Μουσικά Νέα 18.09.2026

Ο Agapioς έδωσε ρυθμό στην ΗΘΕ 2026 με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Agapios έδωσε τον δικό του ρυθμό στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, παρουσιάζοντας 3 τραγούδια σε ένα δυναμικό live
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Agapios έδωσε μια ενεργητική εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 με έντονη σκηνική παρουσία.
  • Κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή, δημιουργώντας ανεβασμένο κλίμα.
  • Η εμφάνισή του περιλάμβανε τα τραγούδια «Γιατί», «Ανάκατα» και «Πού το πας».
  • Ο Agapios άφησε το αποτύπωμά του στην ΗΘΕ 2026 με τρία τραγούδια και σκηνική ενέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Agapios ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και έφερε μαζί του τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό, παρουσιάζοντας ένα live γεμάτο ενέργεια και έντονη σκηνική παρουσία. Από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισής του, κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού, δημιουργώντας ένα ανεβασμένο κλίμα.

ithe_2026_agapios
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με άνεση στις κινήσεις του και συνεχή επαφή με τον κόσμο, ο Agapio αξιοποίησε τη σκηνή και έδωσε έναν ιδιαίτερο παλμό στην εμφάνισή του. Η μουσική, ο ρυθμός και η διάθεσή του συνδυάστηκαν σε ένα live που είχε ένταση και αρκετές στιγμές για τραγούδι μαζί με το κοινό.

Διάβασε επίσης: Mad.gr Exclusive: Στις πρόβες της ΗΘΕ 2026 με την Εύη Κουλκουβίνη

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το «Γιατί», με τον Agapio να δίνει από την αρχή τον τόνο και να βάζει το κοινό στο κλίμα. Η εμφάνισή του συνεχίστηκε με το «Ανάκατα», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον ρυθμό και την ενέργεια πάνω στη σκηνή.

Mad.gr
Mad.gr

Στη συνέχεια, ήρθε το «Πού το πας», ένα ακόμη κομμάτι που κράτησε το live σε υψηλούς ρυθμούς. Ο Agapio κινήθηκε με αυτοπεποίθηση στη σκηνή και διατήρησε σταθερά την επικοινωνία με το κοινό, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση με έντονο μουσικό χαρακτήρα.

Mad.gr
Mad.gr

Με τρία τραγούδια και αρκετή σκηνική ενέργεια, ο Agapios άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ΗΘΕ 2026, προσθέτοντας μια ακόμη ξεχωριστή live στιγμή στη φετινή διοργάνωση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

AGapios Amita Motion Amita Ημερα Θετικής Ενέργειας 2026 ΗΘΕ 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΗΘΕ 2026: Η Marina Lamprou ανέβασε τον ρυθμό στην Πλατεία Νερού

ΗΘΕ 2026: Η Marina Lamprou ανέβασε τον ρυθμό στην Πλατεία Νερού

18.09.2026
Επόμενο
Evi Koulkouvini: Η εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε το κέφι στα ύψη

Evi Koulkouvini: Η εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε το κέφι στα ύψη

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο FY απογείωσε τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού με το urban vibe του
Μουσικά Νέα

Ο FY απογείωσε τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού με το urban vibe του

18.09.2026
«Day and Night»: Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει την pop
Μουσικά Νέα

«Day and Night»: Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει την pop

18.09.2026
ΗΘΕ 2026: Η Evangelia έκανε την Πλατεία Νερού να μοιάζει με μια μεγάλη παρέα
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2026: Η Evangelia έκανε την Πλατεία Νερού να μοιάζει με μια μεγάλη παρέα

18.09.2026
Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε την ενέργεια στα ύψη
Μουσικά Νέα

Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

18.09.2026
Ο Burna Boy θα τραγουδήσει στο Stade de France – Αυτή τη φορά για το NFL
Μουσικά Νέα

Ο Burna Boy θα τραγουδήσει στο Stade de France – Αυτή τη φορά για το NFL

18.09.2026
Ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Άσπα μάγεψαν το κοινό της ΗΘΕ 2026
Μουσικά Νέα

Ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Άσπα μάγεψαν το κοινό της ΗΘΕ 2026

18.09.2026
Athina Manoukian: Το live της στην ΗΘΕ 2026 είχε ρυθμό, ενέργεια και attitude
Μουσικά Νέα

Athina Manoukian: Το live της στην ΗΘΕ 2026 είχε ρυθμό, ενέργεια και attitude

18.09.2026
Evi Koulkouvini: Η εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε το κέφι στα ύψη
Μουσικά Νέα

Evi Koulkouvini: Η εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε το κέφι στα ύψη

18.09.2026
ΗΘΕ 2026: Η Marina Lamprou ανέβασε τον ρυθμό στην Πλατεία Νερού
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2026: Η Marina Lamprou ανέβασε τον ρυθμό στην Πλατεία Νερού

18.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!