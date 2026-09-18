Μουσική 18.09.2026

Η DJ Kakou άνοιξε την ΗΘΕ 2026 και έδωσε από νωρίς ρυθμό στη συναυλία

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Η DJ Set Kakou άνοιξε τη συναυλία της ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού και έβαλε από νωρίς το κοινό σε party mood.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η DJ Kakou άνοιξε τη συναυλία ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού.
  • Προσέφερε ένα δυναμικό DJ set που ανέβασε τον ρυθμό από νωρίς.
  • Το κοινό μπήκε στο κλίμα της βραδιάς, χορεύοντας και ακολουθώντας τον ρυθμό.
  • Η μουσική της δημιούργησε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις επόμενες live εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ΗΘΕ 2026 ξεκίνησε στην Πλατεία Νερού με τον ρυθμό να ανεβαίνει από τα πρώτα λεπτά, καθώς η DJ Kakou ανέλαβε να ανοίξει τη μεγάλη συναυλία της Ημέρας Θετικής Ενέργειας. Με ένα δυναμικό DJ set και επιλογές που έδωσαν αμέσως παλμό στον χώρο, έβαλε το κοινό στο κλίμα μιας βραδιάς γεμάτης μουσική και live εμφανίσεις.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Από την πρώτη στιγμή, η σκηνή μετατράπηκε σε ένα μεγάλο party, με τον κόσμο να χορεύει και να ακολουθεί τον ρυθμό. Η DJ Kakou κράτησε την ενέργεια ψηλά, δημιουργώντας το κατάλληλο μουσικό ξεκίνημα πριν πάρουν τη σκυτάλη οι καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη συνέχεια.

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Η παρουσία της έδωσε στην έναρξη της ΗΘΕ 2026 ακριβώς τον ρυθμό που χρειαζόταν μια τόσο μεγάλη μουσική βραδιά. Το κοινό στην Πλατεία Νερού μπήκε από νωρίς στο party mood, με τη μουσική να γίνεται το ιδανικό warm-up για όσα ακολούθησαν στη σκηνή.

Mad.gr
Mad.gr

Η DJ Set Kakou έδωσε το πρώτο σύνθημα για το party

Με το set της, η DJ Kakou έδωσε από νωρίς τον τόνο της βραδιάς και απέδειξε πως το opening μιας συναυλίας μπορεί να γίνει από μόνο του ένα ξεχωριστό live moment. Οι εναλλαγές των tracks κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ η ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονη.

Η ΗΘΕ 2026 είχε μόλις ξεκινήσει, όμως το party είχε ήδη πάρει φωτιά. Η DJ Kakou παρέδωσε τη σκυτάλη στους επόμενους καλλιτέχνες, αφήνοντας το κοινό έτοιμο για μια βραδιά με πολλές μουσικές εκπλήξεις, χορό και θετική ενέργεια.

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DJ Kakou ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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