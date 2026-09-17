Celeb World 17.09.2026

Η Jennifer Lopez στη φυλακή; Δες τη viral φωτογραφία που μπέρδεψε τους πάντες

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Μια 35χρονη από τη Minnesota έγινε viral μετά τη σύλληψή της, καθώς το mugshot της προκάλεσε σχόλια για την ομοιότητά της με την Jennifer Lopez
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Γυναίκα από τη Minnesota συνελήφθη για κλοπή και έγινε viral λόγω ομοιότητας με την Jennifer Lopez.
  • Η φωτογραφία της σύλληψης της Shairina Ann Quast προκάλεσε αμέτρητα σχόλια και memes στα social media.
  • Οι χρήστες σχολίασαν την έντονη ομοιότητα, κάνοντας λογοπαίγνια με το τραγούδι "Jenny from the Block".
  • Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, αλλά η φωτογραφία της έγινε viral, δημιουργώντας ένα celebrity lookalike moment.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές μία φωτογραφία μπορεί να γίνει viral για έναν λόγο που κανείς δεν περιμένει. Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση μιας 35χρονης από τη Minnesota, η οποία βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του διαδικτύου όχι μόνο για την υπόθεση για την οποία συνελήφθη, αλλά κυρίως για την εκπληκτική της ομοιότητα με την Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez με μαντήλι στα μαλλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και ένα καμπαναριό.
https://www.instagram.com/jlo/

Η Shairina Ann Quast συνελήφθη για κλοπή μπαταριών συνολικής αξίας 580 δολαρίων. Η φωτογραφία της από τη σύλληψη, όμως, ήταν εκείνη που τράβηξε αμέσως την προσοχή των χρηστών στα social media, καθώς πολλοί δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι δεν επρόκειτο για κάποια φωτογραφία της ίδιας της J.Lo.

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Το αποτέλεσμα; Το mugshot έγινε μέσα σε λίγες ώρες αντικείμενο αμέτρητων σχολίων, memes και συγκρίσεων. Και φυσικά, το ίντερνετ δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη μια τέτοια ευκαιρία για χιούμορ.

Η Jennifer Lopez γιορτάζει τα γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό σύνολο και αξεσουάρ, δείχνοντας την αισθητική της.
https://www.instagram.com/jlo/

Οι χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν πως η ομοιότητα των δύο γυναικών είναι τόσο έντονη, που μοιάζει σχεδόν με… glitch στο Matrix. Κάποιοι έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ζητούν χιουμοριστικά ακόμη και τεστ DNA, θέλοντας να «αποδείξουν» αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους.

jennifer_lopez_david_guetta
https://www.instagram.com/jlo/

Από τα σχόλια δεν θα μπορούσε να λείπει και η Jennifer Lopez με τις μεγάλες επιτυχίες της. Το «Jenny from the Block» έγινε η τέλεια αφορμή για ακόμη περισσότερο τρολάρισμα, με αρκετούς χρήστες να μετατρέπουν το γνωστό τραγούδι σε «Jenny from D-Block», κάνοντας λογοπαίγνιο με τη φυλακή.

Η Jennifer Lopez δημιουργεί τη δική της μόδα με εκθαμβωτική εμφάνιση, αποδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη αίσθηση του στυλ της.
https://www.instagram.com/jlo/

Η Shairina Ann Quast αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα, όμως η φωτογραφία της είχε ήδη πάρει τον δρόμο της viral δημοσιότητας. Και κάπως έτσι, μια σύλληψη για κλοπή μπαταριών κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity lookalike moments των τελευταίων ημερών.


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Jennifer Lopez
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