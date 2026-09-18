Μουσικά Νέα 18.09.2026

ΗΘΕ 2026: Η Evangelia έκανε την Πλατεία Νερού να μοιάζει με μια μεγάλη παρέα

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Η Evangelia ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion με μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη χορό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 προσέλκυσε χιλιάδες ενθουσιώδεις θεατές στην Πλατεία Νερού.
  • Η Evangelia εντυπωσίασε με τη σκηνική της παρουσία, συνδυάζοντας pop ήχους με ελληνικά στοιχεία.
  • Η τραγουδίστρια μετέτρεψε την Πλατεία Νερού σε ένα μεγάλο πάρτι, παρασύροντας το κοινό.
  • Η εμφάνιση της Evangelia επιβεβαίωσε την ισχυρή της σχέση με το κοινό του event.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πλατεία Νερού στο Φάληρο πήρε φωτιά και η μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χώρας μάς χάρισε ξανά ανεπανάληπτες, μαγικές στιγμές. Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion βρήκε χιλιάδες θεατές να κατακλύζουν από νωρίς τον χώρο και να ζουν κάθε δευτερόλεπτο με αστείρευτο ενθουσιασμό, ασταμάτητο χορό και δυνατές φωνές. Η ατμόσφαιρα ήταν κάτι παραπάνω από ηλεκτρισμένη, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί αυτό το μουσικό event αποτελεί το απόλυτο ραντεβού της νέας γενιάς και το πιο πολυαναμενόμενο υπερθέαμα του Σεπτεμβρίου.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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Ανάμεσα στα acts που έκαναν τη διαφορά και έκλεψαν την παράσταση, η Evangelia ανέβηκε στη σκηνή και ήταν απλά εντυπωσιακή όπως πάντα, ξεσηκώνοντας το κοινό με τη μοναδική της ενέργεια και το ασυναγώνιστο vibe της. Με το ξεχωριστό της στυλ, που συνδυάζει σύγχρονους pop ήχους με ελληνικά στοιχεία, κατάφερε να μετατρέψει ολόκληρη την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο, ζωντανό πάρτι, κάνοντας τους πάντες να χορεύουν και να τραγουδούν μαζί της από το πρώτο κιόλας λεπτό.

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Η σκηνική της παρουσία ήταν καθηλωτική, γεμάτη πάθος, νεύρο και το μοναδικό εκείνο χάρισμα που την κάνει να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση. Ερμηνεύοντας δυνατά κομμάτια όπως το «Parea» και το «Ena nero», παρέσυρε ολόκληρο το κοινό σε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία που έκανε την Πλατεία Νερού να δονείται στους ρυθμούς της. Το κοινό την αποθέωσε, ανταποδίδοντας την απίστευτη ενέργεια που εξέπεμπε η αγαπημένη τραγουδίστρια, σε ένα set που σίγουρα θα συζητιέται για μέρες.

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Mad.gr

Όσα είδαμε από την Evangelia την περασμένη χρονιά

Και επειδή τα μεγάλα acts αφήνουν πάντα ιστορία και χτίζουν μια ανεπανάληπτη παράδοση, η φετινή της εμφάνιση μάς θύμισε πόσο δυνατές στιγμές μάς έχει χαρίσει και στο παρελθόν σε αυτή τη σκηνή. Ακριβώς όπως και στην περσινή της εμφάνιση, όπου είχε προκαλέσει πραγματικό χαμό με την εκρηκτική της παρουσία, ερμηνεύοντας τεράστια κομμάτια όπως το «Vale» και το «Alitheia» και αφήνοντας τους πάντες άφωνους με τις δυναμικές χορογραφίες της, έτσι και φέτος απέδειξε ότι η σχέση της με το κοινό της Ημέρας Θετικής Ενέργειας γίνεται όλο και πιο δυνατή, ανεβάζοντας τον πήχη στα ύψη!

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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