Cinema 14.09.2026

Liam Neeson: Η ερώτηση που κάνει πριν πει «ναι» σε μια νέα ταινία

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Στα 74 του, ο Liam Neeson εξακολουθεί να δέχεται προτάσεις για δυναμικούς ρόλους και αποκαλύπτει με χιούμορ τι σκέφτεται όταν μαθαίνει την ηλικία του ήρωα που καλείται να υποδυθεί
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Liam Neeson, 74 ετών, αναρωτιέται αν οι παραγωγοί γνωρίζουν την ηλικία του όταν του προτείνουν ρόλους.
  • Συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε ταινίες δράσης, παρά την ηλικία του, έχοντας πολλές πρόσφατες κυκλοφορίες.
  • Δεν τον ενδιαφέρει μόνο η δράση, αλλά η διαδικασία δημιουργίας και η συνεργασία, αποφεύγοντας τα horror.
  • Πιστεύει ότι "δημιουργείς την τύχη σου" και συνεχίζει ενεργά την καριέρα του με χιούμορ.
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Ο Liam Neeson συνεχίζει στα 74 του να πρωταγωνιστεί σε ταινίες δράσης, έχοντας όμως πλέον μία πολύ συγκεκριμένη απορία κάθε φορά που του προτείνεται ένας νέος ρόλος. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές δηλώσεις του στο People, ο ηθοποιός αντιμετωπίζει με χιούμορ το γεγονός ότι συχνά καλείται να υποδυθεί χαρακτήρες αρκετά νεότερους από εκείνον. «Ξέρουν τι ηλικία είμαι;», είναι ουσιαστικά η σκέψη του όταν μαθαίνει πόσο χρονών είναι ο ήρωας που καλείται να ενσαρκώσει.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Neeson έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός για τις ταινίες δράσης, και παρά την ηλικία του εξακολουθεί να δέχεται προτάσεις για δυναμικούς ρόλους. Μιλώντας για τη διαδικασία, περιγράφει με χιούμορ μια συνηθισμένη συζήτηση με τον ατζέντη του, όταν εκείνος τού παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που μπορεί να είναι 52 ετών. Η αντίδρασή του είναι απλή: θέλει να ξέρει αν όσοι του προτείνουν τον ρόλο έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος είναι πλέον 74.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

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Ο Liam Neeson συνεχίζει στις ταινίες δράσης

Η ηλικία δεν φαίνεται να έχει μειώσει τον ρυθμό με τον οποίο εργάζεται. Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, ο Liam Neeson έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων τα In the Land of Saints and Sinners, Absolution, Ice Road: Vengeance, Cold Storage και The Naked Gun. Τώρα πρωταγωνιστεί στο The Fix, στο πλευρό του Zachary Levi. Η ταινία είναι ένα σκοτεινό θρίλερ με στοιχεία κατασκοπείας και ακολουθεί έναν πρώην πράκτορα της CIA, ο οποίος επιστρέφει στη δράση όταν μαθαίνει για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που βρίσκεται κρυμμένο στην Τεχεράνη. Ο Neeson υποδύεται τον πρώην χειριστή του και συμμετέχει σε ακόμη μία παραγωγή που κινείται στο γνώριμο για εκείνον πεδίο της δράσης και του θρίλερ.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Δεν τον ενδιαφέρει μόνο η δράση

Παρότι το όνομά του έχει πλέον συνδεθεί έντονα με το action genre, ο Liam Neeson εξηγεί ότι δεν είναι απαραίτητα το είδος της ταινίας αυτό που καθορίζει τις επιλογές του. Αυτό που απολαμβάνει περισσότερο είναι η ίδια η διαδικασία της δημιουργίας μιας ταινίας, η συνεργασία με τους υπόλοιπους ηθοποιούς και το συνεργείο και η αίσθηση ότι όλοι μαζί προσπαθούν να αφηγηθούν μια ιστορία. Υπάρχει, πάντως, ένα κινηματογραφικό είδος που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου: το horror. Ο ίδιος το ξεκαθαρίζει χωρίς περιστροφές, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει ταινία τρόμου.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Από το Schindler’s List στο Taken

Η κινηματογραφική πορεία του Liam Neeson μετρά σχεδόν πέντε δεκαετίες. Από το Schindler’s List, για το οποίο κέρδισε υποψηφιότητα για Oscar, μέχρι τα Star Wars, Batman Begins, Gangs of New York, Love Actually και The Chronicles of Narnia, έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε πολλές διαφορετικές παραγωγές. Το Taken, ωστόσο, ήταν εκείνο που τον καθιέρωσε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους δράσης της σύγχρονης κινηματογραφικής εποχής. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεχίσει να αξιοποιεί αυτή την πλευρά της καριέρας του, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτήν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το The Naked Gun, όπου κινήθηκε σε ένα σαφώς πιο κωμικό πλαίσιο, παίζοντας μάλιστα με την εικόνα του ως πρωταγωνιστή ταινιών δράσης.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

«Δημιουργείς την τύχη σου»

Μιλώντας για την πορεία του, ο Liam Neeson αναγνωρίζει ότι έχει σταθεί τυχερός, αλλά δεν πιστεύει ότι η επιτυχία έρχεται απλώς από μόνη της. «Δημιουργείς την τύχη σου», υποστηρίζει, εξηγώντας ότι πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ, να κινηθείς και να κάνεις κάτι για να δημιουργήσεις τις ευκαιρίες σου. Και η δική του πορεία φαίνεται να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Στα 74 του, ο Liam Neeson εξακολουθεί να εργάζεται, να δοκιμάζει διαφορετικούς ρόλους και να επιστρέφει σε ταινίες δράσης. Και όπως δείχνουν οι αποκλειστικές δηλώσεις του στο People, μπορεί πλέον να έχει περισσότερα χρόνια στην πλάτη του, αλλά δεν έχει χάσει ούτε το χιούμορ του ούτε τη διάθεση να συνεχίσει μπροστά από την κάμερα. Το The Fix βρίσκεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες.

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