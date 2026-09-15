Έφτασε ο Σεπτέμβριος στο Disney+: 7 πρεμιέρες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου

O Σεπτέμβριος στο Disney+ φέρνει πρεμιέρες από το Toy Story 5 και το Star Wars μέχρι σκοτεινά θρίλερ που δεν πρέπει να χάσεις

Με μια ματιά Το Disney+ παρουσιάζει 7 νέες πρεμιέρες τον Σεπτέμβριο, καλύπτοντας διάφορα είδη.

Το "Toy Story 5" εξερευνά την πρόκληση της τεχνολογίας για τα κλασικά παιχνίδια.

Νέες σειρές περιλαμβάνουν το "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" και το reality "The Girls: A Khloé Kardashian Project".

Πρεμιέρες όπως το δυστοπικό θρίλερ "Πόλη του Αίματος" και το μυστήριο "Furious" προστίθενται στον κατάλογο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος φέρνει αλλαγή σεζόν, πέσιμο θερμοκρασίας και, φυσικά, την καλύτερη δικαιολογία για ατελείωτα movie marathons στον καναπέ. Αν ετοιμάζεσαι να λιώσεις στις οθόνες σου, το Disney+ έχει ετοιμάσει ένα lineup που καλύπτει απόλυτα κάθε pop culture διάθεση: από animation νοσταλγία και sci-fi έπη μέχρι true crime ατμόσφαιρα και καταιγιστικά θρίλερ. Η πλατφόρμα συνεχίζει δυναμικά να εμπλουτίζει τον κατάλογό της με αποκλειστικό υλικό, συνδυάζοντας τα μεγαλύτερα franchise του Hollywood με πρωτότυπες παραγωγές που υπόσχονται να μονοπωλήσουν τις συζητήσεις μας όλο το φθινόπωρο.

Είτε θες να ζήσεις ξανά τις παιδικές σου αγάπες είτε να ανακαλύψεις τη νέα σου τηλεοπτική εμμονή, το σίγουρο είναι πως δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό. Από το πολυαναμετρημένο comeback των αγαπημένων μας παιχνιδιών στη μεγάλη οθόνη μέχρι σκοτεινά δυστοπικά θρίλερ και καταιγιστικά reality projects, η πλατφόρμα γίνεται το απόλυτο καταφύγιο για τις πρώτες κρύες νύχτες. Ετοίμασε ποπ κορν, βρες την πιο άνετη θέση στον καναπέ και δες παρακάτω ακριβώς τι παίζει αυτόν τον μήνα.

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1. Toy Story 5 (Από 23 Σεπτεμβρίου)

Η παρέα του Woody και του Buzz Lightyear επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αλλά τα δεδομένα στην παιδική χαρά έχουν αλλάξει δραματικά. Αυτή τη φορά, τα αγαπημένα μας παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με την απόλυτη πρόκληση της εποχής: την τεχνολογία. Όταν η Bonnie αποκτά τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο tablet με δικές του απόψεις για το τι ψυχαγωγία αξίζει στο παιδί, ο ρόλος των κλασικών παιχνιδιών αμφισβητείται όσο ποτέ. Θα καταφέρουν να κρατήσουν τη θέση τους στην καρδιά της;

2. Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Τώρα διαθέσιμο)

Η Αυτοκρατορία αποτελεί παρελθόν, αλλά οι απομείναντες πολέμαρχοι συνεχίζουν να σπέρνουν το χάος στον γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία αγωνίζεται να κρατήσει την ειρήνη, επιστρατεύει τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων Din Djarin και τον αξιολάτρευτο Grogu για μια νέα, επικίνδυνη αποστολή που θα καθηλώσει τους φαν του franchise.

3. Chad Powers (Τώρα διαθέσιμο)

Ο Chad Powers επιστρέφει δυναμικά με νέα επεισόδια, την ώρα που η ομάδα του παλεύει με νύχια και με δόντια για να μπει στα playoffs του κολεγιακού φούτμπολ. Καθώς τα ψέματα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια και οι υποψίες φουντώνουν, οι πρωταγωνιστές αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια από την τελευταία γυναίκα που θα ήθελαν μπροστά στα πόδια τους, τη Ricky.

4. The Girls: A Khloé Kardashian Project (Από 9 Σεπτεμβρίου)

Αν σου λείπει το reality δράμα και η χλιδή, μπες απευθείας στον στενό κύκλο της Khloé Kardashian. Η σειρά ακολουθεί την ίδια και τις κολλητές της καθώς προσπαθούν να ισορροπήσουν μητρότητα, γάμους, έρωτες, επαγγελματικά ορόσημα και τη ζωή κάτω από τα αμείλικτα φώτα της δημοσιότητας. Όταν τα κορίτσια συγκεντρώνονται, οι εντάσεις και τα απρόοπτα δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους.

5. Πόλη του Αίματος (Από 16 Σεπτεμβρίου)

Ένα δυστοπικό θρίλερ που διαδραματίζεται σε ένα Βερολίνο στα πρόθυρα της κατάρρευσης, κατεστραμμένο από την κλιματική αλλαγή και τη βία. Μια προνομιούχα ελίτ ζει κλιματιζόμενη σε απομονωμένους θόλους, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αδελφές που χωρίστηκαν από παιδιά και ξανασμίγουν, ανακαλύπτοντας μια ανατριχιαστική αλήθεια: το οργανωμένο έγκλημα της πόλης ελέγχεται πλέον από βρικόλακες που διεκδικούν πολιτική εξουσία.

6. Furious (Τώρα διαθέσιμο)

Δημιούργημα της Elizabeth Meriwether, αυτή η σειρά μυστηρίου ακολουθεί την πράκτορα του FBI, Alice Black (την οποία ερμηνεύει η Emmy Rossum), καθώς κυνηγάει μια διαβόητη serial killer. Καθώς οι δρόμοι των δύο γυναικών διασταυρώνονται, τα όρια ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο θολώνουν επικίνδυνα.

7. The Shards (Από 10 Σεπτεμβρίου)

Με άρωμα Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1980, η σειρά βουτάει στη ζωή μιας παρέας πλούσιων μαθητών σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο. Εκεί, η εφηβεία δεν είναι απλώς πάρτι και ανέμελες στιγμές, αλλά μια σκοτεινή διαδρομή γεμάτη ζήλια, εμμονές και πρωτόγνωρους κινδύνους.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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