Celeb News 17.09.2026

Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore

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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Ed Sheeran και Macklemore, καθώς ο Robert Kraft ανακοίνωσε δωρεά $2 εκατομμυρίων μετά από σχετικό αίτημα του Sheeran
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Robert Kraft δώρισε 2 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στη Μέση Ανατολή, μετά από παρότρυνση του Ed Sheeran.
  • Ο Macklemore αποκλείστηκε από την περιοδεία του Sheeran λόγω δηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης, προκαλώντας παραιτήσεις άλλων καλλιτεχνών.
  • Ο Macklemore δώρισε την αμοιβή του (1 εκατ. δολάρια) σε παλαιστινιακές οργανώσεις και κάλεσε τον Kraft να κάνει το ίδιο.
  • Ο Ed Sheeran τόνισε ότι η απομάκρυνση του Macklemore ήταν απόφαση των διοργανωτών, ενώ ο ίδιος έχασε followers.
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Σε νέες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η ένταση γύρω από την αμερικανική περιοδεία του Ed Sheeran, έπειτα από την απόφαση να αποκλειστεί ο ράπερ Macklemore από το πρόγραμμα, λόγω των δημόσιων δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την αποκάλυψη πως ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Robert Kraft, ιδιοκτήτης της ομάδας New England Patriots και του σταδίου Gillette Stadium, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μία από τις συναυλίες, προχώρησε σε δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Μέση Ανατολή, μετά από παρότρυνση του Βρετανού καλλιτέχνη.

Ο Ed Sheeran τραγουδά και παίζει κιθάρα στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αλυσιδωτή αντίδραση ξεκίνησε όταν ο Macklemore εξέφρασε δημοσίως την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, φωνάζοντας «Free Palestine» και προβάλλοντας εικόνες από τη Γάζα κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του. Η στάση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των διοικήσεων των σταδίων, με τον Robert Kraft να ηγείται της προσπάθειας απομάκρυνσης του ράπερ από το lineup της περιοδείας, κατηγορώντας τον για ρητορική μίσους.

Διάβασε επίσης: Ed Sheeran: Γιατί ο κόσμος ζητά να φύγει ο Macklemore από την περιοδεία του καλλιτέχνη

Η απόφαση αυτή οδήγησε σε ένα «ντόμινο» παραιτήσεων. Όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο σχήμα του Sheeran, συμπεριλαμβανομένων των Finneas και του συγκροτήματος Lukas Graham, αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης προς τον Macklemore.

Ο Ed Sheeran ανεβάζει την κιθάρα του ψηλά στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά του, ο Macklemore ανακοίνωσε πως θα δωρίσει ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του για την περιοδεία, που ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, σε έξι παλαιστινιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις. Παράλληλα, κάλεσε τον Robert Kraft να προσφέρει αντίστοιχο ποσό.

Η στάση του Ed Sheeran και οι συνέπειες

Ο Ed Sheeran, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση, διευκρίνισε ότι η απομάκρυνση του Macklemore ήταν απόφαση των διοργανωτών και των σταδίων. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν επιθυμεί οι συναυλίες του να μετατρέπονται σε πολιτικά φόρουμ.

 

Ο Macklemore τραγουδάει στη σκηνή, αποχωρώντας από την περιοδεία του Ed Sheeran, με το χαρακτηριστικό του στυλ.
https://www.instagram.com/macklemore/

Η όλη διαμάχη είχε άμεσο αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καλλιτεχνών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Macklemore είδε τους ακολούθους του στο Instagram να αυξάνονται κατά περίπου 1 εκατομμύριο, ενώ ο Ed Sheeran έχασε περίπου 200.000 followers. Η στάση του Βρετανού σταρ, που εκλήφθη ως «ίσα μέτρα και σταθμά» από πολλούς, εκτιμήθηκε αρνητικά τόσο από συναδέλφους του όσο και από θαυμαστές.

Ο Macklemore τραγουδάει με το μικρόφωνο στο χέρι και το άλλο χέρι υψωμένο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Η πρωτοβουλία του Robert Kraft, με την υποστήριξη του Ed Sheeran, να διαθέσει 2 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτεί μια προσπάθεια άμβλυνσης της έντασης και παροχής βοήθειας σε μια ευαίσθητη περιοχή. Ο Sheeran φέρεται να σχεδιάζει να απευθυνθεί και σε άλλους ιδιοκτήτες σταδίων για τη συγκέντρωση περαιτέρω πόρων.

Ο Ed Sheeran σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Play.
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που καλούνται να διατηρήσουν οι καλλιτέχνες σε θέματα πολιτικής και κοινωνικής ευαισθησίας, ειδικά όταν βρίσκονται στο επίκεντρο παγκόσμιων γεγονότων.

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Ed Sheeran Macklemore
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