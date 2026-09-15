Cinema 15.09.2026

Η «κόντρα» του Alex Gibney και του Elon Musk φουντώνει με απειλές για μηνύσεις

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Ο βραβευμένος σκηνοθέτης αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από τις νομικές απειλές και τη σιωπή του δισεκατομμυριούχου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο σκηνοθέτης Alex Gibney ισχυρίζεται ότι ο Elon Musk αγνόησε τις προσκλήσεις του για συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ του.
  • Η πλευρά του Elon Musk κατηγορεί τους δημιουργούς για διαστρέβλωση και άρνηση επικοινωνίας, απειλώντας με μηνύσεις.
  • Ο Elon Musk χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ "βαρετό" και "αποτυχημένο χτύπημα" μέσω της πλατφόρμας X.
  • Ο σκηνοθέτης ανησυχεί για πιθανή λογοκρισία του ντοκιμαντέρ λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων.
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Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και του κινηματογράφου, σίγουρα θα έχεις προσέξει πως όταν το όνομα του Elon Musk εμπλέκεται σε ένα project, το δράμα είναι σχεδόν εξασφαλισμένο. Αυτή τη φορά, η προσοχή στρέφεται στο νέο, τετράωρο ντοκιμαντέρ με τίτλο Musk, το οποίο υπόσχεται μια διεισδυτική ματιά στη ζωή και τη δράση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Αν και η ταινία έκανε ήδη την πρεμιέρα της στα φεστιβάλ της Βενετίας και του Τορόντο συγκεντρώνοντας τα βλέμματα, το πραγματικό παρασκήνιο εκτυλίσσεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των νομικών γραφείων.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Από τη μία πλευρά, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Alex Gibney υποστηρίζει ότι έστειλε αμέτρητες επίσημες προσκλήσεις στον επιχειρηματία χωρίς να λάβει ποτέ καμία απάντηση. Από την άλλη, η πλευρά του Elon Musk περνά στην αντεπίθεση μέσω επιστολών που προειδοποιούν για νομικές προσφυγές, κατηγορώντας τους δημιουργούς για διαστρέβλωση της αλήθειας και άρνηση επικοινωνίας.

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Δύο διαφορετικές εκδοχές για την ίδια επικοινωνία

Ο σκηνοθέτης Alex Gibney αποκάλυψε στο Φεστιβάλ του Τορόντο ότι η ομάδα του έκανε αλλεπάλληλες επίσημες προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον Elon Musk, αλλά εκείνος δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον να μιλήσει. Αντίθετα, ο δικηγόρος του δισεκατομμυριούχου, Alex Spiro, έστειλε επιστολή στους παραγωγούς στις 3 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η νομική ομάδα προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον σκηνοθέτη για να απαντήσει στις κατηγορίες, όμως οι δημιουργοί «αρνήθηκαν να εμπλακούν».

Ο Elon Musk κάθεται σε ένα βαρέλι μπροστά από ένα μεταλλικό κυλινδρικό τμήμα, με το βλέμμα του στραμμένο προς τον φακό.
https://www.instagram.com/jill.greenberg

Η αντίδραση του Elon Musk και των παραγωγών

Ο ίδιος ο Elon Musk σχολίασε την ταινία στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα αποτυχημένο χτύπημα που διαπράττει το θανάσιμο αμάρτημα να είναι βαρετό για 4 ώρες». Η εταιρεία παραγωγής Jigsaw Productions απάντησε άμεσα, τονίζοντας ότι η δουλειά του Alex Gibney βασίζεται σε ενδελεχή έρευνα και γεγονότα, ενώ υπενθύμισε πως το δικαίωμα στη δημόσια κριτική προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος – κάτι που ο ίδιος ο Elon Musk θα έπρεπε να υπερασπίζεται ως λάτρης της ελευθερίας του λόγου.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι ανησυχίες για τη διανομή και την ελευθερία της έκφρασης

Ο Alex Gibney εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για το μέλλον της προβολής του ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα HBO Max. Λόγω των επιχειρηματικών συγχωνεύσεων και των διασυνδέσεων ισχυρών προσώπων της τεχνολογίας με τα μέσα ενημέρωσης, ο σκηνοθέτης φοβάται πιθανή λογοκρισία ή αλλοίωση του περιεχομένου. Παρά τις πιέσεις, η ταινία έχει περάσει από αυστηρό νομικό και ειδησεογραφικό έλεγχο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Bleecker Street στις 9 Οκτωβρίου.

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