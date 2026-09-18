Μουσική 18.09.2026

Η Μαντώ Κουντούρη ξεσήκωσε το κοινό της ΗΘΕ 2026 με την εμφάνισή της

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Η εντυπωσιακή live εμφάνιση της νεαρής τραγουδίστριας στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και οι μοναδικές στιγμές που χάρισε στο κοινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ανερχόμενη και ταλαντούχα τραγουδίστρια Μαντώ, η οποία ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα στην 1η σεζόν του Nyx Drop, ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 από την Amita Motion και καθήλωσε το κοινό με τη μοναδική της ενέργεια. Η ερμηνεύτρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό σε μια ζωντανή εμφάνιση που απέδειξε το πηγαίο ταλέντο και τη δυναμική της εξέλιξη.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με φρέσκια διάθεση και υψηλή ερμηνευτική ικανότητα, ξεσήκωσε το κοινό ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο. Συγκεκριμένα, παρουσίασε μοναδικά τις γνωστές επιτυχίες «Κακή επιρροή» και «Μοναχική καρδιά», ενώ μάγεψε τους πάντες ερμηνεύοντας το δικό της τραγούδι, καθώς και μια ατμοσφαιρική απόδοση από «Το βαλς των ονείρων».

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Η φρέσκια ενέργεια και η επαφή με το κοινό

Η παρουσία της στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 πρόσθεσε μια ξεχωριστή μουσική πνοή στη φετινή διοργάνωση, συνδέοντας σύγχρονες pop μελωδίες με μια δυναμική συναυλιακή εμπειρία. Το κοινό αντέδρασε θερμά, τραγουδώντας μαζί της τους στίχους και δημιουργώντας μια ζεστή, ενθουσιώδη ατμόσφαιρα κάτω από τη σκηνή.

Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το σύνολο που επέλεξε να φορέσει πάνω στη σκηνή. Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα λαμπερό και πολύχρωμο τοπ σε zebra pint συνδυασμένο με ένα loose jean. Τέλος, το outfit της απογειώθηκε με τις πράσινες μπότες της και την αλυσίδα που φορούσε ως ζώνη.

Μια ματιά στις πρόβες για την ΗΘΕ 2026

Φέρνοντας στο νου τις πρόσφατες, πυρετώδεις πρόβες και τα τελευταία soundcheck, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα δικαίωσε τις προσδοκίες και εντυπωσίασε το κοινό ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια, αποδεικνύοντας πως η εμφάνισή της ήταν η απόλυτη στιγμή της βραδιάς.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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