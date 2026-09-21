Οικογενειακό takeover στη συναυλία του A$AP Rocky – Η Rihanna και o γιος τους στη σκηνή

Με μια ματιά Η Rihanna και ο γιος τους Riot Rose εμφανίστηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του A$AP Rocky στην Κοπεγχάγη.

Ο Riot Rose, τριών ετών, μίλησε στο κοινό μέσω μικροφώνου κατά τη διάρκεια του show.

Η Rihanna κατέγραφε τη στιγμή με το κινητό της, ενώ ο A$AP Rocky ολοκλήρωσε την εμφάνισή του.

Ο Riot Rose έχει παραστεί και σε άλλες συναυλίες του πατέρα του στο παρελθόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν οι θαυμαστές του A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κοπεγχάγη, όταν στη σκηνή ανέβηκε η Rihanna, κρατώντας στην αγκαλιά της τον τριών ετών γιο τους, Riot Rose. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, που είναι γνωστή για τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της με την οικογένειά της, χάρισε στο κοινό μια ζεστή οικογενειακή στιγμή λίγο πριν το τέλος του show.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του 37χρονου rapper, «Don’t Be Dumb World Tour». Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη Rihanna να κρατά τρυφερά τον Riot, να χαμογελά και να καταγράφει με το κινητό της τις στιγμές στη σκηνή.

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Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του A$AP Rocky στο κομμάτι «Lord pretty flacko jodye 2», που κυκλοφόρησε το 2015, ο rapper χρησιμοποίησε έναν τηλεβόα. Στη συνέχεια, έδωσε το μικρόφωνο στον γιο του, ο οποίος απευθύνθηκε στους θεατές με λίγα λόγια, προκαλώντας ενθουσιασμό. Ο A$AP Rocky ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, προτρέποντας το κοινό να επιστρέψει με ασφάλεια στα σπίτια του.

Τόσο η Rihanna όσο και ο A$AP Rocky επέλεξαν κομψά μαύρα σύνολα για την εμφάνισή τους, ενώ ο μικρός Riot Rose φορούσε ένα άνετο γκρι σετ, που του επέτρεπε άνετη κίνηση. Ο Riot Rose δεν είναι νέος στις περιοδείες του πατέρα του. Τον περασμένο Ιούνιο, είχε παραστεί μαζί με τη Rihanna σε συναυλία του Rocky στο Kia Forum του Λος Άντζελες. Τότε, ο ράπερ είχε διακόψει για λίγο το show, για να εκφράσει δημόσια την αγάπη του στον γιο του, ο οποίος τον παρακολουθούσε από το κοινό.

Η Rihanna και ο A$AP Rocky είναι γονείς και τριών παιδιών: του 4χρονου RZA και της ενός έτους Rocki Irish. Τα τελευταία χρόνια, η τραγουδίστρια έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις επιχειρηματικές και δημιουργικές της δραστηριότητες, περιορίζοντας τις μουσικές της εμφανίσεις.

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