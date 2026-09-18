Screen News 18.09.2026

Angelina Jolie: Πώς μια δύσκολη περίοδος της ζωής της γέννησε το «Without Blood»

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Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτης εξηγεί πώς η νέα της ταινία γεννήθηκε από μια βαθιά προσωπική ανάγκη για λύτρωση και επούλωση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Angelina Jolie έγραψε το σενάριο της ταινίας «Without Blood» σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο.
  • Η αρχική πρόθεση της Jolie ήταν η συγγραφή του σεναρίου για προσωπική ίαση, όχι για κινηματογραφική παραγωγή.
  • Η ταινία, βασισμένη σε νουβέλα, εξερευνά το τραύμα και τις συνέπειές του μετά από έναν πόλεμο.
  • Η Jolie προτείνει η ταινία να εμπνεύσει τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ ανθρώπων με διαφορές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σκηνοθετική δουλειά της Angelina Jolie, με τίτλο «Without Blood», δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη κινηματογραφική παραγωγή, αλλά το αποτέλεσμα μιας βαθιά προσωπικής διαδρομής ίασης. Όπως αποκάλυψε η ίδια η σταρ, εμπνεύστηκε και έγραψε το σενάριο σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής της, χωρίς ποτέ να φαντάζεται ότι αυτή η ιστορία θα έπαιρνε τον δρόμο για τη μεγάλη οθόνη.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν βρισκόταν σε μια μεταβατική και δύσκολη φάση. Το μοναδικό αντικείμενο που είχε μαζί της στις αποσκευές της φεύγοντας από κάπου ήταν η νουβέλα του Alessandro Baricco, η οποία λειτούργησε ως καταφύγιο και την οδήγησε στη συγγραφή.

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Ένα σενάριο που γράφτηκε για προσωπική λύτρωση

«Έγραψα το σενάριο απλώς για να μείνω μαζί του, να το επεξεργαστώ και να γιατρευτώ προσωπικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός, τονίζοντας πως αρχικά δεν είχε καμία πρόθεση να το μοιραστεί με το κοινό ή να το μεταφέρει στον κινηματογράφο. Η ιστορία εκτυλίσσεται στον απόηχο ενός αόριστου πολέμου, αγγίζοντας ευαίσθητες χορδές γύρω από το τραύμα.

Η συμβολή της Salma Hayek και οι απαιτητικοί ρόλοι

Χρόνια αργότερα, όταν τέθηκε το ζήτημα της μεταφοράς του υλικού, η Angelina Jolie δίστασε αρχικά να αναλάβει τα ηνία της σκηνοθεσίας, γνωρίζοντας πόσο βαρύ και ψυχικά απαιτητικό είναι το θέμα. Τελικά, αποφάσισε να προχωρήσει, έχοντας στο πλευρό της καταξιωμένους ηθοποιούς.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Salma Hayek Pinault και ο Demian Bichir, υποδυόμενοι δύο ανθρώπους που συναντιούνται χρόνια μετά το τραύμα του πολέμου. Η Hayek, η οποία συνεργάστηκε ξανά με τη σκηνοθέτιδα μετά την ταινία «Eternals» (2021), δέχτηκε αμέσως τον ρόλο μόλις έμαθε ποια θα βρισκόταν πίσω από τις κάμερες, βρίσκοντας απόλυτη ασφάλεια στη μεταξύ τους χημεία.

Η Angelina Jolie στο Φεστιβάλ του Τορόντο για την ταινία Couture.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κάθαρση και το ανθρώπινο μήνυμα

Το «Without Blood» εστιάζει στη Νίνα και στον Τίτο, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια πράξη βίας από το παρελθόν τους και τις αλυσιδωτές συνέπειές της. Η σκηνοθέτρια επισημαίνει ότι η ταινία πραγματεύεται τους κύκλους του τραύματος και την ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάξει κατάματα τα λάθη του και να αναζητήσει βαθιά κατανόηση.

Κλείνοντας με χιούμορ, η Angelina Jolie πρότεινε μια ανορθόδοξη ιδέα για τους θεατές: «Ίσως θα έπρεπε να προτείνουμε στον κόσμο να πάρει μαζί του στην προβολή το άτομο με το οποίο έχει διαφορές και να καθίσουν μετά μαζί σε ένα τραπέζι. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πείραμα αυτής της ταινίας».

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ANGELINA JOLIE Without Blood ΤΑΙΝΙΑ
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