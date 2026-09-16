Το ταξίδι της Σίσσυς Χρηστίδου στη Βαρκελώνη λίγο πριν την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι!» – Δες τις φωτογραφίες

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για χαλάρωση πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Instagram, δείχνοντας ανανεωμένη.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» μεταφέρεται στη πρωινή καθημερινή ζώνη του MEGA από 21 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε την πρόκληση του καθημερινού προγράμματος, παρά τις αρχικές της δηλώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν το τηλεοπτικό της πρόγραμμα επιστρέψει στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να πραγματοποιήσει μια σύντομη απόδραση στη Βαρκελώνη. Η παρουσιάστρια, θέλοντας να χαλαρώσει και να γεμίσει τις μπαταρίες της, ταξίδεψε στην όμορφη ισπανική μητρόπολη, μοιράζοντας παράλληλα στιγμιότυπα από το ταξίδι της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποθανάτισε όμορφες στιγμές στους γραφικούς δρόμους της Βαρκελώνης, δείχνοντας εμφανώς ανανεωμένη και με ανεβασμένη διάθεση. Για την εμφάνισή της, επέλεξε ένα κομψό σκούρο μπλε σύνολο, το οποίο συνδύασε με λευκά αθλητικά παπούτσια και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ τα αέρινα, φυσικά μαλλιά της ολοκλήρωναν το στιλ της. Η επιλογή της αναδεικνύει την αγάπη της για άνετα αλλά ταυτόχρονα σοφιστικέ looks, ιδανικά για μια χαλαρή βόλτα σε μια ξένη πόλη.

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Η σύντομη αυτή παραμονή στη Βαρκελώνη αποτελεί μια ευκαιρία για την παρουσιάστρια να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης, πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα και την απαιτητική προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» μεταφέρεται στη πρωινή καθημερινή ζώνη του MEGA, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για την Σίσσυ Χρηστίδου και την ομάδα της.

Όπως είχε δηλώσει και η ίδια, «έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό», ωστόσο η πρόκληση του νέου προγράμματος φαίνεται πως την ενθουσίασε. Όπως είχαμε γράψει, η μετάβαση σε καθημερινό πρόγραμμα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την εκπομπή και την παρουσιάστριά της.

Η προετοιμασία για την πρεμιέρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να εργάζεται πυρετωδώς για να προσφέρει στους τηλεθεατές ένα ανανεωμένο και ελκυστικό πρόγραμμα. Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της ετοιμάζονται να καλωσορίσουν το τηλεοπτικό κοινό καθημερινά, με φρέσκες ιδέες και την αγαπημένη τους διάθεση.

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