Miley Cyrus: Πώς παραλίγο να καταστρέψει την πρόταση γάμου της ζωής της

Με μια ματιά Η Miley Cyrus παραλίγο να καταστρέψει την πρόταση γάμου της στην Ιαπωνία.

Η τραγουδίστρια έψαξε στις τσέπες του συντρόφου της, πιστεύοντας ότι έκρυβε το δαχτυλίδι.

Αφού ηρέμησε σε μια δημόσια τουαλέτα, ο σύντροφός της γονάτισε και της έκανε πρόταση.

Το δαχτυλίδι ήταν κρυμμένο σε μια χαμηλή τσέπη του παντελονιού του, κοντά στο γόνατο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 33χρονη σούπερ σταρ Μiley Cyrus μοιράστηκε αυτή την απίστευτα αστεία και αυθεντική ιστορία σε συνέντευξή της, αποδεικνύοντας ότι, όσο διάσημη κι αν είσαι, όταν περιμένεις το δαχτυλίδι, οι αντιδράσεις σου είναι ίδιες με κάθε γυναίκας εκεί έξω που έχει χάσει την υπομονή της.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού του ζευγαριού στην Ιαπωνία. Περπατώντας στα πανέμορφα, γραφικά πλακόστρωτα μονοπάτια του Κιότο, η Miley κοίταξε γύρω της το ονειρικό σκηνικό και σκέφτηκε το προφανές: «Αποκλείεται να μην μου κάνει πρόταση εδώ. Αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή!».

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Επειδή όμως, όπως εξομολογήθηκε η ίδια με αυτοσαρκασμό, δεν αφήνει τίποτα να εξελιχθεί φυσικά στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Σταμάτησε τον Maxx και άρχισε να ψάχνει στις τσέπες του παντελονιού του, σίγουρη ότι θα έβρισκε το κουτάκι με το μονόπετρο. Το αποτέλεσμα; Δεν βρήκε απολύτως τίποτα!

Το «δράμα» στο μπάνιο

Η απογοήτευση της Μiley ήταν ακαριαία και τεράστια. Όπως αποκάλυψε, έτρεξε στις δημόσιες τουαλέτες και άρχισε έναν έντονο εσωτερικό μονόλογο για να ηρεμήσει. «Μην το κάνεις αυτό τώρα», είπε στον εαυτό της, «Μην πάρεις μια τόσο όμορφη στιγμή σε ένα τόσο υπέροχο ταξίδι και τη χαλάσεις με ένα ξέσπασμα επειδή είσαι κακομαθημένη». Ευτυχώς, κατάφερε να συγκρατηθεί, να πάρει μια βαθιά ανάσα και να βγει έξω για να συνεχίσει τη βόλτα της, αποφασισμένη να απολαύσει το τοπίο και να ξεχάσει τις προσδοκίες της.

Η ανατροπή της χρονιάς: Το δαχτυλίδι στο… γόνατο!

Λίγα λεπτά αργότερα, η Miley έβγαλε μια κραυγή απόλυτης έκπληξης. Ο Μax είχε ήδη γονατίσει στο έδαφος κρατώντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων! Ο δαιμόνιος μουσικός, ξέροντας προφανώς με ποια γυναίκα έχει να κάνει, είχε κρύψει το δαχτυλίδι σε μια κρυφή, χαμηλή τσέπη του παντελονιού του, ακριβώς κοντά στο γόνατο, ένα σημείο που η Μiley δεν σκέφτηκε ποτέ να ελέγξει! «Είσαι η αγάπη της ζωής μου. Θα με παντρευτείς;», της είπε, με τη Miley να σκέφτεται σοκαρισμένη: «Θεέ μου, παραλίγο να τα καταστρέψω όλα». Ο Μaxx βέβαια, γελώντας, της επιβεβαίωσε την αλήθεια: «Πραγματικά, παραλίγο να το χαλάσεις».

Η ιστορία της Miley είναι το καλύτερο reminder για όλες μας μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. Ακόμα κι αν νιώθεις την ανάγκη να γίνεις… ντετέκτιβ, θυμήσου τη Μiley Curys. Η καλύτερη έκπληξη της ζωής σου μπορεί να κρύβεται απλώς σε μια τσέπη που ξέχασες να ψάξεις!

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