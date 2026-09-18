Celeb News 18.09.2026

Γιώργος Χρανιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φιλία 20 ετών

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Ο ηθοποιός θυμάται τις στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τα ξέφρενα γλέντια, τις βαθιές συζητήσεις και τον άνθρωπο πίσω από τον σταρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Χρανιώτης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρούσε φιλία 20 ετών.
  • Ο ηθοποιός μοιράστηκε αναμνήσεις από τη σχέση τους, από το 2004, αναφέροντας κοινές στιγμές και συζητήσεις.
  • Ο Μαζωνάκης χαρακτηρίστηκε ως «Κύριος. Μάγκας. Ωραίος» από τον Χρανιώτη, ο οποίος θυμήθηκε και προσωπικές του εξομολογήσεις.
  • Ο Χρανιώτης παρακολουθούσε την πορεία του Μαζωνάκη και τον αποχαιρετά ως φίλο, όχι μόνο ως καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα βαθιά συναισθηματικό και προσωπικό αποχαιρετισμό μοιράστηκε ο Γιώργος Χρανιώτης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του τραγουδιστή στη Νίκαια. Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη ενός φίλου που γνώριζε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της σχέσης τους που μετρούσε από το 2004.

https://www.instagram.com/chraniotis_giorgos_official/
https://www.instagram.com/chraniotis_giorgos_official/

Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευμένη από μια παλιά τους φωτογραφία από τα γενέθλια του τραγουδιστή το 2004, ο Χρανιώτης ξετύλιξε το κουβάρι των αναμνήσεων. Οι δυο τους μοιράστηκαν αμέτρητες στιγμές, από νυχτερινές εξόδους, συζητήσεις και θεατρικές παραστάσεις μέχρι συναυλίες και δυνατές αγκαλιές.

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Μεταξύ των τρυφερών ιστοριών που αποκάλυψε, ξεχωρίζει μια βραδιά που ο ηθοποιός είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ. Τότε, ο Μαζωνάκης τον σκέπασε προσεκτικά με μια κουβέρτα, τον φίλησε στο μέτωπο και αποχώρησε διακριτικά. Ο Χρανιώτης συνόψισε την κίνηση αυτή με τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον χαρακτήρα του εκλιπόντα: «Κύριος. Μάγκας. Ωραίος». Παράλληλα, θυμήθηκε τα ξέφρενα γλέντια τους, όπου χόρευαν «σαν δαιμονισμένοι», αλλά και το χαρακτηριστικό τους αστείο να αποκαλούν ο ένας τον άλλον «Τζωρτζ».

giwrgos_xraniwtis_mazwnakis
https://www.instagram.com/chraniotis_giorgos_official/

Από τις εξομολογήσεις στα επαγγελματικά μονοπάτια

Σε πιο ευαίσθητους τόνους, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε συναντήσεις τους σε ιατρείο κοινής τους φίλης, όπου ο τραγουδιστής τού μιλούσε ανοιχτά για τις «αποτοξινώσεις» του, μια μαρτυρία που αντλείται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Χρανιώτη.

Παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και η καθημερινότητα συχνά τους απομάκρυναν, ιδιαίτερα μετά τη γέννηση του γιου του Χρανιώτη, Αλέξανδρου, το 2020, οι δυο τους διατήρησαν έναν ισχυρό δεσμό. Ο ηθοποιός παρακολουθούσε πάντα σημαντικά ορόσημα της πορείας του φίλου του: από την παρουσία του ως αφηγητή στο «Rocky Horror Show» στο Rex το 2014, μέχρι τη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar» το 2019, αλλά και τις φορές που ταξίδεψε μόνος του στην Κύπρο για να τον ακούσει να τραγουδά.

https://www.instagram.com/chraniotis_giorgos_official/
https://www.instagram.com/chraniotis_giorgos_official/

Ο Γιώργος Χρανιώτης εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια ότι, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο τυπικός θαυμαστής των μπουζουκιών, ήταν αφοσιωμένος «fan» του ίδιου του Μαζωνάκη ως ανθρώπου και καλλιτέχνη. Όποτε οι δρόμοι τους διασταυρώνονταν ξανά, οι αγκαλιές τους ήταν πάντα ανοιχτές και εγκάρδιες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στις 14 Σεπτεμβρίου, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας –όπου είχε βαφτιστεί– και η ταφή του πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Κοιμητήριο. Αποχαιρετώντας τον όχι ως το λαμπερό είδωλο των πιστών, αλλά ως τον δικό του «Τζωρτζ», ο Χρανιώτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Θα ξανανταμώσουμε Τζωρτζ. Και θα ξαναχορέψουμε. Adios amigo».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Γιώργος Χρανιώτης
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