Μουσικά Νέα 21.09.2026

Σταμάτης Σπανουδάκης: Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι – Τι συνέβη με την υγεία του

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Μάθε γιατί αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη
Πόπη Βασιλείου

Ο καταξιωμένος συνθέτης ανακοίνωσε ο ίδιος την περιπέτεια υγείας του, εξηγώντας την αιτία πίσω από την αναβολή της επετειακής του συναυλίας. Ο Σταμάτης Σπανουδάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ξαφνική περιπέτεια υγείας, η οποία οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης του συναυλίας στο Μεσολόγγι. Η εκδήλωση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επέτειο της Εξόδου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος ο Σταμάτης Σπανουδάκης επέλεξε να ενημερώσει προσωπικά το κοινό του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, εξήγησε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία των δακτύλων του δεξιού του χεριού.

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Λόγω αυτής της κατάστασης, οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν στον Σταμάτη Σπανουδάκη να απέχει από τη χρήση οποιουδήποτε μουσικού οργάνου για τουλάχιστον δύο μήνες. Επιπλέον, θα υποβληθεί σε μια σειρά περαιτέρω προληπτικών εξετάσεων. Παρά τη συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί η αναβολή μιας εκδήλωσης για την οποία υπήρχε προετοιμασία επί δύο χρόνια, ο Σταμάτης Σπανουδάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός και αισιόδοξος. 

Ο συνθέτης δήλωσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τον χρόνο της αναγκαστικής ξεκούρασης και της αποχής από τις δημόσιες εμφανίσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί απερίσπαστος στη σύνθεση νέων μουσικών έργων. Η υγεία του βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με την ελπίδα ότι η αποκατάσταση θα είναι γρήγορη και πλήρης, επιτρέποντάς του να επιστρέψει σύντομα στη δημιουργική του πορεία.

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Σταμάτης Σπανουδάκης
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