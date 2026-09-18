Celeb World 18.09.2026

3 χρόνια γάμου για την Τζένη Μελιτά: Η εξομολόγηση που συγκίνησε

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Η ατμοσφαιρική ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε σπάνια στιγμιότυπα και μια τρυφερή εξομολόγηση που έκλεψε τις καρδιές των ακολούθων της
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης γιόρτασαν τρία χρόνια γάμου.
  • Επέστρεψαν στον τόπο του γάμου τους για να γιορτάσουν την επέτειο.
  • Η Τζένη Μελιτά μοιράστηκε την επέτειο με συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.
  • Το ζευγάρι διατηρεί διακριτικότητα στις προσωπικές του στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια υπενθύμιση ότι η συντροφικότητα μπορεί να παραμείνει αληθινή και γεμάτη ζεστασιά μέσα στα χρόνια, η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης μόλις σου τη χάρισαν. Το ζευγάρι έκλεισε τρία χρόνια από την ημέρα του γάμου του και διάλεξε έναν ιδιαίτερο, απόλυτα συναισθηματικό τρόπο για να τιμήσει αυτή τη διαδρομή. Αντί για τις συνηθισμένες εξόδους, αποφάσισαν να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο και να βρεθούν ξανά στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου αντάλλαξαν τους όρκους τους.

https://www.instagram.com/melitajenny/
https://www.instagram.com/melitajenny/

Δίπλα τους βρέθηκαν οι ίδιοι δικοί τους άνθρωποι που είχαν ζήσει από κοντά εκείνη τη γιορτή, μετατρέποντας την επέτειο σε ένα ζεστό reunion γεμάτο αναμνήσεις. Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε αυτή την όμορφη στιγμή, αφήνοντας να φανεί πόσο δυνατός παραμένει ο δεσμός τους.

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https://www.instagram.com/melitajenny/
https://www.instagram.com/melitajenny/

Η συναισθηματική επιστροφή στον τόπο του γάμου

Η επιλογή του ζευγαριού να γιορτάσει την επέτειό του στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή δεν ήταν απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ευκαιρία να θυμηθούν τις πρώτες στιγμές της κοινής τους ζωής ως παντρεμένοι. Μαζί με την παρέα τους, που με τα χρόνια έχει μετατραπεί σε πραγματική οικογένεια, έστησαν μια μικρή γιορτή γεμάτη νοσταλγία.

https://www.instagram.com/melitajenny/
https://www.instagram.com/melitajenny/

Το δημόσιο μήνυμα αγάπης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Τζένη Μελιτά συνόδευσε τις φωτογραφίες της βραδιάς με μια τρυφερή εξομολόγηση, κάνοντας μια αναδρομή από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2023 μέχρι το σήμερα. Στην ανάρτησή της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα χτίζουν καθημερινά με τον Σπύρο Μαργαρίτη, ευχόμενη με χιούμορ και συναίσθημα να συνεχίσουν μαζί για δεκαετίες.

https://www.instagram.com/melitajenny/
https://www.instagram.com/melitajenny/

Μια πορεία εννέα ετών πριν το μεγάλο βήμα

Η απόφασή τους να παντρευτούν το 2023 ήρθε ως φυσική εξέλιξη μετά από σχεδόν μια δεκαετία κοινής πορείας. Όλη αυτή τη διαδρομή επέλεξαν να την προστατεύσουν από την υπερβολική δημοσιότητα, κρατώντας τις πιο προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα φώτα και γιορτάζοντας μόνο με τους δικούς τους ανθρώπους.

https://www.instagram.com/melitajenny/
https://www.instagram.com/melitajenny/

Η διακριτικότητα που χαρακτήρισε την τελετή

Ακόμη και την ημέρα του γάμου τους, οι λεπτομέρειες παρέμειναν κρυφές μέχρι την τελευταία στιγμή, με τις πρώτες εικόνες να γίνονται γνωστές από τον συνεργάτη της, Φώτη Σεργουλόπουλο. Η πρώτη επίσημη δημοσίευση της ίδιας ήρθε την επόμενη μέρα, με μια λιτή φωτογραφία που εστίαζε στις βέρες και στα ενωμένα τους χέρια.

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ΓΑΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Σπύρος Μαργαρίτης Τζένη Μελιτά
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