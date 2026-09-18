Μουσική 18.09.2026

Athina Manoukian: Το live της στην ΗΘΕ 2026 είχε ρυθμό, ενέργεια και attitude

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Η Athina Manoukian έδωσε τον δικό της ρυθμό στην ΗΘΕ 2026 με μία δυναμική εμφάνιση που ξεσήκωσε ολόκληρο το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Athina Manoukian έδωσε ρυθμό, ενέργεια και attitude στο live της στην ΗΘΕ 2026.
  • Η τραγουδίστρια είχε δυναμική σκηνική παρουσία και κράτησε το κοινό μαζί της.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε τα τραγούδια «Masaii», «Greek Love» και «Ζημιά».
  • Το live χαρακτηρίστηκε από ένταση, ρυθμό και επικοινωνία με το κοινό.
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Η Athina Manoukian ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και από την πρώτη στιγμή έδωσε τον δικό της ρυθμό στη μεγάλη μουσική γιορτή. Με δυναμική σκηνική παρουσία, ενέργεια και διάθεση για ένα δυνατό live, κατάφερε να κρατήσει το κοινό μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η τραγουδίστρια κινήθηκε με άνεση πάνω στη σκηνή, δίνοντας έμφαση στον ρυθμό και την επικοινωνία με το κοινό. Η εμφάνισή της είχε ένταση και αρκετές στιγμές που έκαναν τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί της, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ανεβασμένο κλίμα.

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Το live ξεκίνησε με το «Masaii», βάζοντας από νωρίς την ενέργεια στα ύψη. Η Athina Manoukian συνέχισε με το «Greek Love», κρατώντας σταθερά τον ρυθμό και παρουσιάζοντας το δικό της ξεχωριστό pop ύφος.

athina_manoukian_mad_gr_ithe_2026
Mad.gr
ithe_2026_athina_manoukian_mad_gr
Mad.gr

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η «Ζημιά», ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα που συνδύασε διαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Με έντονη παρουσία και συνεχή κίνηση, η Athina Manoukian αξιοποίησε τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και χάρισε στο κοινό ένα live γεμάτο ενέργεια.

Με τρία τραγούδια και μια εμφάνιση που είχε από την αρχή μέχρι το τέλος έντονο ρυθμό, η Athina Manoukian πρόσθεσε τη δική της ξεχωριστή στιγμή στη ΗΘΕ 2026.

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Athina Manoukian ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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