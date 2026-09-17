Μουσικά Νέα 17.09.2026

Το μεσημεριανό ραντεβού με την Άννα Βίσση που θα «σπάσει» τα κοντέρ του YouTube

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Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ εισβάλλει στο YouTube στις 18 Σεπτεμβρίου στις 13:00, παραδίδοντας στο κοινό το επίσημο βίντεο κλιπ της νέας της επιτυχίας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ» την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 13:00.
  • Η πρεμιέρα θα γίνει στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές.
  • Το βίντεο κλιπ θα αναδείξει τους στίχους και τον ρυθμό του τραγουδιού, με έμφαση στο συναίσθημα και την ενέργεια.
  • Η κυκλοφορία αναμένεται να εισέλθει άμεσα στα YouTube Trends, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση της Βίσση με το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή για τους θαυμαστές της Άννας Βίσση φτάνει επίσημα στο τέλος της, καθώς η κορυφαία ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό το νέο της οπτικό δημιούργημα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 13:00 το μεσημέρι, πραγματοποιείται η επίσημη πρεμιέρα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ» στο κανάλι της στο YouTube.

Η Άννα Βίσση με υψωμένο μικρόφωνο σε μια από τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου που αναμένονται αυτό το φθινόπωρο.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Πρόκειται για μια κυκλοφορία που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού δίνει σάρκα και οστά σε ένα κομμάτι που έχει ήδη αγαπηθεί από τις πρώτες κιόλας μεταδόσεις του. Η Άννα Βίσση, συνεπής στην επαφή της με το κοινό και στην υψηλή αισθητική των παραγωγών της, επιστρέφει στην ψηφιακή πλατφόρμα με μια δουλειά που εστιάζει στην ένταση, τη δυναμική ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, έτοιμη να κυριαρχήσει ξανά στις προτιμήσεις του μουσικού κοινού.

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https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η επίσημη πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου στις 13:00

Το επίσημο ραντεβού της Άννας Βίσση με τους λάτρεις της μουσικής της δίνεται στο YouTube ακριβώς στη 1 το μεσημέρι. Η ταυτόχρονη προβολή του βίντεο κλιπ αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές από τα πρώτα κιόλας λεπτά της δημοσίευσής του.

Η Άννα Βίσση τραγουδάει με το «Όχι γιατί» και την μπάντα της σε μια εκρηκτική εμφάνιση.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η ολοκλήρωση της εικόνας του «ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ»

Μετά την ηχητική του διαδρομή, το «ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ» αποκτά πλέον τη δική του ολοκληρωμένη οπτική ταυτότητα. Το βίντεο κλιπ έρχεται να αναδείξει τους στίχους και τον ρυθμό του τραγουδιού μέσα από μια προσεγμένη παραγωγή που δίνει έμφαση στο συναίσθημα και την ενέργεια της ερμηνεύτριας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναμενόμενη είσοδος στα YouTube Trends

Κάθε νέα δουλειά της Άννας Βίσση αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική βιομηχανία. Η κυκλοφορία του «ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ» αναμένεται να σκαρφαλώσει άμεσα στις πρώτες θέσεις των τάσεων της πλατφόρμας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση της τραγουδίστριας με το σύγχρονο κοινό.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Όχι γιατί
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