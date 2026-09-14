Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της στην Πλάκα

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της στην Πλάκα.

Η φωτογραφία δείχνει την ηθοποιό καθ' οδόν προς την εκκλησία με τον κουμπάρο και τα παιδιά της.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τα γενέθλια του κουμπάρου της, ο οποίος είναι και νονός της κόρης της.

Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα έγινε στην Πλάκα με 15 καλεσμένους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια προσωπική και βαθιά συναισθηματική στιγμή από την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής της επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου. Με αφορμή τα γενέθλια του κουμπάρου της, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας άνοιξε το προσωπικό της άλμπουμ, φέρνοντας στο φως μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό της γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα στην καρδιά της Αθήνας.

Το στιγμιότυπο απαθανατίζει την ίδια καθ’ οδόν προς την εκκλησία, φορώντας το κομψό λευκό νυφικό της συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό μακρύ πέπλο. Δίπλα της, ο αγαπημένος της φίλος και συνεργάτης, ντυμένος με κλασικό μαύρο κοστούμι, περπατά μαζί της έχοντας στο πλευρό τους και τα δύο της παιδιά, συνθέτοντας ένα τρυφερό οικογενειακό καρέ.

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Η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με μια θερμή ευχή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη σχέση τους. «Χρόνια πολλά σε αυτόν τον υπέροχο άντρα. Είμαι τόσο τυχερή που μπορώ να τον αποκαλώ κουμπάρο μου και νονό της κόρης μου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας σε έναν στενό, απόλυτα ιδιωτικό κύκλο μόλις 15 καλεσμένων, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. Όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η απόφαση να κρατήσουν το μυστήριο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας της χάρισε μια σπάνια αίσθηση γαλήνης και πραότητας, επιτρέποντάς της να βιώσει την ουσία της τελετής με έναν εντελώς διαφορετικό, βαθιά συναισθηματικό τρόπο.

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