. Απλά δεν μου έβγαινε το δημοσιοσχετίστικο, το ψεύτικο», ξεκαθάρισε.

Μια μαμά «cool» και οι απαιτήσεις στις σχέσεις

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ως μητέρα, η Αγγελική περιέγραψε μια σχέση βασισμένη στον σεβασμό, παρόλο που η αυστηρότητά της, όταν χρειάζεται, είναι παροιμιώδης. Για τον μεγάλο της γιο, που ασχολείται με το modeling, τόνισε πως τον στηρίζει απόλυτα, θεωρώντας πως η δοκιμή σε διαφορετικά «καλούπια» είναι απαραίτητη για την ωρίμανση. Παράλληλα, έθεσε τα όριά της για την προσωπική της ζωή: «Είμαι πολύ απαιτητική και πολύ παράξενη. Θέλω ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν τα έχω, δεν μπορώ να κάνω χωριό μαζί σου. Πρέπει να μπουν τα tick in the box».

Το «Δάγκωσε τη γλώσσα σου»: Από τη Νατάσα στον Βασίλη Καρρά

Στο παιχνίδι «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», η τραγουδίστρια σχολίασε πρόσωπα της ζωής της με συγκινητική ειλικρίνεια. Για τη Νατάσα Θεοδωρίδου δήλωσε πως τη λατρεύει, ενώ για την Πάολα μίλησε για μια «απίστευτη ψυχή» με την οποία μοιράζονται κοινά βιώματα. Η πιο φορτισμένη στιγμή ήταν η αναφορά στον Βασίλη Καρρά: «Μου είχε δώσει τόσο πολλή αγάπη. Έχω δύο τραγούδια που μου έγραψε και τα φυλάω σαν θησαυρό. Θα τα κυκλοφορήσω σύντομα, όπως αξίζει στη μνήμη του».

Στο «Εξομολογητήριο»: Αποκαλύψεις χωρίς φίλτρα

Η βραδιά κορυφώθηκε με το διαβόητο «Εξομολογητήριο» του Θέμη Γεωργαντά, όπου η Αγγελική κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ ξανά. Με την άνεση που τη χαρακτηρίζει, η τραγουδίστρια δεν δίστασε να ανοιχτεί πλήρως. Όταν ρωτήθηκε αν έχει πει ποτέ ψέματα σε σύντροφο για να αποφύγει την ερωτική επαφή, η απάντησή της ήταν ένα αφοπλιστικό: «Πολλές φορές! Ε, όλα μέσα στη ζωή είναι, Θέμη», προκαλώντας τα γέλια στο πλατό. Η ίδια αποκάλυψε πως η απόλυτη ειλικρίνειά της σε τέτοια ζητήματα έχει σοκάρει πολλές γυναίκες που την ακολουθούν στα social media, με την ίδια να επισημαίνει πως η δύναμη της γυναίκας πηγάζει από το να μην κρύβει τις επιθυμίες ή τις αρνήσεις της. Το «Εξομολογητήριο» επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως η Αγγελική Ηλιάδη δεν φοβάται να μιλήσει για όσα οι περισσότεροι επιλέγουν να κρατήσουν στο σκοτάδι.