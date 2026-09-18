Cinema 18.09.2026

«The Retrievals»: Η Jessica Chastain επιστρέφει στο Netflix με νέο δραματικό ρόλο που θα συζητηθεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η βραβευμένη με Oscar Jessica Chastain πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Netflix «The Retrievals», που βασίζεται σε μια συγκλονιστική υπόθεση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jessica Chastain πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Netflix «The Retrievals».
  • Υποδύεται την Kaitlyn Langford, πρώην ιστορικό τέχνης, που έπεσε θύμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων.
  • Η σειρά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αφορά την υπόθεση του Yale Fertility Center.
  • Το «The Retrievals» αναμένεται να εξερευνήσει τις συνέπειες της υπόθεσης και την αναζήτηση δικαιοσύνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βραβευμένη με OscarJessica Chastain ετοιμάζεται για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα, καθώς εντάχθηκε στο καστ της νέας δραματικής σειράς του Netflix, «The Retrievals». Η ηθοποιός θα υποδυθεί την Kaitlyn Langford, μια πρώην ιστορικό τέχνης που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη προσωπική διαδρομή. Για περίπου μία δεκαετία, η ζωή της περιστρέφεται γύρω από αποτυχημένες θεραπείες γονιμότητας, μέχρι που μια νέα αποκάλυψη αλλάζει τα πάντα.

Η Jessica Chastain στην τελετή για το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, η Kaitlyn ανακαλύπτει ότι είναι μία από τις γυναίκες που έπεσαν θύματα παράνομης διακίνησης φαρμάκων στο Yale Fertility Center. Η αποκάλυψη αυτή την οδηγεί σε έναν βαθύ προσωπικό απολογισμό, ενώ παράλληλα την τοποθετεί στο επίκεντρο μιας σημαντικής δικαστικής υπόθεσης εναντίον του κέντρου.

Διάβασε επίσης: «Spider Man: Brand New Day»: Σπάει το ρεκόρ του Star Wars ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του box office

Η σειρά αναμένεται να εξερευνήσει τις προσωπικές συνέπειες της υπόθεσης, αλλά και την προσπάθεια των ανθρώπων που επηρεάστηκαν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη. Για την Jessica Chastain, πρόκειται για έναν ακόμη απαιτητικό δραματικό ρόλο, αυτή τη φορά σε μια παραγωγή που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αγγίζει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

 

Πορτρέτο της ηθοποιού Jessica Chastain από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/jessicachastain/

Με την προσθήκη της Chastain στο καστ, το «The Retrievals» αποκτά ένα ακόμη μεγάλο όνομα και γίνεται μία από τις νέες δραματικές παραγωγές του Netflix που αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή του κοινού.

Η Jessica Chastain με ατημέλητα κόκκινα μαλλιά και νέο bob κούρεμα, τραβάει όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.
https://www.instagram.com/jessicachastain/

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Jessica Chastain
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Meryl Streep μεταμορφώνεται στον θρυλικό Aslan για τη νέα εποχή της «Narnia»

Η Meryl Streep μεταμορφώνεται στον θρυλικό Aslan για τη νέα εποχή της «Narnia»

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Meryl Streep μεταμορφώνεται στον θρυλικό Aslan για τη νέα εποχή της «Narnia»
Cinema

Η Meryl Streep μεταμορφώνεται στον θρυλικό Aslan για τη νέα εποχή της «Narnia»

18.09.2026
«Spider Man: Brand New Day»: Σπάει το ρεκόρ του Star Wars ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του box office
Cinema

«Spider Man: Brand New Day»: Σπάει το ρεκόρ του Star Wars ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του box office

17.09.2026
9 λόγοι να πας σινεμά αυτή την εβδομάδα – Οι νέες πρεμιέρες που αξίζει να δεις
Cinema

9 λόγοι να πας σινεμά αυτή την εβδομάδα – Οι νέες πρεμιέρες που αξίζει να δεις

17.09.2026
«Pride & Prejudice»: Η νέα σειρά του Netflix που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τον Δεκέμβριο
Cinema

«Pride & Prejudice»: Η νέα σειρά του Netflix που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τον Δεκέμβριο

17.09.2026
Ο JD Vance αποθεώνει το Emily in Paris: «Είναι ο Σαίξπηρ της εποχής μας»
Cinema

Ο JD Vance αποθεώνει το Emily in Paris: «Είναι ο Σαίξπηρ της εποχής μας»

16.09.2026
Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της Salma Hayek – Δες ποια ταινία σκηνοθετεί
Cinema

Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της Salma Hayek – Δες ποια ταινία σκηνοθετεί

16.09.2026
Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια στο box office
Cinema

Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δισ. δολάρια στο box office

16.09.2026
Η «κόντρα» του Alex Gibney και του Elon Musk φουντώνει με απειλές για μηνύσεις
Cinema

Η «κόντρα» του Alex Gibney και του Elon Musk φουντώνει με απειλές για μηνύσεις

15.09.2026
«Michael»: Πότε έρχεται στο HBO Max η ταινία για τον Michael Jackson
Cinema

«Michael»: Πότε έρχεται στο HBO Max η ταινία για τον Michael Jackson

15.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!