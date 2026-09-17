Μουσικά Νέα 17.09.2026

Η Αναστασία μετέτρεψε το Σύνταγμα σε πίστα χορού – Δες το βίντεο

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Το Σύνταγμα έγινε για λίγο… νυχτερινό κέντρο, με την Αναστασία να τραγουδά live και το κοινό να χορεύει και να της πετά γαρύφαλλα.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία έκανε απρόσμενη εμφάνιση στην πλατεία Συντάγματος, μετατρέποντάς την σε αυτοσχέδια σκηνή.
  • Ερμήνευσε επιτυχίες της και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, προκαλώντας ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους.
  • Γυναίκες πέταξαν γαρύφαλλα στην τραγουδίστρια, μιμούμενες έθιμο νυχτερινών κέντρων.
  • Το γεγονός βιντεοσκοπήθηκε και έγινε viral στα social media, μέσω συνεργασίας με τον Ρυθμό 94,9.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, Αναστασία, προσέφερε μια μοναδική μουσική εμπειρία στους περαστικούς της Αθήνας, μετατρέποντας την πλατεία Συντάγματος σε αυτοσχέδια σκηνή. Σε μια απρόσμενη εμφάνιση, η Αναστασία ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες της, αλλά και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό που βρέθηκε στο σημείο.

eymaxxing_prasino_neon_mati
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, η Αναστασία βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος, συνοδευόμενη από τους μουσικούς της. Εκεί, επέλεξε να προσφέρει μια ζωντανή ερμηνεία, με σκοπό να φέρει λίγη από τη μαγεία της μουσικής στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Η εμφάνισή της, αν και ξαφνική, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για όσους βρίσκονταν στην πλατεία, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να την απολαύσουν.

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Η Αναστασία μετέτρεψε την πλατεία σε μια ζωντανή σκηνή, προσφέροντας ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε τόσο δικές της επιτυχίες όσο και αγαπημένα κομμάτια άλλων καλλιτεχνών. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε θύμιζε αυτήν ενός νυχτερινού κέντρου, με τη μουσική να πλημμυρίζει τον χώρο και τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν την ερμηνεία.

Στη διάρκεια της εμφάνισής της, γυναίκες που βρίσκονταν στην πλατεία ακολούθησαν ένα έθιμο που συναντάται στα νυχτερινά κέντρα, πετώντας γαρύφαλλα στην Αναστασία καθώς τραγουδούσε. Αυτή η χειρονομία, πέρα από την έκφραση θαυμασμού, δημιούργησε μια ιδιαίτερη αίσθηση οικειότητας και σύνδεσης μεταξύ της τραγουδίστριας και του κοινού.

Η Αναστασία ποζάρει με μπλούζα Disney, δείχνοντας την ομοιότητά της με την αγαπημένη της ηρωίδα.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο, τα οποία άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις και ενθουσιασμό. Μέσω συνεργασίας με τον ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμός 94,9, η ιδέα της Αναστασίας για αυτήν την απρόσμενη εμφάνιση έγινε πραγματικότητα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά στο κοινό με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Η Αναστασία με μπούκλες στα μαλλιά και μπλούζα "model #1" ποζάρει στον καθρέφτη.
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Αυτή η μοναδική εμφάνιση της Αναστασίας στο Σύνταγμα αποδεικνύει την ικανότητά της να φέρνει τη χαρά της μουσικής σε απρόσμενους χώρους, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για τους θαυμαστές της.

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Αναστασία
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