Cinema 15.09.2026

Η Taylor Swift, η γάτα της και το πιο αστείο σκετς των φετινών βραβείων Emmy Awards

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Η Taylor Swift και η Mariska Hargitay χάρισαν στο κοινό των βραβείων Emmy 2026 ένα απίθανο σκετς εμπνευσμένο από το «Law & Order: SVU»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift εμφανίστηκε σε σκετς των βραβείων Emmy με τη Mariska Hargitay.
  • Η Hargitay, ως οικοδέσποινα, έκανε χιούμορ για την πιθανή εμφάνιση της Swift.
  • Στο σκετς, η Swift κρατούσε τη γάτα της, Olivia Benson, με τον ήχο του "Law & Order".
  • Η εμφάνιση υπογραμμίζει τη μακροχρόνια φιλία τους, που περιλαμβάνει και τα κατοικίδιά τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift έζησε επιτέλους τη δική της μοναδική στιγμή στο τηλεοπτικό σύμπαν του «Law & Order: SVU». Η 36χρονη σούπερ σταρ έκανε μια απόλυτα απρόσμενη και ξεκαρδιστική εμφάνιση στο πλευρό της στενής της φίλης, Mariska Hargitay, κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής 78ης απονομής των βραβείων Emmy 2026 στο Λος Άντζελες.

Η Taylor Swift ποζάρει με εντυπωσιακή εμφάνιση, κρατώντας ένα δίσκο, σε ένα δωμάτιο με έργα τέχνης.
https://www.instagram.com/taylorswift

Η 62χρονη Hargitay, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της κεντρικής οικοδέσποινας της τελετής, επέστρεψε για λίγο στα παπούτσια της εμβληματικής ντετέκτιβ Olivia Benson. Ο στόχος της; Να λύσει το πιο «καυτό» μυστήριο της βραδιάς: Θα εμφανιζόταν τελικά η Taylor Swift στα φετινά Emmy;

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Το σκετς, τα κρυμμένα στοιχεία και η… Olivia Benson

Ενώ η τηλεοπτική ομάδα του «Law & Order» προσπαθούσε να ενώσει τα κομμάτια του παζλ σε έναν πίνακα γεμάτο κόκκινες κλωστές, η Swift έκανε την εμφάνισή της φορώντας ένα κομψό, αυστηρό κοστούμι, δηλώνοντας με ύφος ντετέκτιβ πως «δεν είναι τα πάντα ένα κρυφό στοιχείο». Βέβαια, δευτερόλεπτα αργότερα, φρόντισε να πετάξει μια σειρά από ακαταλαβίστικα «Easter eggs», αφήνοντας την Hargitay άφωνη.

Το απόλυτο αποκορύφωμα, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε του βίντεο. Υπό τον χαρακτηριστικό ήχο «dun-dun» της σειράς, η κάμερα εστίασε στη Swift, η οποία κρατούσε αγκαλιά την αγαπημένη της γάτα, την περίφημη Scottish Fold που φέρει το όνομα της ηρωίδας της Hargitay, Olivia Benson.

Μια φιλία που αντέχει στον χρόνο

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική συνάντηση ήταν ένας φόρος τιμής σε μια βαθιά φιλία που μετρά πάνω από μια δεκαετία. Η Swift υπήρξε ανέκαθεν φανατική θαυμάστρια του SVU, ενώ η Hargitay ανταπέδωσε την τιμή το 2023, ονομάζοντας τη δική της γάτα «Karma», εμπνευσμένη από το ομώνυμο hit της τραγουδίστριας.

Η σχέση τους εκτείνεται πολύ πέρα από τα κατοικίδια. Από τη συμμετοχή της Hargitay στο εμβληματικό βίντεο κλιπ «Bad Blood» το 2014, μέχρι τις κοινές τους εξόδους στους τελικούς του NBA στη Νέα Υόρκη, οι δύο γυναίκες στηρίζουν έμπρακτα η μία την άλλη. Η Hargitay έχει μιλήσει ανοιχτά για τον θαυμασμό της προς τη Swift, αποκαλώντας την «μια αληθινή boss lady που μας διδάσκει πώς να είμαστε ατρόμητες».

Η Taylor Swift σε συναυλία με κίτρινο φόρεμα, όπου οι επιστήμονες ονόμασαν ένα είδος προς τιμήν της.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Ο απόηχος ενός λαμπερού γάμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωταγωνίστρια του SVU ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» στον πολυσυζητημένο γάμο της Swift με τον Travis Kelce τον περασμένο Ιούλιο. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Jimmy Kimmel Live!, η Hargitay δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, αποκαλύπτοντας πως, παρά το πλήθος των διασήμων, η τελετή κατάφερε να παραμείνει απρόσμενα «ζεστή και οικεία», αφήνοντάς την να «πετάει στα σύννεφα» μέρες μετά το γεγονός.

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Creative Arts Emmys 2026 EMMY AWARDS Taylor Swift
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