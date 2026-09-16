Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της Salma Hayek – Δες ποια ταινία σκηνοθετεί

Η Salma Hayek περνά πίσω από την κάμερα για πρώτη φορά με το «Arena», μία ρομαντική περιπέτεια με τους Yura Borisov και Cara Delevingne

Με μια ματιά Η Salma Hayek θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά ταινία μεγάλου μήκους, το «Arena».

Η ταινία είναι μια ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ρομαντική περιπέτεια με επικό χαρακτήρα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα εμφανιστούν οι Yura Borisov και Cara Delevingne.

Η Salma Hayek θα αναλάβει επίσης την παραγωγή της ταινίας «Arena». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Salma Hayek αφήνει για λίγο μπροστά της κάμερας και περνά στην άλλη πλευρά, καθώς ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό νέο βήμα στην καριέρα της. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός θα αναλάβει για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία κινηματογραφικής ταινίας.

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο θα γίνει με το «Arena», μια ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ρομαντική περιπέτεια με επικό χαρακτήρα. Η ταινία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο λόγω της Hayek, αλλά και χάρη στο ιδιαίτερα δυνατό καστ που έχει συγκεντρώσει.

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Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Yura Borisov και την Cara Delevingne, δύο ηθοποιούς που έχουν ήδη ξεχωρίσει με τις πρόσφατες δουλειές τους. Η νέα ταινία αναμένεται έτσι να αποτελέσει ένα αρκετά διαφορετικό κεφάλαιο για τη Salma Hayek, αυτή τη φορά πίσω από την κάμερα.

Σύμφωνα με το Variety, η Salma Hayek θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά ταινία μεγάλου μήκους, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την παραγωγή του «Arena». Πρόκειται για ένα project που συνδυάζει ρομαντισμό, περιπέτεια και επική ατμόσφαιρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ήδη πολυετή καριέρα της.

Η Hayek έχει σημαντική εμπειρία και πίσω από την κάμερα ως παραγωγός, όμως το «Arena» σηματοδοτεί την πρώτη της κινηματογραφική απόπειρα ως σκηνοθέτιδα. Το γεγονός αυτό κάνει την ταινία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αφού θα δούμε πώς θα μεταφέρει το προσωπικό της όραμα στη μεγάλη οθόνη.

Το δυνατό καστ της ταινίας

Στο πλευρό της ως πρωταγωνιστής βρίσκεται ο Yura Borisov, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Anora» του Sean Baker. Ο ηθοποιός έχει ήδη αρκετά projects στο ενεργητικό του και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στο «Artificial», τη νέα ταινία του Luca Guadagnino.

Μαζί του θα εμφανιστεί η Cara Delevingne, η οποία συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στον κινηματογράφο. Η ηθοποιός συμμετέχει και στο «Club Kid», που έχει ξεχωρίσει μέσα στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Με τη Salma Hayek να δοκιμάζεται για πρώτη φορά στη σκηνοθεσία και δύο τόσο διαφορετικές κινηματογραφικές παρουσίες στους βασικούς ρόλους, το «Arena» είναι ένα project που σίγουρα αξίζει να μπει στο ραντάρ μας.

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