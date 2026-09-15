Η Jean Smart έγραψε ιστορία στα Emmy με ένα πρωτοποριακό ρεκόρ

Η μεγάλη νίκη της Jean Smart για την 5η σεζόν του «Hacks», η αποθέωση από το κοινό και το ρεκόρ που την έβαλε σε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των Emmy

Με μια ματιά Η Jean Smart κέρδισε το πέμπτο της Emmy για το ρόλο της στο "Hacks", ένα ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό.

Η Smart είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς.

Η ηθοποιός αφιέρωσε τη νίκη της στους δημιουργούς της σειράς "Hacks".

Με οκτώ συνολικά Emmy, η Jean Smart ισοφαρίζει θρύλους της τηλεόρασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jean Smart δεν έφυγε απλώς με ακόμη ένα Emmy από τη φετινή τελετή. Η ηθοποιός κατάφερε να γράψει ιστορία, κερδίζοντας για πέμπτη φορά το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στο «Hacks» του HBO Max. Με αυτή τη νίκη έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς, καθώς έχει πλέον βραβευτεί για όλες τις σεζόν του «Hacks». Μια επίδοση που αποδεικνύει όχι μόνο τη δύναμη της σειράς, αλλά και το αποτύπωμα που έχει αφήσει η Jean Smart με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της σύγχρονης τηλεόρασης.

Η Jean Smart έκανε το 5 στα 5 με το «Hacks»

Η φετινή υποψηφιότητα της Jean Smart αφορούσε την πέμπτη σεζόν του «Hacks» και εξελίχθηκε σε ακόμη μία νίκη για την ηθοποιό. Η Smart έχει κερδίσει το Emmy Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία για κάθε σεζόν της σειράς, κάτι που δεν είχε πετύχει προηγουμένως καμία γυναίκα ηθοποιός. Η Deborah Vance, η διάσημη κωμικός που υποδύεται στη σειρά, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας της και φαίνεται πως το τηλεοπτικό κοινό και η Ακαδημία συνεχίζουν να ανταμείβουν την ερμηνεία της.

Διάβασε επίσης: Η Phoebe Bridgers μπροστά στην κάμερα του Conor Oberst – Η νέα ταινία «Invention 13» έρχεται στο Beyond Fest

Το κοινό σηκώθηκε όρθιο για τη μεγάλη νίκη

Η στιγμή της ανακοίνωσης του βραβείου ήταν από τις ξεχωριστές της βραδιάς. Το όνομα της Jean Smart ανακοινώθηκε από τη Zendaya, η οποία παρουσίασε την κατηγορία, και το κοινό σηκώθηκε όρθιο για να τη χειροκροτήσει. Η ηθοποιός, ωστόσο, δεν άφησε τη στιγμή να περάσει χωρίς το χαρακτηριστικό της χιούμορ. Αντιδρώντας στο standing ovation, έκανε μια απολαυστική αναφορά στις γυναίκες που είχαν μόλις βολευτεί στις θέσεις τους και τώρα έπρεπε να σηκωθούν ξανά. Με τον αυτοσαρκαστικό της τρόπο μίλησε για Spanx, κορσέδες, ταινίες και άβολα παπούτσια, προκαλώντας γέλιο στην αίθουσα.

Η συγκινητική αφιέρωση στους δημιουργούς του «Hacks»

Η Jean Smart φρόντισε, όμως, να αφιερώσει μεγάλο μέρος της νίκης της στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη σειρά. Στον λόγο της ευχαρίστησε τους δημιουργούς του «Hacks», Lucia Aniello, Jen Statsky και Paul W. Downs, τονίζοντας πως η επιτυχία της ξεκινά και τελειώνει μαζί τους. Η σχέση της Smart με τους δημιουργούς και τον χαρακτήρα της Deborah Vance αποτελεί βασικό κομμάτι της επιτυχίας του «Hacks», μιας σειράς που κατάφερε να συνδυάσει την κωμωδία με πιο ουσιαστικές ιστορίες γύρω από την καριέρα, τις σχέσεις και την ηλικία.

Έφτασε πλέον τα οκτώ Emmy

Με το πέμπτο της Emmy για το «Hacks», η Jean Smart έφτασε συνολικά τα οκτώ βραβεία στην καριέρα της. Ο αριθμός αυτός την έφερε στο ίδιο επίπεδο με δύο ακόμη θρύλους της τηλεόρασης, τη Julia Louis-Dreyfus και την Cloris Leachman, οι οποίες έχουν επίσης οκτώ Emmy. Στο ίδιο επίπεδο βρέθηκε και η Allison Janney, η οποία κέρδισε το όγδοο Emmy της για τη σειρά «The Diplomat».

Μια καριέρα γεμάτη σημαντικούς ρόλους

Η επιτυχία της Jean Smart στα Emmy δεν ξεκίνησε με το «Hacks». Η ηθοποιός έχει πίσω της μια πολυετή τηλεοπτική καριέρα και έχει κερδίσει στο παρελθόν Emmy για τις εμφανίσεις της στο «Frasier», το 2000 και το 2001, καθώς και για τον υποστηρικτικό της ρόλο στο «Samantha Who?» το 2008. . Για πολλούς τηλεθεατές, βέβαια, η Jean Smart είναι γνωστή ήδη από πολύ παλιότερα, καθώς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ως Charlene Frazier Stillfield στη δημοφιλή σειρά «Designing Women» από το 1986 έως το 1991.

Οι υπόλοιπες υποψήφιες για το Emmy

Η Jean Smart είχε απέναντί της αρκετά δυνατές υποψηφιότητες στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία. Μαζί της διεκδίκησαν το βραβείο η Lisa Kudrow για το «The Comeback», η Quinta Brunson για το «Abbott Elementary», η Elle Fanning για το «Margo’s Got Money Troubles» και η Ayo Edebiri για το «The Bear». Τελικά, το αγαλματίδιο πήγε ξανά στην Jean Smart, η οποία πλέον έχει κάθε λόγο να βλέπει το «Hacks» ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ολόκληρης της καριέρας της. Το πέμπτο Emmy για πέντε σεζόν δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή στατιστική. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ που συνδέει οριστικά το όνομα της Jean Smart με την Deborah Vance και βάζει την ηθοποιό σε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Emmy.

Διάβασε επίσης: