Μουσικά Νέα 16.09.2026

AGapios: Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες για την ΗΘΕ 2026

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Ο AGapios ετοιμάζεται για την παρθενική του εμφάνιση στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβα του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion έχει ξεκινήσει και η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα μεγαλύτερα ονόματα αλλά και τις πιο συναρπαστικές νέες αφίξεις της μουσικής σκηνής. Ο φωτογραφικός φακός και η ομάδα του Mad.gr τρύπωσε στα παρασκήνια των προβών, εκεί όπου οι καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ανάμεσά τους, ένας δημιουργός που ετοιμάζεται να ζήσει για πρώτη φορά τη μοναδική εμπειρία αυτής της μεγάλης γιορτής, ο AGapios.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Ο AGapios έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, αποτελώντας έναν από τους πιο φρέσκους και πολλά υποσχόμενους νέους καλλιτέχνες. Η ταυτότητά του ξεχωρίζει χάρη σε συνθέσεις και μουσικές που συνδυάζουν με μαεστρία μια κάπως «διαστημική» αύρα με αφηρημένες, ατμοσφαιρικές μελωδίες. Πέρα από τα beats, ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του ως έναν μουσικό περιηγητή, ο οποίος ταξιδεύει αδιάκοπα και εξερευνά την πολυπολιτισμική του κληρονομιά, μεταφράζοντάς την σε μοναδικά ηχητικά τοπία.

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Στην αποκλειστική πρόβα του, ο AGapios μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το ιδιαίτερο σύμπαν που πρόκειται να ξεδιπλώσει στη σκηνή. Μακριά από τα συνηθισμένα, ο ήχος του απέκτησε άλλη διάσταση live, προδιαγράφοντας μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Η αισθητική του και ο τρόπος που αντιμετρά τη μουσική επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με ξεκάθαρο όραμα, έτοιμο να κερδίσει το κοινό της Πλατείας Νερού.

Η παρθενική του εμφάνιση στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει κάτι εντελώς διαφορετικό στο φετινό line-up. Ο AGapios είναι έτοιμος να μας παρασύρει στον δικό του ρυθμό και να αφήσει το στίγμα του σε μια βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια.

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