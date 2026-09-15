«Scooby-Doo: Origins»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Netflix

Με μια ματιά Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Scooby-Doo: Origins» του Netflix στην Ατλάντα.

Για πρώτη φορά, ένας πραγματικός σκύλος Great Dane θα υποδυθεί τον Scooby-Doo.

Η σειρά ακολουθεί τους Shaggy και Daphne σε μια κατασκήνωση, μπλεγμένους σε μυστήριο.

Η πρεμιέρα της σειράς αναμένεται το 2027 με νέο καστ και συντελεστές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σημαντικές εξελίξεις για τους φίλους των κλασικών μυστηρίων, καθώς το Netflix επιβεβαίωσε επισήμως την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την πολυαναμενόμενη σειρά «Scooby-Doo: Origins» στην Ατλάντα. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα μια ολοκαίνουργια φωτογραφία, τραβώντας τα βλέμματα όλων πάνω στον πιο διάσημο τετράποδο ήρωα της τηλεόρασης.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη παραγωγή να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι η πρωτοποριακή της προσέγγιση: για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, ένας πραγματικός σκύλος της ράτσας Great Dane αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη τον αξέχαστο και καλοσυνάτο Scooby-Doo, δίνοντας μια εντελώς ρεαλιστική πνοή στα νέα επεισόδια της Mystery Inc.

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Μια σκοτεινή ιστορία ενηλικίωσης και μυστηρίου

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η πλοκή μάς μεταφέρει στο τελευταίο καλοκαίρι μιας παρέας πριν από την οριστική της ενηλικίωση. Οι παλιοί φίλοι Shaggy και Daphne βρίσκονται σε μια κατασκήνωση, όπου εμπλέκονται ακούσια σε ένα σκοτεινό και στοιχειωμένο μυστήριο με πρωταγωνιστή ένα μοναχικό, χαμένο κουτάβι Great Dane το οποίο φαίνεται να είναι μάρτυρας μιας υπερφυσικής δολοφονίας.

Στην πορεία, η ομάδα μεγαλώνει και αποκτά τα κλασικά της μέλη. Στο πλευρό τους στέκεται η ορθολογική και λάτρης της επιστήμης ντόπια Velma, καθώς και ο γοητευτικός αλλά μυστηριώδης νέος της περιοχής, ο Fred. Η έρευνα που ξεκινούν σύντομα μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη γεμάτο ανατροπές, απειλώντας να φέρει στο φως τα πιο κρυμμένα μυστικά του καθενός.

Εντυπωσιακό καστ και συντελεστές πρώτης γραμμής

Πίσω από τη νέα φιλόδοξη σειρά βρίσκεται μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, με τη Mckenna Grace να ενσαρκώνει τη Daphne Blake, τον Tanner Hagen στον ρόλο του Shaggy Rogers, την Abby Ryder Fortson ως Velma Dinkley και τον Maxwell Jenkins ως Fred Jones. Το πλούσιο καστ πλαισιώνουν μεταξύ άλλων οι Paul Walter Hauser, Peter Macon, Sara Gilbert και Bruce McGill.

Τη γενική διεύθυνση και την παραγωγή υπογράφουν οι Josh Appelbaum και Scott Rosenberg ως showrunners, ενώ η δυνατή ομάδα των executive producers περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Greg Berlanti και τον Toby Haynes, ο οποίος σκηνοθετεί και το εναρκτήριο επεισόδιο. Το «Scooby-Doo: Origins» αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του μέσα στο 2027, υποσχόμενο μια εντελώς φρέσκια και ανατρεπτική τηλεοπτική εμπειρία.

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