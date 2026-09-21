Κατερίνα Στικούδη: Η μεγάλη τηλεοπτική έκπληξη – Σε ποια σειρά θα τη δούμε

Με μια ματιά Η Κατερίνα Στικούδη θα συμμετάσχει στη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Η ίδια επιθυμούσε εδώ και καιρό να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο δράμα.

Η πρόταση ήρθε από τον σκηνοθέτη Ανδρέα Γεωργίου, μετά από συζητήσεις της Στικούδη για αλλαγή καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

Η Στικούδη νιώθει οικεία και άνετα με τους συντελεστές της σειράς, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία θετική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Στικούδη ετοιμάζεται να κάνει ένα εντυπωσιακό βήμα στην καριέρα της, αποδεχόμενη την πρόταση να συμμετάσχει στη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου. Η τραγουδίστρια, η οποία έχει ξεχωρίσει για την εκρηκτική της παρουσία και τη δυναμική της σκηνική εκφραστικότητα, δηλώνει ενθουσιασμένη και ταυτόχρονα προκλημένη από τον νέο της ρόλο, τον οποίο χαρακτηρίζει ως κάτι εντελώς πρωτόγνωρο τόσο για την ίδια όσο και για το κοινό που την παρακολουθεί.

«Ήθελα εδώ και καιρό να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα, να δοκιμάσω τον εαυτό μου στο δράμα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στικούδη σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Real life», μιλώντας στην Κορύνα Μανταγάρη. Η επιθυμία της για μια στροφή προς πιο δραματικούς ρόλους ήταν τόσο έντονη που, όπως περιγράφει, συζητούσε αυτή την ανάγκη με τις στενές της φίλες. Η ίδια μάλιστα, με χιούμορ, είχε αναφέρει σε φίλη της: «Εσύ είσαι από τη Λάρισα», υπονοώντας ίσως την καταγωγή της και μια πιθανή δυσκολία στην υποκριτική, για να εισπράξει την απάντηση ότι το θέλει πολύ.

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Η σύμπτωση φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς λίγες μόλις ημέρες μετά από αυτές τις συζητήσεις, η Κατερίνα Στικούδη δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ανδρέα Γεωργίου. «Αρχικά νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα», δήλωσε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση. «Μου πήρε λίγα δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι μιλάω μαζί του». Η πρόταση του σκηνοθέτη αφορούσε ακριβώς αυτό που η ίδια επιθυμούσε, και η απάντησή της ήταν άμεση: «Του είπα κατευθείαν “ναι”».

Η συνεργασία με την παραγωγή στέφθηκε με επιτυχία, επιτρέποντας την υλοποίηση των γυρισμάτων και την ένταξη της Κατερίνας Στικούδη στο καστ της σειράς. Η ίδια εκφράζει την αισιοδοξία της για το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζοντας ότι το κοινό θα απολαύσει τη νέα αυτή τηλεοπτική παραγωγή. Πέρα από την επαγγελματική πτυχή, η Κατερίνα Στικούδη αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα, χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους που γνώρισε ως «σαν να τους ήξερα χρόνια». Ένιωσε άμεσα οικεία και άνετα, τόσο με τους τεχνικούς όσο και με τους συναδέλφους ηθοποιούς, γεγονός που δημιούργησε ένα εξαιρετικά θετικό περιβάλλον εργασίας.

Η συμμετοχή της Κατερίνας Στικούδη στις «Μπλε Ώρες» σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καλλιτεχνική της διαδρομή, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της ως performer και την ικανότητά της να εξερευνά νέα δημιουργικά μονοπάτια.

Ο Ανδρέας Γεωργίου είναι γνωστός για τις επιτυχημένες του τηλεοπτικές δουλειές, και οι «Μπλε Ώρες» αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο σκηνοθέτης έχει απασχολήσει τα μέσα στο παρελθόν και με άλλες παραγωγές του, όπως η σειρά «Famagusta», για την οποία είχε απαντήσει σε αρνητικές αντιδράσεις.

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