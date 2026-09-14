Cinema 14.09.2026

Η ΕΡΤ τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με 1 ξεχωριστό επεισόδιο – Θυμήσου την εμφάνισή του στα «Νούμερα»

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Θυμήσου τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από την ιδιαίτερη εμφάνισή του στα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά και το επεισόδιο «Ένα θαύμα»
Ειρήνη Στόφυλα

Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό να δεις και θέλεις να θυμηθείς τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από μια εμφάνιση που δεν περιορίζεται στη μουσική του, υπάρχει ένα επεισόδιο των «Νούμερων» που αξίζει να αναζητήσεις. Το «Ένα θαύμα» φέρνει τον αγαπημένο τραγουδιστή σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, γεμάτο χιούμορ, μουσική και ανατροπές.

https://www.instagram.com/georgemazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί ως special guest στη μουσική κωμωδία του Φοίβου Δεληβοριά, σε ένα επεισόδιο που είχε ξεχωρίσει ήδη από την πρώτη του προβολή. Η ιστορία τον τοποθετεί στη «Νέα Μάντρα» και τον βάζει να συνομιλεί με έναν διαφορετικό μουσικό κόσμο, δημιουργώντας μια σειρά από στιγμές που έχουν ενδιαφέρον να ξαναδούμε σήμερα.

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Μάλιστα, μετά την απώλειά του, η ΕΡΤ επέλεξε να προβάλλει ξανά το συγκεκριμένο επεισόδιο ως φόρο τιμής στον καλλιτέχνη. Έτσι, το «Ένα θαύμα» αποτελεί πλέον και μια ξεχωριστή πρόταση θέασης για όποιον θέλει να κάνει ένα μικρό τηλεοπτικό rewind και να δει τον Μαζωνάκη σε μια από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

giorgos_mazwnakis_mad_vma
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η υπόθεση ξεκινά όταν ο Τζόναθαν αποφασίζει να καλέσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη «Νέα Μάντρα», χωρίς να έχει ενημερώσει τον Φοίβο Δεληβοριά. Η είδηση δεν ενθουσιάζει ακριβώς τον Φοίβο, ο οποίος ανησυχεί για το πώς μπορούν να συνυπάρξουν δύο διαφορετικά μουσικά κοινά και δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές ταυτότητες.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η Δανάη, όμως, προσπαθεί να του δείξει ότι οι δύο πλευρές έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα αρχικά πιστεύει. Και κάπως έτσι ξεκινά ένα μουσικό μπέρδεμα που οδηγεί σε μια από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες της σειράς.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Το πιο απολαυστικό κομμάτι, όμως, έρχεται όταν ο Μαζωνάκης παρουσιάζεται να βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση της καλλιτεχνικής του πορείας. Δεν θέλει πλέον να είναι ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, αλλά να αλλάξει μουσική κατεύθυνση και να γίνει… τζαζίστας. Και φυσικά, μαζί με τη νέα μουσική ταυτότητα έρχεται και το νέο όνομα: «Τζόρτζι Μάτζιο».

Ο Μαζωνάκης όπως δεν τον έχεις ξαναδεί

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που το συγκεκριμένο επεισόδιο αξίζει μια θέση στη watchlist σου. Ο Μαζωνάκης δεν εμφανίζεται απλώς για να τραγουδήσει ή να κάνει μια τυπική guest εμφάνιση. Μπαίνει κανονικά μέσα στην ιστορία και παίζει με την εικόνα του, αφήνοντας χώρο στο χιούμορ και στον αυτοσαρκασμό.

mazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η συνάντηση του λαϊκού με την τζαζ γίνεται βασικό κομμάτι της ιστορίας και οδηγεί σε ένα διαφορετικό μουσικό αποτέλεσμα. Η «Νέα Μάντρα» γίνεται το σημείο όπου οι δύο κόσμοι συναντιούνται, ενώ ο Μαζωνάκης συμμετέχει στο παιχνίδι της σειράς με έναν τρόπο που δείχνει μια πλευρά του που ίσως δεν βλέπαμε τόσο συχνά.

Και αυτό ακριβώς κάνει την εμφάνισή του ενδιαφέρουσα ακόμη και για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει ολόκληρη τη σειρά. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάθε χαρακτήρα ή κάθε προηγούμενη ιστορία για να απολαύσεις το συγκεκριμένο επεισόδιο. Η παρουσία του Μαζωνάκη και η αναπάντεχη εξέλιξη της ιστορίας αρκούν για να σε κρατήσουν.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η επιλογή της ΕΡΤ να επιστρέψει στο «Ένα θαύμα» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε στο επεισόδιο έναν διαφορετικό συμβολισμό. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 προβλήθηκε ξανά από την ΕΡΤ1, με την ΕΡΤ να αποχαιρετά τον τραγουδιστή μέσα από ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο που τον παρουσιάζει σε μια πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς τραγουδά κρατώντας μικρόφωνο σε σκηνή με μωβ και ροζ φωτισμό
https://www.instagram.com/foivosdelivorias/

Και ίσως αυτός να είναι ο καλύτερος λόγος για να το αναζητήσεις. Αν θέλεις να θυμηθείς τον Γιώργο Μαζωνάκη όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια που άφησε πίσω του, αλλά και μέσα από μια εμφάνιση που είχε χιούμορ, μουσική και αρκετό… «Τζόρτζι Μάτζιο», το «Ένα θαύμα» είναι μια από τις τηλεοπτικές στιγμές του που αξίζει να ξαναδείς.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΣΕΙΡΑ
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