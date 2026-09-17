Μουσική 17.09.2026

Μαντώ: Η πρόβα που μάς έδωσε μια γεύση από το live της στην ΗΘΕ 2026

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Η Μαντώ πήρε θέση στη σκηνή για την πρόβα της ενόψει ΗΘΕ 2026 και έδωσε μια πρώτη γεύση από την εμφάνιση που ετοιμάζει
Ειρήνη Στόφυλα

Η ΗΘΕ 2026 πλησιάζει και η Μαντώ βρίσκεται ήδη σε πυρετό προετοιμασιών! Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία, η αγαπημένη τραγουδίστρια έκανε την πρόβα της και έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει για το κοινό.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με μια καριέρα γεμάτη μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική pop μουσική, η Μαντώ δεν χρειάζεται πολλά για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Από την πρόβα της στην ΗΘΕ 2026, η ενέργεια ήταν ήδη εκεί και όλα δείχνουν πως η εμφάνισή της θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς.

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Η σκηνή της ΗΘΕ 2026 ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Μαντώ, με την ίδια να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο live της. Και φυσικά, το κοινό αναμένεται να τραγουδήσει μαζί της αγαπημένα κομμάτια που έχουν γίνει διαχρονικά.

Η πρόβα είναι η στιγμή που κάθε λεπτομέρεια μπαίνει στη θέση της πριν από ένα μεγάλο live. Η Μαντώ βρέθηκε στη σκηνή, έκανε το soundcheck της και προετοιμάστηκε για τη συνάντησή της με το κοινό της ΗΘΕ 2026.

Η παρουσία της προσθέτει μια διαφορετική μουσική διάσταση στη φετινή διοργάνωση, συνδέοντας τις μεγάλες pop επιτυχίες με τη σημερινή συναυλιακή εμπειρία. Άλλωστε, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις και η Μαντώ έχει αρκετά από αυτά στο ενεργητικό της.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει. Η Μαντώ ολοκλήρωσε την πρόβα της και είναι έτοιμη να ανέβει στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 για ένα live γεμάτο μουσική και αγαπημένες μελωδίες.

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