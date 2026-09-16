Μουσικά Νέα 16.09.2026

Ed Sheeran: Ξεκαθαρίζει τη θέση του για την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του

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Ο Ed Sheeran ξεκαθαρίζει τη θέση του για την απομάκρυνση του Macklemore από το «Loop Tour» και εξηγεί ποιος πήρε την απόφαση.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ed Sheeran διευκρινίζει ότι η απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του δεν ήταν δική του απόφαση.
  • Η απόφαση για την απομάκρυνση του Macklemore ελήφθη από τους διοργανωτές της περιοδείας.
  • Ο Sheeran εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την ανθρώπινη τραγωδία της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης.
  • Η απομάκρυνση του Macklemore ακολούθησε την εμφάνισή του στο MetLife Stadium, όπου μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed Sheeran τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με την απομάκρυνση του Macklemore από τις επερχόμενες συναυλίες της περιοδείας «Loop», μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση των διοργανωτών. Ο Βρετανός τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν ήταν δική του, ενώ παράλληλα μίλησε για τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης.

Ο Ed Sheeran τραγουδά και παίζει κιθάρα στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ed Sheeran ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένος από όσα συμβαίνουν στην περιοχή και χαρακτήρισε την κατάσταση «ανθρώπινη τραγωδία». Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν πολλοί πόλεμοι σε ολόκληρο τον κόσμο που προκαλούν τεράστιο ανθρώπινο πόνο και πως κανένας από αυτούς δεν θα έπρεπε να γίνεται ανεκτός.

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Όπως εξήγησε, ο Macklemore είχε ζητήσει από τον ίδιο ήδη από την προηγούμενη χρονιά να συμμετάσχει στην περιοδεία. Ο Sheeran είχε συμφωνήσει, καθώς εκτιμά το έργο του ράπερ, όμως μετά τις εμφανίσεις του στο MetLife Stadium του New Jersey, οι διοργανωτές τον ενημέρωσαν ότι θα ακύρωναν τις επόμενες συναυλίες εάν ο Macklemore παρέμενε στο line-up.

Ο Ed Sheeran ανεβάζει την κιθάρα του ψηλά στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Sheeran υποστήριξε ότι οι διοργανωτές δεν διαφώνησαν συνολικά με όσα είπε ο Macklemore, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να μεταφέρει το μήνυμά του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Ο ίδιος, όπως ανέφερε, συνομίλησε εκτενώς με τους υπεύθυνους, μεταξύ των οποίων και ο Robert Kraft, αλλά και με ακτιβιστές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση.

Ο Macklemore τραγουδάει σε συναυλία με πυροτεχνήματα και χορευτές, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.
https://www.instagram.com/macklemore/

Τελικά, όμως, η απόφαση παρέμεινε οριστική. Ο Ed Sheeran ξεκαθάρισε πως η απομάκρυνση του Macklemore ήταν απόφαση του διοργανωτή και όχι δική του, επισημαίνοντας ότι το συμβόλαιο του ράπερ για την περιοδεία ήταν με τον διοργανωτή και όχι με τον ίδιο.

Παράλληλα, ο Sheeran εξήγησε πως δεν ήθελε να απογοητεύσει τους fans που είχαν ήδη οργανώσει τη ζωή τους γύρω από τις συναυλίες, αλλά ούτε και το προσωπικό της περιοδείας, τους υπόλοιπους support artists και τους μουσικούς που εργάζονται μαζί του.

Ο Ed Sheeran τραγουδά και παίζει κιθάρα στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τραγουδιστής επανέλαβε ότι η μουσική του ήταν πάντα ένας τρόπος να φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών backgrounds. Όπως είπε, οι συναυλίες του έχουν στον πυρήνα τους την ενότητα, τη χαρά, την αγάπη και την ανάγκη για μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα.

Ο Macklemore τραγουδάει στη σκηνή, αποχωρώντας από την περιοδεία του Ed Sheeran, με το χαρακτηριστικό του στυλ.
https://www.instagram.com/macklemore/

Η απομάκρυνση του Macklemore ήρθε μετά από εμφάνισή του στο MetLife Stadium, όπου μίλησε ανοιχτά για την Παλαιστίνη. Κατά τη διάρκεια του show, κάλεσε το κοινό να φωνάξει «Free Palestine» και στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι του «Hind’s Hall», ενώ στις οθόνες του σταδίου προβάλλονταν εικόνες από τη Γάζα.

Ο Ed Sheeran κατέληξε πως το γεγονός ότι επιλέγει να μη μιλά συχνά δημόσια για τη σύγκρουση δεν σημαίνει ότι δεν τον αφορά. Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι είναι συνένοχος για όσα συμβαίνουν, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική του στάση απέναντι στην ανθρώπινη τραγωδία παραμένει ξεκάθαρη.

Δες την απάντησή του:

https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/

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Ed Sheeran
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