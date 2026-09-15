«Practical Magic 2»: Στην κορυφή του βρετανικού box office η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Practical Magic» κατάφερε να κερδίσει το κοινό και να βρεθεί στην πρώτη θέση του Box Office

Με μια ματιά Το «Practical Magic 2» κατέκτησε την πρώτη θέση στο βρετανικό box office, εκθρονίζοντας το «Spider-Man: Brand New Day».

Το ντοκιμαντέρ των Oasis, «Don’t Look Back in Anger», έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Το θρίλερ «Pressure» και το «The Odyssey» συμπλήρωσαν τις τρεις πρώτες θέσεις στις νέες κυκλοφορίες.

Το «Spider-Man: Brand New Day» παραμένει στην πέμπτη θέση, αλλά είναι η τρίτη πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του βρετανικού και ιρλανδικού box office. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας «Practical Magic 2» κατέκτησε την πρώτη θέση στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, εκθρονίζοντας το «Spider-Man: Brand New Day», ενώ το ντοκιμαντέρ για τους Oasis έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο.

Η νέα κινηματογραφική χρονιά ξεκίνησε με δυναμικές πρεμιέρες, με την ταινία «Practical Magic 2» να κλέβει την παράσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας του 1998 κατάφερε να συγκεντρώσει 2,7 εκατομμύρια λίρες κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, καταλαμβάνοντας την κορυφαία θέση στο box office. Αυτή η επιτυχία σήμανε το τέλος της εξάμηνης κυριαρχίας του «Spider-Man: Brand New Day».

Διάβασε επίσης: Η Warner Bros. ανανέωσε το animation logo της μετά από χρόνια και «έριξε» το διαδίκτυο

Εντυπωσιακό ντεμπούτο για το ντοκιμαντέρ των Oasis

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Disney με την κινηματογραφική προβολή του ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back in Anger». Η ταινία, που εξερευνά την ιστορία και την πορεία του θρυλικού συγκροτήματος Oasis, απέσπασε 3,5 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο προβολής της, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον του κοινού για το συγκρότημα.

Νέες κυκλοφορίες και σταθερές παρουσίες

Το κινηματογραφικό τοπίο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας εμπλουτίστηκε με τρεις νέες κυκλοφορίες στην κορυφή. Μετά τις δύο πρώτες θέσεις, την τρίτη θέση κατέλαβε το θρίλερ «Pressure» της 20th Century Fox, με εισπράξεις 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Στηρίζοντας τη θέση του σταθερά, το «The Odyssey» της Universal παρέμεινε στην τέταρτη θέση για ένατη εβδομάδα, προσθέτοντας 1,2 εκατομμύριο δολάρια στις ήδη εντυπωσιακές εισπράξεις του, που ανέρχονται σε 114,3 εκατομμύρια δολάρια.

Διάβασε επίσης: Η Warner Bros. ετοιμάζει ταινία Game of Thrones από τον σεναριογράφο του Andor

Το «Spider-Man: Brand New Day» της Sony, παρά την πτώση του στην πέμπτη θέση, συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, με το συνολικό του άθροισμα να φτάνει τα 132,7 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτές τις επιδόσεις, η ταινία κατάφερε να ξεπεράσει σε εισπράξεις τίτλους όπως τα «Spider-Man: No Way Home», «Avatar» και «No Time to Die», εδραιώνοντας τη θέση της ως η τρίτη πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του βρετανικού και ιρλανδικού box office, πίσω μόνο από τα «Star Wars: The Force Awakens» και «Skyfall».

Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιτυχίες

Άλλες ταινίες που διακρίθηκαν ήταν το «Fall 2» της Signature Entertainment, που άνοιξε στην έκτη θέση με 648.421 δολάρια, και το «Insidious: Out of the Further» της Sony, το οποίο βρέθηκε στην έβδομη θέση με 619.084 δολάρια. Το action thriller «Runner» με τους Alan Ritchson και Owen Wilson κατέλαβε την όγδοη θέση, ενώ η επανέκδοση σε 4K του κλασικού «Raiders of the Lost Ark» για την 45η επέτειό του, έφερε στην ένατη θέση για την Paramount. Τη δεκάδα συμπλήρωσε το «Coyote vs. Acme» της Altitude Film Distribution.

Προσδοκίες για την επόμενη εβδομάδα

Η κινηματογραφική αγορά ετοιμάζεται για νέες πρεμιέρες, με ταινίες όπως το «Resident Evil» και το «Bad Apples» να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Παράλληλα, θα κάνουν πρεμιέρα μουσικά ντοκιμαντέρ, όπως το «50 Years of Punk», και ταινίες όπως το «De Gaulle: Part 2 – Liberté» και το «Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom». Το Σαββατοκύριακο θα κλείσει με την ειδική προβολή «Twenty Years of the Met in Cinemas: An Anniversary Celebration».

Διάβασε επίσης: