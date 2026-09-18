Celeb News 18.09.2026

Selena Gomez: «Αυτό ήταν τότε, τώρα είναι διαφορετικά» – Η απάντηση σε όσους θέλουν την παλιά Selena

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Μάθε πώς η Selena Gomez αντιδρά στην εμμονή των fans με την εμφάνισή της το 2016 και ανακάλυψε την ευτυχία της στο παρόν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez αναγνωρίζει τη νοσταλγία του κοινού για την εικόνα της το 2016.
  • Η ίδια δηλώνει ότι η εμμονή του κοινού δεν αντικατοπτρίζει την παρούσα της πραγματικότητα.
  • Η Gomez είναι ευτυχισμένη στο παρόν, έχοντας παντρευτεί τον Benny Blanco.
  • Η καλλιτέχνιδα θέλει να επικοινωνήσει την αποδοχή του παρόντος και την υγιή εξέλιξη.
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Η Selena Gomez μιλάει για την επιθυμία του κοινού να την «παγώσει» στον χρόνο, αναφέροντας τη νοσταλγία της για το 2016, αλλά και την ευτυχία της στο παρόν με τον σύζυγό της, Benny Blanco. Η Selena Gomez αναγνωρίζει πως πολλοί από τους θαυμαστές της εξακολουθούν να συνδέουν την εικόνα της με την περίοδο του 2016, μια χρονιά που σηματοδότησε σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα της, τόσο μουσικά όσο και σε επίπεδο δημοτικότητας στα social media. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι η εμμονή αυτή δεν αντικατοπτρίζει την παρούσα της πραγματικότητα και την εξέλιξή της ως καλλιτέχνης και άνθρωπος.

Η Selena Gomez ποζάρει με ένα αέρινο φόρεμα σε φόντο ιταλικής πόλης, αποκαλύπτοντας την ομορφιά της.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η νοσταλγία για το 2016 και το signature smoky eye

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Gomez αναφέρθηκε στην έντονη αίσθηση που αφήνει σε πολλούς η εμφάνισή της την περίοδο του 2016, ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό της smoky eye look. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να με παγώσουν στον χρόνο, σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πως οι αναδρομές σε εκείνες τις εμφανίσεις είναι «διασκεδαστικές», αλλά η πίεση του κοινού γίνεται «πραγματικά έντονη».

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Το 2016 ήταν μια κομβική χρονιά για την Selena Gomez. Είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ της «Revival», το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, περιλαμβάνοντας επιτυχίες όπως τα «Hands to Myself» και «Same Old Love». Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ήταν επίσης το πρόσωπο με τους περισσότερους followers στο Instagram, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστούσε στην ταινία «The Fundamentals of Caring». Η δημόσια εικόνα της ήταν στο απόγειό της, με το όνομά της να βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα.

Η Selena Gomez ποζάρει με το κινητό της, λίγο πριν πουλήσει την έπαυλή της στο Los Angeles για ένα μεγάλο ποσό.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η μετάβαση στο σήμερα και η ευτυχία στον γάμο

Σήμερα, η Selena Gomez βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Έχει δημιουργήσει την επιτυχημένη εταιρεία καλλυντικών Rare Beauty, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επιχειρηματική της δραστηριότητα. Παράλληλα, η προσωπική της ζωή έχει γνωρίσει σημαντικές αλλαγές, με τη σχέση της με τον Benny Blanco να εξελίσσεται σε γάμο. Η Gomez μιλά με ενθουσιασμό για τον σύζυγό της, δηλώνοντας ότι αισθάνονται ακόμα σαν να βρίσκονται στον «μήνα του μέλιτος». «Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που πραγματικά σε ακούει και σε συναντά ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι, όποια κι αν είναι η διάθεσή σου ή όποια κι αν είναι η μέρα σου», εξομολογήθηκε. Για τον Benny Blanco, είχε μόνο θετικά λόγια: «Τον χρειάζομαι και τον αγαπώ. Είναι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος: διασκεδαστικός, αυθόρμητος και του αρέσει να μιλάει».

Η Selena Gomez κοιτάζει τον καθρέφτη φορώντας φλοράλ φόρεμα.
https://www.instagram.com/selenagomez/
Selena Gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η Selena Gomez ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει σε μια παλιότερη εκδοχή του εαυτού της, απλώς επειδή το κοινό εξακολουθεί να τη θυμάται με αυτόν τον τρόπο. Η εικόνα της εξελίσσεται παράλληλα με την ίδια, και αυτό ακριβώς θέλει να επικοινωνήσει στους fans της: την αποδοχή του παρόντος και την υγιή εξέλιξη.

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Μια από τις μουσικές της επιτυχίες, το «Slow Down», αποτυπώνει την ανάγκη για απολαύσει κανείς τις στιγμές, κάτι που η Selena Gomez φαίνεται να έχει εσωτερικεύσει πλήρως στη ζωή της. Η Selena Gomez έχει αποδείξει πολλές φορές την ικανότητά της να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται, τόσο στην καριέρα της όσο και στην προσωπική της ζωή. Η ειλικρίνειά της σχετικά με τις προσδοκίες των fans και την προσωπική της ευτυχία, επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας.

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Selena Gomez
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