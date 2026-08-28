Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί θεωρεί τον εαυτό της «λίγο boomer»;

Με μια ματιά Η Μορφούλα Ιακωβίδου μίλησε για τη μουσική, την «Αχαριστία» και τα social media στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό».

Θεωρεί την αχαριστία όταν η συμπεριφορά κάποιου γίνεται αγενής, όχι απλώς όταν δεν ανταποδίδει μια χάρη.

Αισθάνεται «λίγο boomer» γιατί δεν δημιουργεί τραγούδια με στόχο να γίνουν viral στο TikTok.

Θέλει να συνεχίσει να τραγουδά, να βρίσκεται κοντά στον κόσμο και να δημιουργεί συναισθήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μορφούλα Ιακωβίδου ήταν η καλεσμένη που ανέλαβε να κλείσει με τον πιο όμορφο τρόπο τη φετινή σεζόν του «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» στο MAD. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής, συνομίλησε με τον Ανδρέα Ζωίδα και την Αθηνά Κλήμη και μίλησε για τη μουσική, την «Αχαριστία», τα live, τα social media, αλλά και όλα όσα ετοιμάζει για τη νέα σεζόν.

Η ίδια αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα βρίσκεται διαρκώς στον δρόμο, με εμφανίσεις από πόλη σε πόλη και… μια βαλίτσα στο χέρι. Όπως είπε, μπορεί να κουράζεται από τους συνεχείς ρυθμούς, όμως πρόκειται για μια «χαρούμενη κούραση», αφού αυτό που αγαπά περισσότερο είναι να βρίσκεται πάνω στη σκηνή και να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο.

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Με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της «Αχαριστίας», η Μορφούλα Ιακωβίδου αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελένη Γιαννατσούλια, εξηγώντας πως η πρόταση ήταν για εκείνη μια τεράστια έκπληξη. Παράλληλα, μίλησε για το τι σημαίνει πραγματικά η λέξη «αχαριστία» στη δική της ζωή, δίνοντας μια απάντηση που σίγουρα θα βρει πολλούς να ταυτίζονται.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου εξήγησε πως όσο μεγαλώνει έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αχαριστία. Πλέον δεν πιστεύει ότι όταν προσφέρεις κάτι σε έναν άνθρωπο πρέπει απαραίτητα να περιμένεις κάτι πίσω. Για εκείνη, το πρόβλημα ξεκινά όταν η συμπεριφορά του άλλου γίνεται αγενής ή δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. «Δεν δίνεις για να πάρεις. Αχαριστία θεωρώ όταν οι άνθρωποι είναι αγενείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως κάποιος μπορεί να μη θέλει να προσφέρει, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να φέρει τον άλλον σε δύσκολη θέση.

Η «Αχαριστία» που έγινε τραγούδι

Η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη χαρά για το τραγούδι «Αχαριστία», το οποίο φέρει την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη στη μουσική και της Ελένης Γιαννατσούλια στους στίχους. Όπως αποκάλυψε, όταν της έγινε η πρόταση, αρχικά… της «κόπηκαν τα πόδια», καθώς γνώριζε πως πρόκειται για δημιουργούς που δεν δίνουν συχνά τραγούδια τους. Η χαρά της, όμως, έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν άκουσε το κομμάτι, αφού θεωρεί πως πρόκειται για ένα τραγούδι που μπορεί να αγγίξει πολύ κόσμο. Η ίδια, μάλιστα, σημείωσε πως η «αχαριστία» δεν υπάρχει μόνο στις ερωτικές σχέσεις, αλλά μπορεί να εμφανιστεί παντού: στη δουλειά, στις φιλίες και στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα.

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται πως βρίσκεται στην πιο ώριμη καλλιτεχνική περίοδο της μέχρι τώρα πορείας της, η Μορφούλα απάντησε πως νιώθει πλέον αρκετά πιο ώριμη ψυχικά και θεωρεί ότι αυτό περνάει και στη δουλειά της. Δεν αισθάνεται, όμως, ότι έχει φτάσει σε κάποιο συγκεκριμένο «ταβάνι». Αντίθετα, θέλει να συνεχίσει να εξελίσσεται, να δοκιμάζει πράγματα που την εκφράζουν και να μην κάνει ποτέ κάτι απλώς επειδή «πρέπει». Όπως είπε, μπορεί να δώσει στον εαυτό της ένα μεγάλο μπράβο για όσα έχει καταφέρει, αλλά δεν θέλει να επαναπαυτεί.

Το μάθημα που της έδωσε η νύχτα

Η Μορφούλα μίλησε ακόμη για το μεγαλύτερο μάθημα που έχει πάρει μέσα από τη νυχτερινή ζωή. Αυτό δεν είναι άλλο από το να παραμένει κάποιος ίδιος άνθρωπος, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του επιτυχία.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως έχει δει ανθρώπους να αλλάζουν σημαντικά στην πορεία και αποκάλυψε πως οι γονείς της πάντα της έλεγαν να κάνει ό,τι θέλει επαγγελματικά, χωρίς όμως να αλλάξει ως χαρακτήρας. Η ίδια θεωρεί αυτή τη συμβουλή πολύ σημαντική και προσπαθεί να την κρατά μαζί της σε κάθε βήμα της.

Τα κινητά στα live και το «viral» TikTok

Η συζήτηση πέρασε φυσικά και στα social media, με τη Μορφούλα να παραδέχεται πως δεν σκέφτεται κάθε τραγούδι με βάση το αν θα γίνει viral στο TikTok. Με αρκετή δόση χιούμορ χαρακτήρισε τον εαυτό της λίγο… «boomer», εξηγώντας πως πρώτα θέλει να αισθάνεται η ίδια καλά με ένα τραγούδι και να το πιστεύει. Για εκείνη, όταν ένα κομμάτι το νιώθει πραγματικά, μπορεί να μεταφέρει αυτό το συναίσθημα και στο κοινό.

Αναφέρθηκε, όμως, και στη νέα πραγματικότητα των live, όπου πολλοί θεατές περνούν μεγάλο μέρος της βραδιάς κρατώντας το κινητό τους, προσπαθώντας να καταγράψουν το τέλειο στιγμιότυπο για τα social media.

Παρότι καταλαβαίνει πως οι εποχές αλλάζουν, παραδέχτηκε πως κάποιες φορές αυτό την στενοχωρεί, καθώς θυμάται την εποχή που το κοινό ήταν περισσότερο παρόν και συμμετείχε χωρίς την απόσταση που δημιουργεί μια οθόνη.

Όσο για το τι θέλει από τη νέα σεζόν, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: δεν κυνηγά απλώς την επόμενη viral στιγμή. Η Μορφούλα Ιακωβίδου θέλει να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο. Να τραγουδά, να βρίσκεται κοντά στον κόσμο και να του δημιουργεί συναισθήματα.

«Θέλω να τραγουδάω. Να έρχεται ο κόσμος να μ’ ακούει, να νιώθει πράγματα όταν μ’ ακούει. Είτε είναι χαρά είτε είναι στεναχώρια», ανέφερε, περιγράφοντας τη μουσική ως κάτι χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά καλά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ακόμη πως θα την ενδιέφερε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα musical ή σε ένα project που θα συνδύαζε τη μουσική με τον κινηματογράφο και το θέατρο. Μάλιστα, δήλωσε πως θα λάτρευε ένα ελληνικό musical βασισμένο στο κλίμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αφού πρόκειται για τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε και αγαπά ιδιαίτερα. Ανάμεσα στις προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι ήταν και το «Your Face Sounds Familiar», με τη Μορφούλα να παραδέχεται πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο project, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την ιδέα.

Η περιοδεία της συνεχίζεται δυναμικά και το επόμενο διάστημα, με την ίδια να ετοιμάζεται για νέες εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα, μίλησε και για τη σύνδεσή της με την Καβάλα και τους δικούς της ανθρώπους, ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, με τον οποίο βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι στο πλευρό του. Όπως είπε, έχουν συμπληρώσει περίπου τέσσερα χρόνια συνεργασίας και πλέον τον αισθάνεται σαν αδερφό της.

Το live που έκλεισε τη σεζόν

Το δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν αφιερωμένο στη μουσική. Η Μορφούλα Ιακωβίδου ανέβηκε ουσιαστικά στη σκηνή του MAD μαζί με τους μουσικούς της και χάρισε ένα ξεχωριστό live, συνδυάζοντας δικές της επιτυχίες με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η «Αχαριστία», ενώ ακολούθησαν τραγούδια που έφεραν στο σήμερα τη μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και των κλασικών λαϊκών επιτυχιών.

Η ίδια αποκάλυψε πως λατρεύει να ανανεώνει το μουσικό της πρόγραμμα και να παρουσιάζει κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Και κάπως έτσι, με τραγούδια, χαμόγελα και πολύ καλοκαιρινή διάθεση, η Μορφούλα Ιακωβίδου έγινε το ιδανικό πρόσωπο για να κλείσει η φετινή σεζόν του «Το κάνουμε καλοκαιρινό».

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