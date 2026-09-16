Cinema 16.09.2026

Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της Salma Hayek – Δες ποια ταινία σκηνοθετεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Salma Hayek περνά πίσω από την κάμερα για πρώτη φορά με το «Arena», μία ρομαντική περιπέτεια με τους Yura Borisov και Cara Delevingne
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Salma Hayek θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά ταινία μεγάλου μήκους, το «Arena».
  • Η ταινία είναι μια ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ρομαντική περιπέτεια με επικό χαρακτήρα.
  • Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα εμφανιστούν οι Yura Borisov και Cara Delevingne.
  • Η Salma Hayek θα αναλάβει επίσης την παραγωγή της ταινίας «Arena».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Salma Hayek αφήνει για λίγο μπροστά της κάμερας και περνά στην άλλη πλευρά, καθώς ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό νέο βήμα στην καριέρα της. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός θα αναλάβει για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία κινηματογραφικής ταινίας.

Η Salma Hayek ποζάρει με τα φυσικά γκρίζα μαλλιά της σε φωτογραφία από το Instagram.
https://www.instagram.com/salmahayek/

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο θα γίνει με το «Arena», μια ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ρομαντική περιπέτεια με επικό χαρακτήρα. Η ταινία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο λόγω της Hayek, αλλά και χάρη στο ιδιαίτερα δυνατό καστ που έχει συγκεντρώσει.

Διάβασε επίσης : Η Salma Hayek ποζάρει γυμνή στη θάλασσα για τα 60ά γενέθλιά της

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Yura Borisov και την Cara Delevingne, δύο ηθοποιούς που έχουν ήδη ξεχωρίσει με τις πρόσφατες δουλειές τους. Η νέα ταινία αναμένεται έτσι να αποτελέσει ένα αρκετά διαφορετικό κεφάλαιο για τη Salma Hayek, αυτή τη φορά πίσω από την κάμερα.

cara_delavigne
https://www.instagram.com/caradelevingne

Σύμφωνα με το Variety, η Salma Hayek θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά ταινία μεγάλου μήκους, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την παραγωγή του «Arena». Πρόκειται για ένα project που συνδυάζει ρομαντισμό, περιπέτεια και επική ατμόσφαιρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ήδη πολυετή καριέρα της.

Η Salma Hayek ποζάρει με λευκό φόρεμα με φτερά, απολαμβάνοντας τη θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.
https://www.instagram.com/salmahayek/

Η Hayek έχει σημαντική εμπειρία και πίσω από την κάμερα ως παραγωγός, όμως το «Arena» σηματοδοτεί την πρώτη της κινηματογραφική απόπειρα ως σκηνοθέτιδα. Το γεγονός αυτό κάνει την ταινία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αφού θα δούμε πώς θα μεταφέρει το προσωπικό της όραμα στη μεγάλη οθόνη.

Το δυνατό καστ της ταινίας

Στο πλευρό της ως πρωταγωνιστής βρίσκεται ο Yura Borisov, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Anora» του Sean Baker. Ο ηθοποιός έχει ήδη αρκετά projects στο ενεργητικό του και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στο «Artificial», τη νέα ταινία του Luca Guadagnino.

Η Salma Hayek με μωβ φόρεμα στο κόκκινο χαλί.
Η Salma Hayek εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της σε επίσημη εκδήλωση.

Μαζί του θα εμφανιστεί η Cara Delevingne, η οποία συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στον κινηματογράφο. Η ηθοποιός συμμετέχει και στο «Club Kid», που έχει ξεχωρίσει μέσα στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Η Cara Delevingne με μαύρο διχτυωτό φόρεμα και κάλυμμα προσώπου στο Met Gala 2018.
Η Cara Delevingne εντυπωσιάζει με μια εκκεντρική γοτθική εμφάνιση στο Met Gala 2018.

Με τη Salma Hayek να δοκιμάζεται για πρώτη φορά στη σκηνοθεσία και δύο τόσο διαφορετικές κινηματογραφικές παρουσίες στους βασικούς ρόλους, το «Arena» είναι ένα project που σίγουρα αξίζει να μπει στο ραντάρ μας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Salma Hayek ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια στο box office

Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια στο box office

16.09.2026
Επόμενο
New season, new bag: 6 τάσεις στις τσάντες που αξίζει να υιοθετήσεις τώρα

New season, new bag: 6 τάσεις στις τσάντες που αξίζει να υιοθετήσεις τώρα

16.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια στο box office
Cinema

Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια στο box office

16.09.2026
Η «κόντρα» του Alex Gibney και του Elon Musk φουντώνει με απειλές για μηνύσεις
Cinema

Η «κόντρα» του Alex Gibney και του Elon Musk φουντώνει με απειλές για μηνύσεις

15.09.2026
«Michael»: Πότε έρχεται στο HBO Max η ταινία για τον Michael Jackson
Cinema

«Michael»: Πότε έρχεται στο HBO Max η ταινία για τον Michael Jackson

15.09.2026
Omar Sy: Ο «Lupin» επιστρέφει για 4η σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix
Cinema

Omar Sy: Ο «Lupin» επιστρέφει για 4η σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix

15.09.2026
«Practical Magic 2»: Στην κορυφή του βρετανικού box office η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή
Cinema

«Practical Magic 2»: Στην κορυφή του βρετανικού box office η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή

15.09.2026
«Ο Γιος του Γείτονά σου»: Η σκοτεινή ιστορία της ΕΑΤ-ΕΣΑ μέσα από τις μαρτυρίες θυμάτων και θυτών
Cinema

«Ο Γιος του Γείτονά σου»: Η σκοτεινή ιστορία της ΕΑΤ-ΕΣΑ μέσα από τις μαρτυρίες θυμάτων και θυτών

15.09.2026
Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards
Cinema

Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards

15.09.2026
Νύχτες Πρεμιέρας 2026: Πότε ξεκινά η προπώληση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cinema

Νύχτες Πρεμιέρας 2026: Πότε ξεκινά η προπώληση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

15.09.2026
Η Jean Smart έγραψε ιστορία στα Emmy με ένα πρωτοποριακό ρεκόρ
Cinema

Η Jean Smart έγραψε ιστορία στα Emmy με ένα πρωτοποριακό ρεκόρ

15.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;