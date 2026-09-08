Η Taylor Swift αποκαλυπτεί το κρυφό νόημα πίσω από το «I knew it, I knew you»

Με μια ματιά Η Taylor Swift αποκάλυψε διπλά νοήματα στους στίχους του τραγουδιού της για το «Toy Story 5».

Η λέξη «daze» στο τραγούδι παραπέμπει σε θολές παιδικές αναμνήσεις και την οπτική των παιχνιδιών.

Τα «parachutes» συμβολίζουν τόσο τα παιχνίδια όσο και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν στη ζωή.

Η Jessie του Toy Story επηρέασε την Swift, οδηγώντας σε σκέψεις για επανασυνδέσεις και αποδοχή του παρελθόντος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift αποκάλυψε ένα από τα μικρά μυστικά πίσω από το νέο της τραγούδι «I κnew It, I κnew you», που έγραψε για το «Toy Story 5». Σε σπάνια ραδιοφωνική εμφάνισή της, η pop star εξήγησε πως αρκετοί από τους στίχους έχουν περισσότερες από μία ερμηνείες, δίνοντας φυσικά νέο υλικό στους Swifties για… lyric analysis.

Η Taylor μίλησε συγκεκριμένα για τους πρώτους στίχους του τραγουδιού και τη λέξη «daze», η οποία θα μπορούσε να διαβαστεί και ως «days». Η ίδια εξήγησε πως το «daze» παραπέμπει στις θολές, όμορφες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, ενώ η εικόνα με τις λεπίδες του γρασιδιού συνδέεται τόσο με το παιχνίδι και τη φαντασία των παιδιών όσο και με τον κόσμο του Toy Story, αφού τα παιχνίδια βλέπουν τον κόσμο από πολύ χαμηλά.

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Ακόμη και η αναφορά στα «parachutes» έχει διπλή σημασία. Από τη μία παραπέμπει στα παιχνίδια της ταινίας και από την άλλη συμβολίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας καθώς μεγαλώνουμε και κάνουν τις δύσκολες «προσγειώσεις» λίγο πιο εύκολες. Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες μόνο γραμμές, η Taylor κατάφερε να συνδέσει την παιδική ηλικία, τη φιλία και την ενηλικίωση.

Η Taylor αποκάλυψε ακόμη πως η Jessie ήταν ένας από τους χαρακτήρες που την επηρέασαν περισσότερο όταν είδε το Toy Story 5. Η ηρωίδα περνά μια σημαντική στιγμή στη δική της ιστορία, κάτι που έκανε την τραγουδίστρια να σκεφτεί τις επανασυνδέσεις, τις παλιές φιλίες, τις πληγές του παρελθόντος και το πώς τελικά μαθαίνουμε να τις αφήνουμε πίσω.

Το «I knew it, I knew you» αποτελεί παράλληλα μια μικρή επιστροφή της Taylor στις country ρίζες της, ενώ έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό. Και τώρα που η ίδια αποκάλυψε ότι οι στίχοι του κρύβουν δεύτερα νοήματα, οι Swifties έχουν έναν ακόμη λόγο να ακούσουν το τραγούδι ξανά — και αυτή τη φορά με το lyric booklet ανοιχτό.

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