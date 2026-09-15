Celeb News 15.09.2026

Γιατί η Lady Gaga ζητά να της επιστραφούν 232.000 δολάρια – H αγωγή για το «Mayhem»

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Η Lady Gaga ζητά 250.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα μετά από αποτυχημένη αγωγή για το άλμπουμ της «Mayhem»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lady Gaga ζητά 232.000 δολάρια για νομικά έξοδα στην υπόθεση «Mayhem».
  • Η αγωγή της Lost Surfboards κρίθηκε αβάσιμη, καθώς δεν υπήρχε πιθανότητα σύγχυσης των καταναλωτών.
  • Η πλευρά της Gaga υποστηρίζει ότι η αγωγή ήταν μέσο πίεσης και διαφημιστικό τρικ.
  • Η Lost Surfboards διαφωνεί με την απόφαση και εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης.
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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση γύρω από το «Mayhem» της Lady Gaga, καθώς η τραγουδίστρια ζητά να της επιστραφούν περισσότερα από 232.000 δολάρια που δαπάνησε για τη νομική της υπεράσπιση. Η αγωγή είχε κατατεθεί από την εταιρεία Lost Surfboards, η οποία υποστήριζε ότι ο τίτλος του album παραβίαζε τα δικαιώματα του δικού της brand με την ονομασία «Mayhem».

Η Lady Gaga ποζάρει σε ασπρόμαυρη φωτογράφιση φορώντας μαύρο κορμάκι και μακριά γάντια, δείχνοντας τα τατουάζ της.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Η πλευρά της Lady Gaga, ωστόσο, χαρακτηρίζει την αγωγή αβάσιμη και υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης απέναντι στην παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα. Σε αίτηση που κατατέθηκε την Παρασκευή, οι δικηγόροι της ζητούν συγκεκριμένα 232.484 δολάρια για τα έξοδα που προέκυψαν από τη δικαστική διαμάχη.

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Η υπόθεση είχε ήδη οδηγήσει σε σημαντική δικαστική ήττα για την Lost Surfboards. Τον προηγούμενο μήνα, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πραγματική πιθανότητα να μπερδέψουν οι καταναλωτές το brand της εταιρείας με το album και το merchandise της Lady Gaga.

lady_gaga_makigiaz
https://www.instagram.com/ladygaga/

Οι δικηγόροι της τραγουδίστριας υποστηρίζουν ότι η αγωγή δεν είχε ουσιαστική βάση και ότι η Lost Surfboards επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το όνομα και τη δημοτικότητα της Lady Gaga. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη ως ένα «διαφημιστικό τρικ» που στόχο είχε να οδηγήσει σε έναν οικονομικό διακανονισμό.

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https://www.instagram.com/ladygaga/

Σύμφωνα με την πλευρά της Gaga, η εταιρεία συνέχισε τη δικαστική διαδικασία για ακόμη εννέα μήνες, παρά την αρχική απόφαση που δεν δικαίωνε τις αξιώσεις της. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ζητήθηκε μάλιστα από τη Lady Gaga να καταθέσει για μία ολόκληρη ημέρα, ενώ εκείνη βρισκόταν στο αποκορύφωμα της διεθνούς περιοδείας της.

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www.instagram.com/ladygaga

Ο δικηγόρος της, Orin Snyder, υποστήριξε ότι η διαδικασία είχε γίνει τόσο απαιτητική ώστε ένας πιθανός διακανονισμός να μοιάζει πιο εύκολος και οικονομικός από τη συνέχιση της υπεράσπισης. Η πλευρά της τραγουδίστριας θεωρεί πως αυτό δεν αποτελεί πραγματική προστασία εμπορικού σήματος, αλλά μια προσπάθεια άσκησης πίεσης μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

Τι υποστήριζε η Lost Surfboards

Η Lost Surfboards είχε καταθέσει την αγωγή τον Μάρτιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του «Mayhem» από τη Lady Gaga μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την ονομασία για το brand της από τη δεκαετία του 1980 και υποστήριζε ότι το όνομα, αλλά και η αισθητική του album και των προϊόντων που το συνόδευαν, μπορούσαν να παραπέμπουν στη δική της επιχείρηση.

Η Lady Gaga στη σκηνή με πατερίτσες κατά την πρεμιέρα του Mayhem Ball Tour για το τραγούδι Paparazzi.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από το συγκεκριμένο επιχείρημα. Ο δικαστής Fernando M. Olguin έκρινε ότι η απλή χρήση της ίδιας λέξης δεν ήταν αρκετή για να αποδειχθεί πιθανότητα σύγχυσης ή ότι το κοινό θα πίστευε πως υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Lady Gaga στη σκηνή με πατερίτσες κατά την πρεμιέρα του Mayhem Ball Tour για το τραγούδι Paparazzi.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Η απόφαση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη νομική προστασία που παρέχεται σε καλλιτεχνικά και εκφραστικά έργα, όπως η μουσική, όταν χρησιμοποιούν έναν όρο που αποτελεί μέρος του εμπορικού λεξιλογίου. Η Lost Surfboards έχει δηλώσει ότι διαφωνεί με την απόφαση και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έφεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταθέσει σχετική ειδοποίηση.

Τώρα, η Lady Gaga ζητά να ανακτήσει τα έξοδα της δικαστικής της υπεράσπισης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση ήταν προβληματική από την αρχή. Η νέα αυτή αίτηση ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαμάχη γύρω από το «Mayhem», αυτή τη φορά με το επίκεντρο να βρίσκεται στα χρήματα που κόστισε η δικαστική μάχη στην pop star.

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Lady Gaga
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