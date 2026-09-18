Sarigian & Gls: Η εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 που ξεσήκωσε το κοινό

Με μια ματιά Οι Sarigian & Gls ανέβηκαν στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 με ενέργεια, μεταφέροντας το δικό τους vibe στο κοινό.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, με την Πλατεία Νερού να γεμίζει μουσική, φωνές και χορό.

Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν τον δικό τους ήχο, συνδυάζοντας σύγχρονη urban αισθητική με ενέργεια.

Η εμφάνισή τους ήταν δυνατή στιγμή της ΗΘΕ 2026, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή της ΗΘΕ 2026 στην Πλατεία Νερού συνέχισε να γεμίζει με νέους ήχους και δυνατές εμφανίσεις, με τους Sarigian & Gls να παίρνουν τη σκυτάλη και να δίνουν το δικό τους ξεχωριστό μουσικό στίγμα. Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή με ανεβασμένη διάθεση και έντονη ενέργεια, μεταφέροντας στο κοινό το δικό τους vibe και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον ρυθμό της βραδιάς.

Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής τους, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση. Η Πλατεία Νερού γέμισε με μουσική, φωνές και χορό, καθώς το κοινό ακολούθησε τον ρυθμό και συμμετείχε ενεργά στο live. Οι Sarigian & Gls έφεραν στη σκηνή τον δικό τους ήχο, συνδυάζοντας τη σύγχρονη urban αισθητική με την ενέργεια που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο live event.

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Η εμφάνισή τους αποτέλεσε μία ακόμη δυνατή στιγμή της ΗΘΕ 2026, με τους δύο καλλιτέχνες να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ταίριαξε απόλυτα με τον χαρακτήρα της μεγάλης μουσικής βραδιάς. Ο κόσμος στην Πλατεία Νερού ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος μέσα στο party, τραγουδώντας, χορεύοντας και ακολουθώντας κάθε αλλαγή στον ρυθμό.

Με τους Sarigian & Gls, η ΗΘΕ 2026 συνέχισε να αποδεικνύει πως χωρά διαφορετικούς ήχους και μουσικές προσεγγίσεις στην ίδια σκηνή. Η εμφάνισή τους έδωσε ακόμη περισσότερη ενέργεια στη συναυλία και αποτέλεσε ένα από τα live moments που ξεχώρισαν μέσα στη γεμάτη μουσική βραδιά.

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