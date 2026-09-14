Celeb News 14.09.2026

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της στην Πλάκα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αθηνά Οικονομάκου άνοιξε το προσωπικό της άλμπουμ και δημοσίευσε μια τρυφερή, αδημοσίευτη φωτογραφία από τον κλειστό θρησκευτικό της γάμο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της στην Πλάκα.
  • Η φωτογραφία δείχνει την ηθοποιό καθ' οδόν προς την εκκλησία με τον κουμπάρο και τα παιδιά της.
  • Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τα γενέθλια του κουμπάρου της, ο οποίος είναι και νονός της κόρης της.
  • Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα έγινε στην Πλάκα με 15 καλεσμένους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια προσωπική και βαθιά συναισθηματική στιγμή από την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής της επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου. Με αφορμή τα γενέθλια του κουμπάρου της, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας άνοιξε το προσωπικό της άλμπουμ, φέρνοντας στο φως μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό της γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα στην καρδιά της Αθήνας.

Αθηνά Οικονομάκου με μαργαριταρένια κοσμήματα στην Γαλλική Πολυνησία, με φόντο την παραλία και την θάλασσα.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Το στιγμιότυπο απαθανατίζει την ίδια καθ’ οδόν προς την εκκλησία, φορώντας το κομψό λευκό νυφικό της συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό μακρύ πέπλο. Δίπλα της, ο αγαπημένος της φίλος και συνεργάτης, ντυμένος με κλασικό μαύρο κοστούμι, περπατά μαζί της έχοντας στο πλευρό τους και τα δύο της παιδιά, συνθέτοντας ένα τρυφερό οικογενειακό καρέ.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου έγινε 46 και είναι στα καλύτερά της – Το πάρτυ-έκπληξη με φίλους

Η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με μια θερμή ευχή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη σχέση τους. «Χρόνια πολλά σε αυτόν τον υπέροχο άντρα. Είμαι τόσο τυχερή που μπορώ να τον αποκαλώ κουμπάρο μου και νονό της κόρης μου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Screenshot 2026-09-14 125704

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας σε έναν στενό, απόλυτα ιδιωτικό κύκλο μόλις 15 καλεσμένων, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. Όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η απόφαση να κρατήσουν το μυστήριο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας της χάρισε μια σπάνια αίσθηση γαλήνης και πραότητας, επιτρέποντάς της να βιώσει την ουσία της τελετής με έναν εντελώς διαφορετικό, βαθιά συναισθηματικό τρόπο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΓΑΜΟΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Pink σπάει τη σιωπή της για τις δηλώσεις του Macklemore – Η απάντησή της στo Instagram

Η Pink σπάει τη σιωπή της για τις δηλώσεις του Macklemore – Η απάντησή της στo Instagram

14.09.2026
Επόμενο
Βάσω Μαζωνάκη: Η απόφαση που σήμανε το τέλος της δημόσιας έκθεσης

Βάσω Μαζωνάκη: Η απόφαση που σήμανε το τέλος της δημόσιας έκθεσης

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Mariah Carey: Η πόζα με τα δίδυμα παιδιά της που ξετρέλανε τους fans
Celeb News

Mariah Carey: Η πόζα με τα δίδυμα παιδιά της που ξετρέλανε τους fans

14.09.2026
«Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου για τον Μαζωνάκη
Celeb News

«Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου για τον Μαζωνάκη

14.09.2026
Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε το πρώτο της παραμύθι – Η δική της ιστορία πίσω από «Το Κουμπί»
Celeb News

Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε το πρώτο της παραμύθι – Η δική της ιστορία πίσω από «Το Κουμπί»

14.09.2026
Paul Walker: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του και του Vin Diesel για τα γενέθλιά του
Celeb News

Paul Walker: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του και του Vin Diesel για τα γενέθλιά του

14.09.2026
Βάσω Μαζωνάκη: Η απόφαση που σήμανε το τέλος της δημόσιας έκθεσης
Celeb News

Βάσω Μαζωνάκη: Η απόφαση που σήμανε το τέλος της δημόσιας έκθεσης

14.09.2026
Το φύλο του πρώτου τους παιδιού περιμένουν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης
Celeb News

Το φύλο του πρώτου τους παιδιού περιμένουν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης

14.09.2026
Ariana Grande: Από τη σκηνή στο Λονδίνο κατέληξε…παγιδευμένη σε ασανσέρ – Τι συνέβη
Celeb News

Ariana Grande: Από τη σκηνή στο Λονδίνο κατέληξε…παγιδευμένη σε ασανσέρ – Τι συνέβη

14.09.2026
Dolly Parton: Το αεροδρόμιο του Nashville μετονομάζεται προς τιμήν της
Celeb News

Dolly Parton: Το αεροδρόμιο του Nashville μετονομάζεται προς τιμήν της

14.09.2026
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο

14.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές