Μουσική 17.09.2026

Eurovision 2027: Ανατροπή με την Ιρλανδία – Τι συμβαίνει με τη συμμετοχή της χώρας

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Η Eurovision 2027 αποκτά την πρώτη επιβεβαιωμένη απουσία της, καθώς η Ιρλανδία ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2027.
  • Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας, RTÉ, επιβεβαίωσε την αποχή της χώρας.
  • Η RTÉ δεν θα μεταδώσει τηλεοπτικά ούτε τον διαγωνισμό του 2027.
  • Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα που απουσίαζε το 2026 και επιβεβαιώνει αποχή για το 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιρλανδία δεν θα βρίσκεται στη σκηνή της Eurovision 2027, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας, RTÉ, επιβεβαίωσε πως δεν θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς.

Η LELÉKA τραγουδά στη σκηνή φορώντας λευκό φόρεμα με κρόσσια
https://www.instagram.com/eurovision/

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της στάσης που κράτησε η χώρα και στη Eurovision 2026, με την RTÉ να έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Ισραήλ, συνδέοντας τη θέση της με την κατάσταση στη Γάζα.

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Μάλιστα, η απουσία της Ιρλανδίας δεν θα περιοριστεί μόνο στη συμμετοχή. Η RTÉ ανακοίνωσε πως δεν θα μεταδώσει τηλεοπτικά ούτε τον διαγωνισμό του 2027, επιλέγοντας να απέχει συνολικά από τη διοργάνωση.

Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας ερμηνεύει το τραγούδι «Bangaranga» με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να δίνει την απάντηση.
https://www.instagram.com/eurovision

Με την επιβεβαίωση της RTÉ, η Ιρλανδία γίνεται η πρώτη από τις πέντε χώρες που δεν συμμετείχαν στη Eurovision 2026 που ανακοινώνει επίσημα πως θα απουσιάσει και από την επόμενη διοργάνωση.

Καλλιτέχνες με ιδιαίτερα κοστούμια και πορτοκαλί φωτισμό σε σκηνή της Eurovision.
https://www.instagram.com/eurovision

Την ίδια στιγμή, το τοπίο παραμένει ανοιχτό για τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες που είχαν επίσης αποφασίσει να μην πάρουν μέρος το 2026. Η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν ζητήσει περισσότερο χρόνο από την EBU, προκειμένου να καταλήξουν στις τελικές τους αποφάσεις για τη Eurovision 2027.

Καλλιτέχνες σε φαντασμαγορική σκηνή με πυροτεχνήματα και λέιζερ
https://www.instagram.com/eurovision

Έτσι, ενώ η προετοιμασία για τη Eurovision 2027 έχει ήδη ξεκινήσει, η λίστα των χωρών που θα βρεθούν τελικά στο Μπουργκάς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η απόφαση της Ιρλανδίας είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι μία από τις χώρες που απείχαν το 2026 θα συνεχίσει την ίδια πορεία και το 2027.

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Eurovision 2027
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