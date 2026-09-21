Queen Bey για πάντα: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα hits της Beyoncé στα charts

Από το «Crazy in love» μέχρι το «Irreplaceable», αυτά είναι τα μεγαλύτερα solo hits της Beyoncé σύμφωνα με το Billboard

Με μια ματιά Το Billboard παρουσίασε τα 10 μεγαλύτερα hits της Beyoncé στο Hot 100, με βάση την πορεία τους στο chart έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Η λίστα περιλαμβάνει συνεργασίες, pop anthems, R&B classics, dance tracks και τραγούδια που δείχνουν τη μουσική εξέλιξη της Beyoncé.

Το "Irreplaceable" βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενο από τα "Baby Boy" και "Crazy in Love".

Η Beyoncé έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις αλλαγές της μουσικής, δημιουργώντας νέα eras και hits καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé έχει καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να πετύχουν: να αλλάζει εποχές, ήχους και μουσικά genres χωρίς να χάνει ποτέ τη θέση της στην κορυφή. Από τα πρώτα χρόνια της solo καριέρας της μέχρι το Renaissance και το Cowboy Carter, η Queen Bey έχει χαρίσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σύγχρονης pop και R&B.

Πριν γίνει όμως η απόλυτη solo star, η Beyoncé είχε ήδη γράψει ιστορία ως μέλος των Destiny’s Child. Το συγκρότημα είχε τέσσερα No. 1 hits στο Billboard Hot 100 και συνολικά 14 τραγούδια στο chart, με τα 10 να φτάνουν στο Top 10. Όταν η Beyoncé ξεκίνησε τη solo διαδρομή της, χρειάστηκε ελάχιστος χρόνος για να αποδείξει ότι μπορούσε να σταθεί μόνη της στην κορυφή.

Το Billboard παρουσίασε πλέον τα 10 μεγαλύτερα hits της Beyoncé στο Hot 100, με βάση την πορεία τους στο chart έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2026. Στη λίστα υπάρχουν συνεργασίες, pop anthems, R&B classics, dance tracks αλλά και τραγούδια που δείχνουν πόσο πολύ έχει εξελιχθεί μουσικά η Beyoncé. Και ναι, κάποια από τα τραγούδια που θεωρούμε απόλυτα iconic δεν βρίσκονται απαραίτητα εκεί που θα περίμενες.

Τα 10 μεγαλύτερα hits της Beyoncé

10. «Telephone» – Lady Gaga feat. Beyoncé

Στο Νο. 10 βρίσκεται το «Telephone», η συνεργασία της Beyoncé με τη Lady Gaga, η οποία κυκλοφόρησε μέσα από το The Fame Monster το 2009. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το No. 3 του Billboard Hot 100 και ένωσε δύο από τις μεγαλύτερες pop stars της εποχής σε ένα track που ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο.

Το «Telephone» είχε από την αρχή έναν έντονο, ηλεκτρονικό pop ήχο και μια ενέργεια που ταίριαζε απόλυτα στις δύο καλλιτέχνιδες. Παράλληλα, το music video του έγινε τεράστιο pop culture moment, με τη Lady Gaga και την Beyoncé να δημιουργούν ένα μικρό κινηματογραφικό σύμπαν γεμάτο fashion looks, χορό και υπερβολή.

Χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι παραμένει ένα από τα collaborations που οι fans θυμούνται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της pop των late 00s και early 10s.

9. «Savage» – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Το «Savage» της Megan Thee Stallion απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική όταν η Beyoncé συμμετείχε στο remix. Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε το 2020 και έφτασε στο No. 1 του Billboard Hot 100, παραμένοντας στην κορυφή για μία εβδομάδα.

Η συνεργασία είχε ιδιαίτερη σημασία και για τη μουσική σκηνή του Houston, καθώς τόσο η Beyoncé όσο και η Megan Thee Stallion έχουν καταγωγή από την ίδια πόλη. Οι δύο καλλιτέχνιδες ένωσαν διαφορετικές γενιές και styles, δημιουργώντας ένα track με έντονη rap και hip-hop ενέργεια.

Το remix έγινε γρήγορα ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη μουσική περίοδο της πανδημίας, ενώ έδειξε για ακόμη μία φορά ότι η Beyoncé μπορεί να μπει σε ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον και να το κάνει αμέσως δικό της.

8. «Me, myself and I»

Στο Νο. 8 συναντάμε το «Me, myself and I», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του πρώτου solo album της Beyoncé, Dangerously in Love. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2003 και έφτασε μέχρι το No. 4 του Billboard Hot 100.

Με πιο συναισθηματικό και R&B χαρακτήρα, το track μιλά για την ανεξαρτησία και την απόφαση να αφήσεις πίσω σου μια σχέση που δεν λειτουργεί. Είναι από εκείνα τα τραγούδια της Beyoncé που δεν βασίζονται μόνο στη δυναμική ερμηνεία της, αλλά και σε ένα μήνυμα που μπορεί να ταυτιστεί εύκολα με οποιονδήποτε έχει χρειαστεί να κάνει ένα δύσκολο restart.

Παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στην αρχή της solo καριέρας της, το «Me, Myself and I» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που θυμίζουν γιατί το Dangerously in Love θεωρείται τόσο σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική διαδρομή της.

7. «03 Bonnie & Clyde» – Jay-Z feat. Beyoncé

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει το πρώτο solo album της Beyoncé, είχε ήδη κάνει μια πολύ σημαντική εμφάνιση στο πλευρό του Jay-Z. Το «03 Bonnie & Clyde» κυκλοφόρησε το 2002 μέσα από το The Blueprint 2: The Gift & The Curse και έφτασε στο No. 4 του Hot 100.

Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες συνεργασίες των δύο καλλιτεχνών και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου, καθώς η επαγγελματική τους σχέση εξελίχθηκε και σε προσωπική. Η Beyoncé και ο Jay-Z δημιούργησαν ένα duo που θα επέστρεφε πολλές φορές στη δισκογραφία τους.

Με την Bonnie και τον Clyde ως αναφορά, το τραγούδι παρουσίαζε τους δύο stars ως ένα αχώριστο δίδυμο και ουσιαστικά προμήνυε τις πολλές επιτυχίες που θα ακολουθούσαν μαζί.

6. «Naughty girl»

Το «Naughty girl» ήταν ένα από τα τραγούδια που βοήθησαν να καθιερωθεί η Beyoncé ως solo pop star. Κυκλοφόρησε το 2004 από το Dangerously in Love και έφτασε μέχρι το No. 3 του Billboard Hot 100.

Το track έχει έντονο dance-pop και R&B χαρακτήρα, με την Beyoncé να παρουσιάζει μια πιο playful, confident και απελευθερωμένη πλευρά της. Η παραγωγή του δίνει στο τραγούδι έναν ξεκάθαρο club χαρακτήρα, ενώ η ερμηνεία της βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο R&B background της και στο pop sound που θα την ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια.

Το «Naughty Girl» είναι επίσης χαρακτηριστικό της πρώτης εποχής της Beyoncé, όταν η ίδια άρχισε να απομακρύνεται σταδιακά από την εικόνα της Destiny’s Child και να δημιουργεί τη δική της ταυτότητα ως solo performer.

5. «Single ladies (Put a ring on it)»

Και κάπου εδώ περνάμε σε ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται σχεδόν καμία εξήγηση. Το «Single ladies (Put a ring on it)» κυκλοφόρησε το 2008 μέσα από το I Am…Sasha Fierce και έφτασε στο No. 1 για τέσσερις εβδομάδες.

Το τραγούδι έγινε πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό chart hit. Η χαρακτηριστική χορογραφία του music video έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο πριν ακόμη τα social media αποκτήσουν τη σημερινή τους δύναμη, ενώ η φράση «put a ring on it» πέρασε στην καθημερινή pop culture.

Μουσικά, το track συνδυάζει dance-pop και R&B στοιχεία και αναδεικνύει την πιο δυναμική πλευρά της Beyoncé. Ακόμη και σήμερα, αρκούν τα πρώτα δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει κάποιος το τραγούδι και πιθανότατα να αρχίσει να κάνει… τις γνωστές κινήσεις.

4. «Check on it» feat. Slim Thug

Το «Check on it» βρίσκεται στο Νο. 4 της λίστας και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα hits της Beyoncé από την εποχή του B’Day. Το τραγούδι έφτασε στο No. 1 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε εκεί για πέντε εβδομάδες.

Με έντονο beat, catchy ρεφρέν και αρκετή attitude, το «Check on It» είχε όλα τα στοιχεία ενός τραγουδιού που μπορούσε να κυριαρχήσει στα charts. Η Beyoncé συνεργάστηκε με τον Slim Thug, ενώ στο track συμμετείχε και ο Bun B.

Η επιτυχία του τραγουδιού επιβεβαίωσε ότι η Beyoncé είχε πλέον γίνει μια από τις μεγαλύτερες solo stars στον κόσμο. Παράλληλα, το «Check on It» αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πιο playful πλευράς της δισκογραφίας της.

3. «Crazy in love» feat. Jay-Z

Το «Crazy in love» βρίσκεται στο Νο. 3 και δύσκολα θα μπορούσε να λείπει από οποιαδήποτε λίστα με τα μεγαλύτερα τραγούδια της Beyoncé. Ήταν το lead single από το πρώτο solo album της, Dangerously in Love, και κυκλοφόρησε το 2003 με τη συμμετοχή του Jay-Z.

Το τραγούδι εκτοξεύτηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100 για οκτώ εβδομάδες και ουσιαστικά ανακοίνωσε στον κόσμο ότι η Beyoncé ήταν έτοιμη να γίνει solo superstar. Το χαρακτηριστικό horn sample, το εκρηκτικό beat και η γεμάτη ενέργεια ερμηνεία της δημιούργησαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop/R&B anthems των 00s.

Ακόμη και περισσότερα από 20 χρόνια μετά, το «Crazy in Love» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα signature songs της Beyoncé. Είναι το τραγούδι που συνδέθηκε όσο λίγα με την αρχή της solo εποχής της και αποτέλεσε τη βάση για όλα όσα ακολούθησαν.

2. «Baby boy» feat. Sean Paul

Στο Νο. 2 βρίσκεται το «Baby boy», ένα από τα μεγαλύτερα hits του Dangerously in Love. Η Beyoncé συνεργάστηκε με τον Sean Paul, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονες dancehall και R&B επιρροές που κυριάρχησε στα charts.

Το «Baby Boy» ανέβηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100 και έμεινε στην κορυφή για εννέα εβδομάδες. Η επιτυχία του ήταν τεράστια και αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά singles της πρώτης solo περιόδου της Beyoncé.

Η συνεργασία με τον Sean Paul έδωσε στο τραγούδι έναν διαφορετικό ήχο από αυτόν που είχε συνηθίσει το κοινό από την Beyoncé, δείχνοντας παράλληλα πόσο άνετα μπορούσε να κινηθεί ανάμεσα σε R&B, pop και dancehall. Μέχρι σήμερα, το «Baby Boy» παραμένει ένα από τα tracks που συνδέονται περισσότερο με την early 00s εποχή.

1. «Irreplaceable»

Και στην κορυφή βρίσκεται το «Irreplaceable». Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ B’Day το 2006 και κατάφερε να γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία της Beyoncé στο Billboard Hot 100 σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κατάταξη.

Το «Irreplaceable» έφτασε στο No. 1 και παρέμεινε στην κορυφή για 10 εβδομάδες, ξεπερνώντας ακόμη και τις επιδόσεις των «Crazy in Love» και «Baby Boy». Το τραγούδι ξεχώρισε για τον pop και R&B ήχο του, αλλά κυρίως για το πολύ χαρακτηριστικό μήνυμά του γύρω από μια σχέση που τελειώνει και την αυτοπεποίθηση που έρχεται μετά.

Το «To the left, to the left» έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες της δισκογραφίας της Beyoncé και το τραγούδι εξελίχθηκε σε πραγματικό anthem ανεξαρτησίας. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την έναρξη της solo καριέρας της, λοιπόν, το «Irreplaceable» παραμένει στην κορυφή αυτής της λίστας.

Η Beyoncé και η διαχρονικότητα των hits της

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη κατάταξη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι αποτυπώνει διαφορετικές φάσεις της καριέρας της Beyoncé. Από το «Irreplaceable» και το «Crazy in love» μέχρι το «Savage» και το «Telephone», η Queen Bey έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις αλλαγές της μουσικής χωρίς να χάνει ποτέ τη δική της ταυτότητα.

Και φυσικά, η ιστορία δεν σταματά εδώ. Το «Texas Hold ‘Em» από το Cowboy Carter απέδειξε ότι η Beyoncé μπορεί ακόμη και σήμερα να ανοίγει καινούργιους δρόμους, ενώ το Renaissance έφερε μια εντελώς διαφορετική dance και house πλευρά της στο προσκήνιο. Για μια καλλιτέχνιδα που βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία εδώ και δεκαετίες, το γεγονός ότι συνεχίζει να δημιουργεί νέα eras και νέα hits είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό achievement από όλα.