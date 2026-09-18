«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα

Όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για τη δύσκολη περίοδο μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Γρηγόρη Γκουντάρα

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τον Γρηγόρη Γκουντάρα και το μήνυμα που της έστειλε.

Δεν απάντησε τότε στο μήνυμα επειδή την είχαν πληγώσει προηγούμενα γεγονότα.

Η Καινούργιου δήλωσε ότι αγαπούσε και σεβόταν τον Γκουντάρα, γι' αυτό και πληγώθηκε.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν ξανά στο μέλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στον Γιώργο Σκρομπόλα και στο «The Full Story» του Zappit και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γρηγόρη Γκουντάρα και στο μήνυμα που της έστειλε μετά τη γέννηση της κόρης της. Η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί δεν του απάντησε τότε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν ξανά στο μέλλον.

Η εξήγηση για το μήνυμα του Γρηγόρη Γκουντάρα

«Αν μου έστελνε τώρα το μήνυμα θα απαντούσα», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο είχαν προηγηθεί κάποια πράγματα που την είχαν πληγώσει. Όπως είπε, μετά την έναρξη της εκπομπής του Γρηγόρη Γκουντάρα στο OPEN, της είχαν μεταφερθεί πράγματα που, όπως διευκρίνισε, δεν γνωρίζει αν ανταποκρίνονταν απόλυτα στην πραγματικότητα, αλλά την είχαν επηρεάσει πολύ.

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«Τον Γρηγόρη τον αγάπησα πραγματικά»

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε πως η σχέση της με τον Γρηγόρη Γκουντάρα δεν ήταν μόνο επαγγελματική, καθώς τον είχε αγαπήσει και τον σεβόταν. «Επειδή εγώ τον αγάπησα, τον σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ίσως ο ίδιος έχει στο μυαλό του μια διαφορετική εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους. Για τον λόγο αυτό, όταν έλαβε τις ευχές του για τη γέννηση της κόρης της, δεν αισθανόταν έτοιμη να απαντήσει.

Η αντίδραση του Γρηγόρη Γκουντάρα

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας είχε αναφερθεί στο περιστατικό στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», λέγοντας πως έστειλε μήνυμα στην Κατερίνα Καινούργιου, αλλά δεν έλαβε απάντηση. «Εγώ πραγματικά χάρηκα για την Κατερίνα. Τη νοιαζόμουν. Δε με νοιάζει το επαγγελματικό», είχε δηλώσει. Η Κατερίνα Καινούργιου, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε πως πιστεύει ότι ο Γρηγόρης χάρηκε πραγματικά για εκείνη και τη μητρότητα, αλλά τότε δεν ήταν σε θέση να του απαντήσει χωρίς να ταραχτεί.

«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»

Παρά την απόσταση που έχει δημιουργηθεί, η παρουσιάστρια δεν έκλεισε την πόρτα σε μια μελλοντική επικοινωνία. «Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια στιγμή μια νέα συζήτηση μεταξύ των δύο πρώην συνεργατών.

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