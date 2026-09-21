Μουσική 21.09.2026

Γιάννης Πάριος: Το «Ποτέ Ποτέ» που είχε γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η συγκινητική αποκάλυψη

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Η συγκινητική αποκάλυψη του Γιάννη Πάριου για το τραγούδι «Ποτέ Ποτέ» που είχε γράψει αρχικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Αργυρώ Καρατζά

Υπάρχουν τραγούδια που αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν τα ακούς ξανά. Αυτό συνέβη και με το «Ποτέ Ποτέ», το οποίο ο Γιάννης Πάριος επέλεξε να τραγουδήσει στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, αφιερώνοντάς το στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αν βρισκόσουν το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Γιάννη Πάριου στο Θέατρο Δάσους, θα ζούσες μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Ο τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο τη ροή της βραδιάς και μίλησε στο κοινό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια άγνωστη ιστορία πίσω από ένα τραγούδι που είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με κλαδευτήρι στα χέρια, κόβει κλαδιά σε ένα fun post που τον δείχνει να ασχολείται με την κηπουρική.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ο Γιάννης Πάριος εξήγησε πως γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος ο Μαζωνάκης τού είχε ζητήσει κάποια στιγμή να του γράψει ένα τραγούδι.Η επιθυμία αυτή έγινε τελικά πραγματικότητα. Ο Πάριος έγραψε το τραγούδι που του είχε ζητήσει, όμως, όπως διηγήθηκε στη σκηνή, ο Μαζωνάκης είχε πολλά άλλα πράγματα στο μυαλό του και τελικά δεν το άκουσε εγκαίρως. Έτσι, ο Γιάννης Πάριος αποφάσισε να το συμπεριλάβει στον δικό του δίσκο.

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Χρόνια αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης άκουσε το τραγούδι, ζήτησε από έναν κοινό τους φίλο να μεταφέρει στον Πάριο την επιθυμία του να το ερμηνεύσει ο ίδιος. Η απάντηση του Πάριου ήταν ξεκάθαρη: το τραγούδι είχε γραφτεί εξαρχής για εκείνον και μπορούσε να το τραγουδήσει ολόκληρο.

https://www.instagram.com/giannisparios_official/
https://www.instagram.com/giannisparios_official/

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιάννης Πάριος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Τον περιέγραψε ως έναν «υπέροχο, τίμιο άνθρωπο» και αναφέρθηκε στην εκτίμηση που ένιωθε για εκείνον. Στη συνέχεια, θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τη μουσική. Εξήγησε στο κοινό πως, έχοντας γράψει πολλά τραγούδια στη διαδρομή του, επέλεξε εκείνο το συγκεκριμένο επειδή γνώριζε πόσο αγαπημένο ήταν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Γιάννης Πάριος
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