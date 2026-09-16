Kanye West: Νέα μήνυση ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων από πρώην εργαζόμενο της Donda Academy

Με μια ματιά Πρώην εργαζόμενος της Donda Academy μηνύει τον Kanye West για 23 εκατομμύρια δολάρια.

Ο εργαζόμενος ισχυρίζεται ότι απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να κόψει τα κοτσιδιά του.

Η μήνυση αναφέρει ισχυρισμούς περί διακρίσεων και έλλειψης πολιτικών προστασίας.

Ο Kanye West αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πρώην εργαζόμενος της Donda Academy καταγγέλλει διακρίσεις λόγω των κοτσιδιών του και ζητά αποζημίωση 23 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο ράπερ αρνείται τις κατηγορίες. Μια νέα δικαστική διαμάχη έρχεται να προστεθεί στις πολυάριθμες περιπέτειες του Kanye West. Ένας πρώην εργαζόμενος στην ακαδημία του, η Donda Academy, ο Benjamin Provo, κατέθεσε μήνυση εναντίον του ράπερ, της εταιρείας του Yeezy LLC και της Donda Academy Incorporated, διεκδικώντας το ιλιγγιώδες ποσό των 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγωγή, που αναμένεται να εκδικαστεί τον επόμενο μήνα, επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς περί παράνομης απόλυσης και διακρίσεων εξαιτίας των κοτσιδιών του Provo.

Οι ισχυρισμοί του πρώην εργαζόμενου

Ο Benjamin Provo, ο οποίος είναι Αφροαμερικανός και μουσουλμάνος, δηλώνει στα νομικά έγγραφα ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην Donda Academy το 2022, του ζητήθηκε να κόψει τα κοτσιδιά του, μια αλλαγή που αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η άρνησή του αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στην απόλυσή του από τη θέση του. Ο Provo εργαζόταν ως φύλακας στην ακαδημία για τρία χρόνια, ξεκινώντας την εργασία του τον Απρίλιο του 2022. Σύμφωνα με την αγωγή, τόσο ο West όσο και η ομάδα του «μισούσαν τα μαλλιά του» και «απαίτησαν να ξυρίσει το κεφάλι του». Ο Provo αναφέρει ότι τα κοτσιδιά του τα είχε αφήσει να μακρύνουν για πάνω από μια δεκαετία και τα θεωρούσε σύμβολο της αφροαμερικανικής κουλτούρας και της μουσουλμανικής του πίστης.

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Η θέση του Kanye West και οι δηλώσεις του Milo Yiannopoulos

Ο Kanye West, μέσω της νομικής του ομάδας, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ωστόσο, στα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν, αναφέρονται δηλώσεις του Milo Yiannopoulos, πρώην στενού συνεργάτη του West και επικεφαλής του προσωπικού της Donda Academy, οι οποίες προσθέτουν βάρος στους ισχυρισμούς του Provo. Ο Yiannopoulos, σύμφωνα με την αγωγή, είχε πει: «Αν έχετε πολύ λεπτό δέρμα για ρατσιστικά σχόλια, αυτή πραγματικά δεν είναι η εταιρεία για εσάς». Επίσης, φέρεται να δήλωσε ότι «Αν εργάζεστε στην Yeezy μεταξύ 2023 και 2024, πρέπει να αποδεχτείτε τον προκλητικό τρόπο που μιλούσε ο Ye για τη θρησκεία» και ότι «η Yeezy δεν υποστηρίζει κανένα είδος «woke» κώδικα δεοντολογίας για τους εργαζομένους που να επιβάλλει αποδεκτή ομιλία».

Έλλειψη δομών και πολιτικών προστασίας

Σύμφωνα με τον Provo, η οργάνωση του Kanye West δεν διέθετε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή πολιτικές που να προστατεύουν τους εργαζομένους από διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα. Επιπλέον, δεν υπήρχαν ούτε εκπαιδεύσεις σε αυτά τα θέματα. Ο πρώην εργαζόμενος ισχυρίζεται επίσης ότι γύρω στα μέσα του 2023, ο West έδωσε την οδηγία να απορριφθούν βιβλία που σχετίζονταν με τον Dr. Martin Luther King, Jr., τον Malcolm X και άλλες επιφανείς προσωπικότητες της αφροαμερικανικής κοινότητας. Ως αιτιολογία, ο West φέρεται να ανέφερε την αποφυγή «της προπαγάνδας που δημιουργεί νοοτροπία ομάδας». Η υπεράσπιση του West υποστηρίζει ότι ο Provo δεν ήταν άμεσος υπάλληλός του, κάτι που ο Provo αντικρούει, δηλώνοντας ότι προσλήφθηκε από την Donda Academy Inc., την Yeezy LLC και τον ίδιο τον West τον Απρίλιο του 2022. Εκτός από τα καθήκοντά του στο σχολείο, ο Provo παρείχε και ασφάλεια στον West, στην Yeezy και στις εκδηλώσεις Sunday Service.

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