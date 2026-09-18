Lady Gaga: Το τρυφερό όνομα του παιδιού της και η συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό

Η Lady Gaga και ο Michael Polansky έγιναν γονείς, με το όνομα της μικρής τους κόρης να κρύβει μια μοναδική και συγκινητική ιστορία

Με μια ματιά Η Lady Gaga και ο Michael Polansky έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Η κόρη τους γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες.

Το όνομα του μωρού είναι Rose Bean, με το Rose να συνδέεται με το τραγούδι «La Vie En Rose».

Το όνομα Bean μπορεί να σχετίζεται με τον ακτιβιστή Carl Bean, πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «Born This Way». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα και συναρπαστική σελίδα άνοιξε στη ζωή της Lady Gaga, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια και ο σύντροφός της, Michael Polansky, έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι, που πορεύεται μαζί εδώ και χρόνια, υποδέχτηκε το πολυαναμενόμενο μέλος της οικογένειάς του, φέρνοντας μεγάλη χαρά στους δικούς τους ανθρώπους και τους εκατομμύρια θαυμαστές της καλλιτέχνιδας σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η κόρη τους ήρθε στον κόσμο στις 9 Ιουνίου, ακριβώς στις 11:19 το βράδυ, στο γνωστό ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες. Παρόλο που οι επίσημοι εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν έχουν προβεί ακόμη σε κάποια επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με το φύλο ή το όνομα του μωρού, οι αποκαλύψεις από το στενό τους περιβάλλον έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Διάβασε επίσης: Millie Bobby Brown: Δεύτερο παιδί για την ηθοποιό και τον Jake Bongiovi

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον τους, η μητρότητα αποτελούσε διαχρονικά μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες της διάσημης σταρ, η οποία φαίνεται πως έζησε το όνειρό της. Η ίδια η πηγή τόνισε χαρακτηριστικά πως αυτός ορόσημος στη ζωή της ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό και πολυπόθητο για την ίδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μικρή τους πήρε το όνομα Rose Bean. Το πρώτο όνομα, Rose, αποδίδεται σε μια τρυφερή σύνδεση με το τραγούδι «La Vie En Rose», το οποίο είχε ερμηνεύσει η Lady Gaga στην οσκαρική ταινία «A Star Is Born» το 2008, ενώ ταιριάζει απόλυτα και με το εντυπωσιακό τατουάζ της σπονδυλικής της στήλης που απεικονίζει ένα τριαντάφυλλο μαζί με τη φράση.

Για το δεύτερο όνομα, το Bean, οι πληροφορίες κινούνται προς το παρόν σε επίπεδο εικασιών και πληροφοριών, οι οποίες το συνδέουν με τον ακτιβιστή Carl Bean, έναν άνθρωπο που είχε εμπνεύσει καθοριστικά το εμβληματικό τραγούδι της «Born This Way».

Σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή του ζευγαριού, η Lady Gaga και ο Michael Polansky παραμένουν αρραβωνιασμένοι από το 2024. Παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα και τις φήμες που έκαναν λόγο για κρυφό γάμο, οι δυο τους δεν έχουν παντρευτεί επίσημα μέχρι στιγμής, με την τραγουδίστρια να δηλώνει τον περασμένο Μάρτιο πως σχεδιάζουν να το κάνουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διάβασε επίσης: