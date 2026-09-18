TV 18.09.2026

Γιάννης Κουκουράκης: Τριπλή εμφάνιση στην τηλεόραση τη νέα σεζόν

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Μάθε για την τριπλή εμφάνιση του Γιάννη Κουκουράκη στην τηλεόραση τη νέα σεζόν, σε ΕΡΤ και ΑΝΤ1, με σημαντικούς ρόλους
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Κουκουράκης θα εμφανιστεί σε τρεις τηλεοπτικές παραγωγές τη νέα σεζόν.
  • Πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 "Σπιλιάδες" με θέμα την απώλεια μνήμης.
  • Συμμετέχει στη σειρά εποχής της ΕΡΤ "Θάλασσες μας χώρισαν" που διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη.
  • Θα υποδυθεί τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α' στη μίνι σειρά της ΕΡΤ "Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Κουκουράκης ετοιμάζεται να έχει έντονη παρουσία στη μικρή οθόνη τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς θα τον δούμε σε όχι μία, αλλά τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές παραγωγές. Ο αγαπημένος ηθοποιός φαίνεται πως έχει γεμάτο πρόγραμμα και επιστρέφει με ρόλους που αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

https://www.instagram.com/yiannis_koukourakis/
https://www.instagram.com/yiannis_koukourakis/

Η νέα σεζόν βρίσκει τον Γιάννη Κουκουράκη σε διαφορετικά projects, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη μυθοπλασία. Από τη μία σειρά στην άλλη, ο ηθοποιός θα κληθεί να υποδυθεί διαφορετικούς χαρακτήρες και να κινηθεί σε διαφορετικά τηλεοπτικά περιβάλλοντα.

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Η τριπλή τηλεοπτική του παρουσία είναι σίγουρα ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της φετινής σεζόν, ειδικά για όσους παρακολουθούν την πορεία του. Πού ακριβώς θα τον δούμε και ποια είναι τα τρία projects στα οποία συμμετέχει;

«Σπιλιάδες»: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον ΑΝΤ1

Ο Γιάννης Κουκουράκης θα πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, “Σπιλιάδες”. Η σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, μεταφέρει την ιστορία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Νίκη, μια γυναίκα που το 1962 χάνεται κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας στη Σύρο. Παρότι επιβιώνει, η εμπειρία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη μνήμη της και την ταυτότητά της. Η προσπάθειά της να χτίσει μια νέα ζωή και τα απρόσμενα γεγονότα που θα φέρουν τις δύο παράλληλες ζωές της αντιμέτωπες, θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη κρυμμένων μυστικών και σκοτεινών αληθειών.

«Θάλασσες μας χώρισαν»: Η οικογένεια Γεωργά στην Κωνσταντινούπολη

Παράλληλα, ο Γιάννης Κουκουράκης συμμετέχει και στη σειρά εποχής της ΕΡΤ, “Θάλασσες μας χώρισαν”, η οποία ολοκληρώθηκε ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Η πλοκή ξεκινά στη Σύμη το 1937, ακολουθώντας την οικογένεια Γεωργά. Ο Μιχάλης και η Αννέζα, μαζί με τα τρία παιδιά τους, ζουν μια ευτυχισμένη ζωή, η οποία όμως ανατρέπεται μετά από μια τραγική απώλεια. Αυτό το γεγονός γίνεται η αφετηρία ενός δύσκολου ταξιδιού για την οικογένεια, η οποία αναζητά λύτρωση και ξεχασμό. Η μετοικεσία στην Κωνσταντινούπολη σηματοδοτεί μια προσπάθεια για μια νέα αρχή, μακριά από τις πληγές του παρελθόντος.

«Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη»: Ο ρόλος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’

https://www.instagram.com/yiannis_koukourakis
https://www.instagram.com/yiannis_koukourakis

Η τρίτη παραγωγή που θα δούμε τον Γιάννη Κουκουράκη είναι η φιλόδοξη μίνι σειρά της ΕΡΤ, “Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη”. Η σειρά, αφιερωμένη στη ζωή και την πολιτική πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX. Στον ομώνυμο ρόλο θα βρίσκεται ο Νικόλας Παπαγιάννης, ενώ ο Γρηγόρης Βαλτινός θα υποδυθεί τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο Γιάννης Κουκουράκης θα ενσαρκώσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α’, προσθέτοντας έναν ακόμη ιστορικό ρόλο στο βιογραφικό του. Η παραγωγή στοχεύει να παρουσιάσει τη διαδρομή μιας από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η έντονη παρουσία του Γιάννη Κουκουράκη στην τηλεόραση τη νέα σεζόν, με συμμετοχές σε δραματικές, ιστορικές και εποχής σειρές, επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της καριέρας του και την ευελιξία του ως ηθοποιού.

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