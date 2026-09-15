Cinema 15.09.2026

Ο Noah Wyle θριάμβευσε στα Emmy 2026: «Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου»

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Συγκίνηση και δάκρυα για τον στην ιστορική του Noah Wyle βράβευση με Emmy για τον Α' Ανδρικό Ρόλο στη δραματική σειρά «The Pitt»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Noah Wyle κέρδισε το Βραβείο Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το "The Pitt".
  • Ο ηθοποιός συγκινήθηκε βαθιά κατά την παραλαβή του βραβείου, χαρακτηρίζοντάς το "ονειρο ζωής".
  • Ο Wyle απέδωσε τιμή στους συνυποψηφίους του, αναφέροντας τον Gary Oldman ως πρότυπο.
  • Η σειρά "The Pitt" κυριάρχησε στα Emmy, με 25 υποψηφιότητες και αναμενόμενη 3η σεζόν.
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Η 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy στο Peacock Theater του Λος Άντζελες επεφύλαξε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της χρονιάς. Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός Noah Wyle ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία του στο σαρωτικό «The Pitt», κερδίζοντας τη διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την ανακοίνωση του ονόματός του, ο 55χρονος ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του. Εμφανώς συγκινημένος, χαρακτήρισε το βραβείο συγκλονιστικό, ενώ στην ομιλία του απέδειξε το μεγαλείο του χαρακτήρα του απονέμοντας τα εύσημα στους συνυποψηφίους του, ανάμεσά τους κολοσσούς της υποκριτικής όπως ο Sterling K. Brown (Paradise), ο Mark Ruffalo (Task), ο Rufus Sewell (The Diplomat) και ο Gary Oldman (Slow Horses).

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Δάκρυα συγκίνησης και σεβασμός στους θρύλους

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στον Gary Oldman:«Δεν ξέρω αν υπάρχει ηθοποιός της ηλικίας μου που να μην είδε το «Sid and Nancy» και να μην σκέφτηκε: «Αυτό είναι το σημείο αναφοράς που θέλω κάποια στιγμή στην καριέρα μου να φτάσω».

Μιλώντας μέσα από την καρδιά του, ο Noah Wyle θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια στο Λος Άντζελες, περιγράφοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες ως τους ναούς όπου διαμορφώθηκε η αγάπη του για την τέχνη. Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας του «The Pitt», ευχαριστώντας θερμά «όλους τους άντρες και τις γυναίκες που δουλεύουν τόσο σκληρά» στα παρασκήνια, δηλώνοντας μάλιστα ανυπόμονος να επιστρέψει στα γυρίσματα κιόλας την επόμενη κιόλας μέρα.

Η ασταμάτητη πορεία της σειράς

Η προσωπική νίκη του Noah Wyle έρχεται να επισφραγίσει την απόλυτη κυριαρχία του The Pitt στην τηλεοπτική σκηνή. Η σειρά κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συγκεντρώνοντας 25 υποψηφιότητες σε μία σεζόν.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά και την περσινή της θριαμβευτική πορεία (όπου κατέκτησε το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς με τον Noah Wyle στο τιμόνι και ως εκτελεστικό παραγωγό), το κοινό και οι κριτικοί περιμένουν με τεράστια ανυπομονησία την επιστροφή της σειράς για την 3η σεζόν, η οποία κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027.

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Emmy Noah Wyle The Pitt ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕΙΡΑ
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