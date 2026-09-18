Celeb World 18.09.2026

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η ιστορία μιας αληθινής ακτιβίστριας που έσπασε τα στερεότυπα της εποχής της

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Η ζωή μιας γυναίκας που γνώρισε την εξουσία, την εξορία και τις προσωπικές ανατροπές, αλλά άφησε τη δική της σφραγίδα στην ελληνική κοινωνία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, γεννημένη στις ΗΠΑ το 1923, απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών.
  • Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, προωθώντας τον φεμινισμό και διεκδικώντας δικαιώματα για τις γυναίκες.
  • Συνέβαλε στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, στην κατάργηση της προίκας και στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων.
  • Έζησε μια ζωή γεμάτη πάθος, πολιτικές ανατροπές και προσωπικές δυσκολίες, αρνούμενη τον ρόλο της σιωπηλής «Πρώτης Κυρίας».
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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε το 1923 στις ΗΠΑ και έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία, 102 ετών. Σπούδασε δημοσιογραφία και Δημόσια Υγεία, και στις αρχές της δεκαετίας του ’50 γνώρισε τον άνδρα που θα της άλλαζε τη ζωή, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όλα ξεκίνησαν το 1948 στη Μινεσότα των ΗΠΑ, με τον πιο απροσδόκητο τρόπο σε μια αίθουσα αναμονής οδοντιατρείου. Εκείνος, ένας γοητευτικός και πολλά υποσχόμενος καθηγητής Οικονομικών, ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Χριστίνα Ρασιά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Η έλξη ήταν ακαριαία. Ο πρώτος τους γάμος έγινε το 1951 με πολιτικό γάμο στη Νεβάδα. Όταν το ζευγάρι ήρθε στην Ελλάδα, η Μαργαρίτα χρειάστηκε να βαπτιστεί Ορθόδοξη και να παντρευτούν ξανά με θρησκευτικό γάμο το 1959. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρέα. Μαζί του έζησε τα πάντα  την πολιτική άνοδο, την άγρια καταδίωξη από τη Χούντα, την εξορία, αλλά και τον απόλυτο θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ το 1981.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας έρωτας γεμάτος πάθος αλλα και «σκιές»

Ο γάμος τους κράτησε 38 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Η Μαργαρίτα βίωσε την απιστία και δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για αυτό. Στο βιβλίο της «Έρωτας και Εξουσία», περιέγραψε με απίστευτη ειλικρίνεια τις δυσκολίες της κοινής τους ζωής μέχρι το πολύκροτο διαζύγιό τους το 1989, όταν ο Ανδρέας επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή του με τη Δήμητρα Λιάνη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν σήμερα απολαμβάνεις δικαιώματα που θεωρείς αυτονόητα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εκείνη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου αρνήθηκε τον ρόλο σιωπηλά της «Πρώτης Κυρίας». Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), έβαλε τον φεμινισμό στα ελληνικά σπίτια. Άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο πίεσε, πέτυχε την κατάργηση της προίκας, τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γυναίκα που έζησε χίλιες ζωές όμως επέλεξε τη μοναξιά για το δικό της τέλος

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ζούσε σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, είχε αποκαλύψει ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου, και ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής της έμενε εκεί μαζί με τον άλλον της γιο, τον Γιώργο Παπανδρέου, επιλέγοντας μια ήρεμη και απλή καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέχρι την τελευταία της στιγμή, παρέμεινε το απόλυτο παράδειγμα μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη φωνή της, έζησε με τους δικούς της όρους και δεν λύγισε μπροστά στις ανατροπές της μοίρας.

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Μαργαρίτα Παπανδρέου
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