Ο NIVO στο Talk 2 MAD: «Κάθε φορά που έρχομαι στο MAD νιώθω μια σύνδεση»

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «Nivo 8:31» καταγράφει τρεις δεκαετίες ζωής, μουσικής και κοινωνικού σχολιασμού του Νίκου Βουρλιώτη.

Η ταινία βασίζεται σε προσωπικά συναισθήματα, σκέψεις, επιτυχίες, αποτυχίες και γεγονότα της πολυετούς πορείας του.

Ο Nivo αναφέρεται στον κοινωνικό σχολιασμό των στίχων του και πώς η επιτυχία αλλάζει την αντίληψη των άλλων για τον καλλιτέχνη.

Σημαντικό ποσοστό του υλικού της ταινίας προέρχεται από το αρχείο του Mad, με τον καλλιτέχνη να νιώθει σύνδεση με το κανάλι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με αφορμή την κινηματογραφική κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Nivo 8:31», ο Νίκος Βουρλιώτης, γνωστός ως Nivo, βρέθηκε στο Talk 2 MAD και συνομίλησε με την Αθηνά Κλήμη για μια διαδρομή τριών δεκαετιών γεμάτη μουσική, επιτυχίες, απογοητεύσεις, κοινωνικό σχολιασμό και σημαντικές προσωπικές στιγμές. Ο καλλιτέχνης, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και ευρύτερα στα καλλιτεχνικά δρώμενα, μίλησε για το υλικό που συγκεντρώθηκε από την πολυετή πορεία του και για όλα όσα αποτυπώνονται στην ταινία.

Το «Nivo 8:31» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στα Village, και αποτελεί, όπως περιέγραψε ο ίδιος, μια καταγραφή όχι μόνο των γεγονότων αλλά κυρίως των συναισθημάτων και των σκέψεων που τον συνόδευσαν όλα αυτά τα χρόνια. Μια προσωπική αναδρομή σε μια ολόκληρη εποχή, μέσα από το βλέμμα ενός ανθρώπου που βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής μουσικής σκηνής και έζησε από κοντά τις αλλαγές μιας ολόκληρης κοινωνίας.

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Μιλώντας για την ταινία και το πώς δημιουργήθηκε, ο Νίκος Βουρλιώτης εξήγησε ότι η βάση της είναι ακριβώς αυτή η πολυετής διαδρομή και όλα όσα τη σημάδεψαν: «Η βάση της ταινίας έχει χτιστεί πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Είναι ο προβληματισμός, το συναίσθημα και αυτό που με συνόδευσε συναισθηματικά τριάντα χρόνια σε όλη αυτή τη διαδρομή, μαζί με τα γεγονότα, τις σκέψεις, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και όλα τα σωστά και τα λάθη».

Μια πορεία τριάντα ετών που δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, αλλά συναντά την ίδια την ελληνική πραγματικότητα. Οι στίχοι των Going Through είχαν συχνά έντονο κοινωνικό σχολιασμό και ο Nivo αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το 2004.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη από το “Καλημέρα Ελλάδα”. Το 2004, όταν όλη η Ελλάδα πανηγύριζε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τη Eurovision, για το Euro και για χίλια δύο πράγματα, όταν όλοι οδηγούσαν Cayenne και έπαιρναν δάνεια χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι Going Through είπαν: “Ξέρεις κάτι; Όλα αυτά δεν ισχύουν”. Είναι σαν να χτίζεται όλο αυτό που περιγράφεται πάνω στην άμμο. Κάποια στιγμή θα πέσει».

Όπως τόνισε, αυτή η ματιά αποτύπωνε τον τρόπο με τον οποίο το συγκρότημα προσπαθούσε να παρατηρεί την πραγματικότητα γύρω του όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και ρεαλιστικά.

«Η επιτυχία δεν αλλάζει απαραίτητα εσένα, αλλά τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι»

Στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, ο Nivo μίλησε και για τη σχέση της επιτυχίας με τις ανθρώπινες σχέσεις, εξηγώντας πως πολλές φορές η αλλαγή δεν έρχεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά από την εικόνα που δημιουργούν οι άλλοι γι’ αυτόν: «Επιμένω ότι ισχύει αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ και να αλλάξεις τίποτα εσύ από τη στιγμή που σε έχει δει ο άλλος στο γυαλί. Έχει την αντίληψη ότι έχει αλλάξει η ζωή σου. Ότι έχεις γίνει πλούσιος, διάσημος, ότι ζεις στη Νέα Υόρκη, ότι κοιμάσαι σε χρυσό κρεβάτι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο».

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, η τηλεόραση δημιουργούσε στο κοινό την εντύπωση ότι η δημοσιότητα ταυτιζόταν με τον πλούτο και την οικονομική άνεση: «Στη συνείδηση του κοινού τα media, η τηλεόραση, κυρίως η τηλεόραση σε προγενέστερες εποχές, σήμαινε ότι βγάζεις πάρα πολλά λεφτά. Είσαι πάρα πολύ πλούσιος. Αυτό λοιπόν στη συνείδηση του κοινού σήμαινε ότι “πιάστηκες, φτιάχτηκες” και εκεί ξαφνικά άλλαζαν πολλά. Άλλαζε ο τρόπος που σου συμπεριφέρονταν».

«Αποκτούσες έναν τίτλο και μια σκιά πέρα από τη δική σου σκιά»

Η δημοσιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, έφερνε μαζί της και μια διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά και το αναπόφευκτο gossip: «Από τη μία στιγμή στην άλλη ξεκινούσε ένα gossip πίσω από σένα. “Έμαθα αυτό, έμαθα εκείνο, έμαθα το άλλο”. Ένας τίτλος. Και ξαφνικά αποκτούσες έναν τίτλο και αποκτούσες και μια σκιά πέρα από τη δική σου σκιά που κάνει ο ήλιος. Αποκτούσες και μια σκιά η οποία σε ακολουθούσε και που ήταν όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε τώρα».

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε πως δεν άφησε ποτέ αυτές τις συζητήσεις να καθορίσουν τις επιλογές του: «Δεν με ενδιέφερε τίποτα από όλα αυτά. Δεν με ενδιέφερε αν έλεγαν, τι έλεγαν, πώς αυτό κτλ. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν το χρονοδιάγραμμα, το ρολόι, τι ώρα έχω το ραντεβού, τι ώρα πρέπει να πάω εκεί, τι ώρα πρέπει να γυρίσω και αν, τέλος πάντων, αυτό που κάνω μου αρέσει, με εκφράζει και είναι εγώ».

Όλα χωρούν σε μια διαδρομή 100 λεπτών

Όταν η συζήτηση πέρασε στις δύσκολες πλευρές της διαδρομής του και στο αν αυτές θα παρουσιαστούν στην ταινία, ο Nivo απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Δεν υπάρχουν αρνητικά».

Η αλήθεια, ωστόσο, όπως διευκρίνισε, είναι ότι το ντοκιμαντέρ καταγράφει ολόκληρη την πορεία, χωρίς να αφήνει εκτός τις δύσκολες στιγμές: «Σίγουρα θα δούμε όλη τη διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή έχει και κακές στιγμές, έχει και απογοητεύσεις, έχει πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όσα μπορούν να χωρέσουν, ξαναλέω, σε μια ταινία εκατό λεπτών, χώρεσαν».

Τη σκηνοθετική ευθύνη έχουν αναλάβει η Τζούση Σταματάκη και ο Ντάνος Ντάργας, οι οποίοι αξιοποίησαν ένα τεράστιο αρχείο από κασέτες, CD και πλάνα που ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Με συγκίνησε ιδιαιτέρως η παρουσία του Βλάσση»

Ανάμεσα σε όλο αυτό το υλικό, υπήρξε μία παρουσία που ξεχώρισε ιδιαίτερα για τον Νίκο Βουρλιώτη: ο Βλάσσης Μπονάτσος, τον οποίο θυμήθηκε μέσα από το αρχείο: «Δεν ξεχνάω τίποτα. Αλλά με συγκίνησε ιδιαιτέρως η παρουσία του Βλάσση. Γιατί ο Βλάσσης ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο ενός ολόκληρου ψυχαγωγικού κόσμου για την Ελλάδα».

«Μεγάλο ποσοστό του υλικού είναι από το Mad»

Το Mad, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την αναδρομή. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σημαντικό μέρος του υλικού που θα παρουσιαστεί στην ταινία προέρχεται από την πολυετή σχέση του με το κανάλι: «Μισή ταινία είναι Mad», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας στη συνέχεια: «Το ξεκίνημα είναι Mad. Εντάξει, υπερβάλλω τώρα, υπό την έννοια ότι δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες παραπάνω από αυτές που παρουσιάζονται στην ταινία, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό του υλικού είναι από το Mad».

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον ίδιο και η αξία του τηλεοπτικού αρχείου, καθώς αρκετό από το υλικό που αξιοποιήθηκε δεν βρισκόταν πλέον στο αρχείο του καναλιού, αλλά στις προσωπικές του συλλογές: «Πρέπει να σας πω εδώ ότι είναι υλικό το οποίο το έψαξα στο κανάλι εγώ εδώ και δεν υπήρχε. Και υπήρχε στα συρτάρια μου και στις ντουλάπες μου».

«Κάθε φορά που έρχομαι στο Mad νιώθω μια σύνδεση»

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα ζεστή αναφορά στη σχέση του Nivo με το Mad. Ο ίδιος θυμήθηκε τις εκπομπές και τις στιγμές που έζησε στους χώρους του καναλιού και μίλησε για ένα συναίσθημα που, όπως είπε, παραμένει ζωντανό παρά το πέρασμα των χρόνων: «Κάθε φορά που έρχομαι στο Mad νιώθω μια σύνδεση. Παρόλο που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, νιώθω μια σύνδεση η οποία μοιάζει σαν να υπάρχει ακόμα, σαν να μην έχει τελειώσει ποτέ αυτό».

Μια κουβέντα που ξεκίνησε από μια ταινία για τριάντα χρόνια ζωής και καλλιτεχνικής πορείας κατέληξε τελικά σε κάτι πολύ πιο προσωπικό: στην αξία της μνήμης, στη δύναμη της αυτοπεποίθησης, στην αποδοχή των λαθών και στην ανάγκη, κάπου ανάμεσα σε όλα όσα ζητάμε συνεχώς από τον εαυτό μας, να του πούμε και ένα απλό «μπράβο».

Το «Nivo 8:31» έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους, αποκλειστικά στα Village, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε τρεις δεκαετίες από τη ζωή, τη μουσική και τη διαδρομή του Νίκου Βουρλιώτη.

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