Το «Bass Persuades» γίνεται συλλεκτικό: Η Miley Cyrus και η Maybelline έχουν μια έκπληξη για τους fans

Η Maybelline προσφέρει πρόσβαση σε μια Dark Indigo Vinyl έκδοση του album της Miley Cyrus μέσω της email list της, με την ενέργεια να ισχύει αποκλειστικά στις ΗΠΑ

Με μια ματιά Η Maybelline και η Miley Cyrus συνεργάζονται για προώθηση του νέου album «Bass Persuades».

Κυκλοφορεί συλλεκτική Dark Indigo Vinyl έκδοση του album, αποκλειστικά για την «Maybelline family».

Η απόκτηση του συλλεκτικού vinyl απαιτεί εγγραφή στη λίστα email της Maybelline στις ΗΠΑ.

Η Maybelline καλεί τους fans να υποβάλουν ερωτήσεις στη Miley Cyrus για την καμπάνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Maybelline και η Miley Cyrus συνεργάζονται για ένα νέο exclusive promo που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των fans της τραγουδίστριας. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο album της Miley, «Bass Persuades», το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε μια ιδιαίτερη Dark Indigo Vinyl έκδοση αποκλειστικά για τη «Maybelline family».

Το Dark Indigo Vinyl που ξεχωρίζει

Αν θέλεις να αποκτήσεις πρόσβαση στη συγκεκριμένη έκδοση, χρειάζεται να εγγραφείς στη λίστα email της Maybelline μέσω του link που βρίσκεται στο bio της. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά αποκλειστικά τις ΗΠΑ και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων τεμαχίων. Το Dark Indigo Vinyl δίνει έναν συλλεκτικό χαρακτήρα στο «Bass Persuades», ενώ η συνεργασία με τη Maybelline συνδέει με έναν διαφορετικό τρόπο τη μουσική της Miley Cyrus με τον κόσμο του beauty.

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Η Maybelline ζητά τη δική σου ερώτηση στη Miley

Η καμπάνια, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το exclusive vinyl. Η Maybelline καλεί τους fans να γράψουν στα σχόλια ποια ερώτηση θα ήθελαν να κάνουν στη Miley Cyrus και τους ζητά να μείνουν συντονισμένοι για όσα ακολουθήσουν. Έτσι, πέρα από την περιορισμένη Dark Indigo Vinyl έκδοση του «Bass Persuades», το κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια. Αν είχες τη δυνατότητα να κάνεις μία μόνο ερώτηση στη Miley, ποια θα ήταν αυτή;

Maybelline x Miley: Μια exclusive κυκλοφορία για τους fans

Το νέο Maybelline x Miley exclusive συνδυάζει ένα συλλεκτικό vinyl, περιορισμένη διαθεσιμότητα και άμεση συμμετοχή των fans, είναι ο πιο ξεχωριστός τρόπος να προωθηθεί η καμπάνια και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των θαυμαστών παγκοσμίως!

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